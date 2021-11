North American Allowance Results Nov. 14

WO, 9TH, ALW, $66,617, 3YO/UP, 5 1/2F, 11-14.

4—

SANDY BAY, g, 6, Animal Kingdom–Cotton Bay, by El Corredor. O-TEC Racing (Elliott S Logan), B-Anderson Farms Ont Inc (ON), T-Martin Drexler, J-Sahin Civaci, $38,723.

7—

Aim for the Sky, g, 4, Sky Mesa–Pohdi Pohdi, by Old Forester. O-3 Sons Racing Stable Ltd, B-3 Sons Racing LTD (ON), $12,908.

5—

Checkerboard Floor, g, 4, Souper Speedy–Stormy Adieu, by Silic (FR). O-Frank D Di Giulio, Jr, B-Frank Di Giulio Jr (ON), $8,870.