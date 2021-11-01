Delaware Park At a Glance Dec. 1

|DELAWARE PARK AT A GLANCE
|Avg. Winning Odds: 4.13 – 1
|Favorite Win%: 38%, Favorite Itm%: 77%
|EXOTICS
|PAYOFF
|Exacta
|57.78
|Daily Double
|65.80
|Trifecta
|314.51
|Pick 3
|387.44
|Superfecta
|1,915.48
|Pick 4
|1,678.56
|Pick 5
|14,202.36
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|Who’s HOT, Who’s NOT
|HOT TRAINERS
|Starts
|Wins
|Place
|Show
|Avg.
Odds
|
Winning
Favorites
|
’20-‘
21
Win%
|Allard Edward T.
|8
|4
|2
|1
|2.46
|2
|19%
|Gonzalez Claudio A.
|5
|3
|1
|0
|5.28
|1
|21%
|Simoff Andrew L.
|5
|3
|2
|0
|0.96
|3
|26%
|Lynch Cathal A.
|7
|3
|3
|1
|3.43
|3
|22%
|Bennett Dale
|3
|2
|0
|0
|6.80
|0
|25%
|Ramirez Jose A.
|3
|2
|0
|0
|12.97
|0
|13%
|HOT JOCKEYS
|Starts
|Wins
|Place
|Show
|Avg.
Odds
|
Winning
Favorites
|
’20-‘
21
Win%
|Rodriguez Jaime
|23
|7
|4
|4
|8.18
|4
|19%
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