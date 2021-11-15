North American Allowance Results Nov. 15

|PRX, 9TH, ALW, $58,530, 3YO/UP, F/M, 1M, 11-15.
|9—
|BILLIEANNE, f, 3, El Padrino–Best Around, by Allen’s Prospect. O-Vaccaro Racing Stable, Eagle View Farm and Rymer, Kyle, B-Richard Simoff (PA), T-Patricia Farro, J-Angel Castillo, $37,800.
|5—
|Assume Control, m, 6, Take Charge Indy–Church View, by Quiet American. O-Ernesto Padilla Preciado, B-Westbury Stables LLC & Alfonso Figliolia (FL), $9,000.
|8—
|Lula’s Roadrunner, f, 4, Uptowncharlybrown–Be Bop a Lula, by Unbridled’s Song. O-Michael S Moriarty, B-Uptowncharlybrown Stud LLC (PA), $6,930.
|Winning Time: 1:40 1/5 (ft)
|RP, 4TH, ALW, $44,468, 3YO/UP, F/M, 6 1/2F, 11-15.
|7—
|DICEY, m, 5, Flat Out–Broken Blues, by Broken Vow. ($43,000 ’17 OKCAUG). O-Swan, Patrick E and Lewis, Jay, B-John James Revocable Trust (OK), T-Patrick E. Swan, J-Weston Hamilton, $25,711.
|4—
|Dipping In, f, 4, Lea–Soloing, by Runaway Groom. ($85,000 ’17 KEENOV; $80,000 2019 OBSJUN). O-Ron Stolich, B-Center Hills Farm (OK), $9,659.
|5—
|Stormieis Blue, m, 5, Moro Tap–Borrego’s Treasure, by Borrego. O-Tony Wilson, B-Leslie Clemmer (OK), $5,599.
|Winning Time: 1:17 4/5 (ft)
|GG, 8TH, AOC, $38,674, 3YO/UP, 1M, 11-14.
|6—
|DESCARTES, g, 4, Square Eddie–Ascription, by Harlan’s Holiday. O-Mary Tucker, B-Reddam Racing LLC (CA), T-Samuel Calvario, J-Ruben Fuentes, $24,180.
|2—
|Truth Seeker, g, 5, Into Mischief–For Royalty, by Not for Love. O-W Quinn Chin, B-WinStar Farm, LLC (KY), $6,200.
|10—
|Of Good Report, g, 5, Twirling Candy–Lunar Landing, by El Corredor. ($150,000 ’17 KEESEP). O-Peerenboom Racing Stables LLC, B-Bell Tower Thoroughbreds (KY), $3,720.
|Winning Time: 1:37 2/5 (ft)
|PRX, 6TH, AOC, $36,500, 3YO/UP, F/M, 6F, 11-15.
|3—
|I’M THE TALENT, m, 5, Talent Search–Oh Lolly Lolly, by Ecclesiastic. O-Aurora Vista LLC, B-Golden Oak Farm LLC (PA), T-Scott A. Lake, J-Anthony Y. Nunez, $21,600.
|2—
|Tara’s Talent, m, 5, Talent Search–Graemy, by Graeme Hall. O-Hardesty Stables, B-Glenn E Brok LLC (PA), $7,200.
|7—
|Kaylasaurus, m, 5, Munnings–Five Diamonds, by Flatter. O-Tom Coulter, B-Arrowwood Farm, Inc (PA), $3,960.
|Winning Time: 1:10 4/5 (ft)
|MVR, 2ND, ALW, $31,300, 2YO, 6F, 11-15.
|2—
|THE PINK Z, g, 2, Mr. Z–The Pink Wildcat, by Wildcat Heir. O-Robert C Cline, B-Robert C Cline (OH), T-Robert C. Cline, J-Sonny Leon, $18,780.
|6—
|Giv’em the Biz, g, 2, Fed Biz–Darling Rachel, by Fusaichi Pegasus. O-The Ronald E DeWolf Trust, B-The Ronald E DeWolf Trust (OH), $6,260.
|4—
|Wildcat Bill, g, 2, Wildcat Red–Polite Company, by Quiet American. O-Spicer, Richard and Spitler, D William, B-Maccabee Farm (OH), $3,130.
|Winning Time: 1:14 1/5 (sy)
|FL, 2ND, ALW, $25,025, 3YO/UP, 1M 70Y, 11-15.
|1—
|AMERICA’S JUSTICE, c, 3, American Pharoah–Undercover Justice, by Lawyer Ron. O-Miller-Saul, Beth and Bartholomew, Mark, B-Bill Justice (KY), T-Beth Miller-Saul, J-Joel Cruz, $14,520.
|7—
|Beta, g, 4, Alpha–Seven Deadly Sins, by Action This Day. O-Louis P Ferrari, B-Sequel Stallions New York LLC & Louis P Ferrari (NY), $5,340.
|6—
|Isaiah Isaiah, g, 5, Bellamy Road–Nicole’s Miss El, by Eltish. O-Bartlett, Jennifer and Conway, Katie, B-Robert Murphy &Betty Jean Murphy (NY), $2,670.
|Winning Time: 1:44 (sy)
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