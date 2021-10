North American Non-Graded Stakes Results Oct. 7

CARDINAL S., IND, $150,000, 3YO/UP, F/M, 1 1/16M, 10-6.

7—

PIEDI BIANCHI, m, 6, Overanalyze–Adore You, by Tactical Cat. ($60,000 ’15 KEENOV; $80,000 ’16 KEESEP; $80,000 2017 OBSMAR). O-Oringer, Jay, Bick, Jack, Al Bianchi Racing LLC, Bayroff, Adam and Maturo, Mike, B-Deann Baer & Greg Baer DVM (IN), T-Carlos F. Martin, J-Tyler Gaffalione, $87,300.

5—

Fireball Baby, m, 5, Noble’s Promise–Bubbles and Babies, by A.P. Indy. O-Rigney Racing, LLC, B-Rigney Racing LLC (IN), $29,100.

6—

Bumble of Love, f, 4, Hampton Court (AUS)–Brief Contact, by Bertrando. O-Andrew C Ritter, B-Ledgelands LLC, Beatrice Ingham &Andrew C Ritter (IN), $16,005.

Also Ran: Wellington Wonder, Magical Peapod, Pretty Assets, Fighting Zelda, Drinkatthecreek.

Winning Time: 1:46 1/5 (sy)

Margins: 4HF, 3/4, 1 1/4.