November 1, 2021

Delaware Park At a Glance Dec. 1

November 1, 2021 Brisnet Staff At a Glance, Data Reports 0

DELAWARE PARK AT A GLANCE
 
Avg. Winning Odds: 4.13 – 1
Favorite Win%: 38%, Favorite Itm%: 77%
 
EXOTICS PAYOFF
Exacta57.78
Daily Double65.80
Trifecta314.51
Pick 3387.44
Superfecta1,915.48
Pick 41,678.56
Pick 514,202.36
TRACK BIAS MEET(05/26 – 10/30)
Distance #
Race		 %
Wire		 Best
Style		 Best
Posts
5.5fDirt 95 22% E/P Outside
6.0fDirt 174 27% S Middle
1 MileDirt 89 27% E/P Outside
1m 70yDirt 88 32% E Outside
Turf Sprint 49 37% E Rail/Ins
Turf Routes 72 33% E Rail/Ins
TRACK BIAS WEEK(10/24 – 10/30)
Distance #
Race		 %
Wire		 Best
Style		 Best
Posts
5.5fDirt 2 0% E/P Outside
6.0fDirt 15 27% S Rail
1 MileDirt 3 33% E/P Rail
1m 70yDirt 5 0% S Outside
Turf Sprint 0 0% na
Turf Routes 0 0% na
Who’s HOT, Who’s NOT
 
HOT TRAINERS Starts WinsPlace ShowAvg.
Odds		 Winning
Favorites		 ’20-‘ 21
Win%
Allard Edward T. 8 4 2 1 2.46 2 19%
Gonzalez Claudio A. 5 3 1 0 5.28 1 21%
Simoff Andrew L. 5 3 2 0 0.96 3 26%
Lynch Cathal A. 7 3 3 1 3.43 3 22%
Bennett Dale 3 2 0 0 6.80 0 25%
Ramirez Jose A. 3 2 0 0 12.97 0 13%
 
HOT JOCKEYS Starts WinsPlace ShowAvg.
Odds		 Winning
Favorites		 ’20-‘ 21
Win%
Rodriguez Jaime 23 7 4 4 8.18 4 19%

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