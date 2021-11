North American Allowance Results Nov. 19

AQU, 7TH, AOC, $74,000, 3YO/UP, 6FT, 11-18.

5—

DANCING BUCK, g, 3, War Dancer–Frivolous Buck, by Catienus. O-J and N Stables and Diamond M Stable, B-J & N Stables LLC (NY), T-Michelle Nevin, J-Kendrick Carmouche, $40,700.

4—

Phantom Smoke, c, 3, Ghostzapper–Smoke Signals, by Street Sense. ($205,000 ’19 FTNAUG; $200,000 2020 OBSMAR). O-West Point Thoroughbreds, New Phoenix Stable, Rocco, Steven and Burke, Daniel, B-Kathleen Schweizer & Daniel Burke (NY), $14,800.

3—

Swashbuckle, c, 3, Quality Road–Sea Coast (IRE), by Rock of Gibraltar (IRE). O-Jump Sucker Stable, B-Jumpsucker Stables (NY), $8,880.