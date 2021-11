North American Allowance Results Nov. 15

MVR, 2ND, ALW, $31,300, 2YO, 6F, 11-15.

THE PINK Z, g, 2, Mr. Z–The Pink Wildcat, by Wildcat Heir. O-Robert C Cline, B-Robert C Cline (OH), T-Robert C. Cline, J-Sonny Leon, $18,780.

Giv’em the Biz, g, 2, Fed Biz–Darling Rachel, by Fusaichi Pegasus. O-The Ronald E DeWolf Trust, B-The Ronald E DeWolf Trust (OH), $6,260.

Wildcat Bill, g, 2, Wildcat Red–Polite Company, by Quiet American. O-Spicer, Richard and Spitler, D William, B-Maccabee Farm (OH), $3,130.