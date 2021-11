North American Allowance Results Nov. 13

WO, 7TH, OCL, $40,701, 2YO, 5F, 11-12.

1—

SILENT RUNNER, c, 2, Silent Name (JPN)–Flashy Consort, by Bold N’ Flashy. O-C Scott Abbott Racing Stable Ltd, B-C Scott Abbott Racing Stable (ON), T-Michael J. Doyle, J-David Moran, $24,324.

2—

I’m a Chi Too, c, 2, Chitu–I’mpureblue, by Pure Precision. O-Sterling, Ricardo, Gill, Jefferson and Watson, Jamal, B-Double W Thoroughbred Racing, Inc (FL), $6,757.

3—

Souper Rush, g, 2, Souper Speedy–Queenie’s Gold, by Tapit. (C$12,000 ’20 ONTSEP). O-Stacey Van Camp, B-Paradox Farm, Inc (ON), $4,459.