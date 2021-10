North American Non-Graded Stakes Results Oct. 9

OVERSKATE S., WO, $80,180, 3YO/UP, 7F, 10-9.

4—

NOT SO QUIET, g, 6, Silent Name (JPN)–Mona Moon, by Perigee Moon. O-Heste Sport, Inc, B-Heste Sport Inc – TB Racing Division (ON), T-Mark E. Casse, J-Rafael Manuel Hernandez, $48,107.

6—

Told It All, g, 4, Big Screen–Tell No One, by El Prado (IRE). (C$20,000 ’18 ONTAUG). O-Silver Duck Racing Stable, Pollard, Joseph and McLean, Paul, B-Spring Farm (ON), $16,036.

8—

Wave Baby, g, 4, Society’s Chairman–Delray Beach, by Harlan’s Holiday. (C$110,000 ’18 ONTAUG). O-Colebrook Farms, B-Mr & Mrs Bonnie A Rowntree (ON), $8,018.

Also Ran: Derzkii, Dun Drum, There’s No Joe, Victor’s Dynasty, Forester’s Fortune.

Winning Time: 1:21 2/5 (ft)

Margins: 3HF, 1 1/4, NK.