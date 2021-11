North American Non-Graded Stakes Results Oct. 31

STREET SENSE S., CD, $200,000, 2YO, 1 1/16M, 10-31.

6—

HOWLING TIME, c, 2, Not This Time–Werewolf, by Arch. ($200,000 ’20 KEESEP). O-Albaugh Family Stables LLC, B-Springhouse Farm (KY), T-Dale L. Romans, J-Joseph Talamo, $121,140.

4—

Red Danger, c, 2, Orb–Forget It, by Distorted Humor. ($17,000 ’19 KEENOV). O-Silverton Hill LLC, B-DATTT Farm, LLC (KY), $39,400.

9—

Red Knobs, c, 2, Union Rags–Hokey Okey, by Lonhro (AUS). ($75,000 ’20 KEESEP). O-Bakke, Jim and Isbister, Gerald, B-Caldara Farm Inc & Flaxman Holdings Limited (KY), $19,700.

Also Ran: Skippylongstocking, Guntown, Sport Pepper, Luni Sima.

Winning Time: 1:44 3/5 (ft)

Margins: 3 1/4, 4, 5HF.