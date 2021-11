North American Allowance Results Nov. 21

AQU, 7TH, AOC, $84,000, 3YO/UP, F/M, 6FT, 11-21.

1—

MISS J MCKAY, f, 4, Hangover Kid–Ballykiss, by Street Boss. ($1,500 ’17 FTMDEC; $55,000 ’18 FTMOCT; $300,000 2020 KEENOV). O-Madaket Stables LLC, Wonder Stables, Weintraub, Tony and Dalinka, Brandon M, B-Linda Oliff Rohleder (MD), T-Christophe Clement, J-Dylan Davis, $46,200.

4—

Gotta Go Mo, f, 4, Uncle Mo–Hard to Stay Notgo, by More Than Ready. ($425,000 2019 OBSMAR). O-Esler, Kristen L and Esler, Matt, B-Chester Broman & Mary R Broman (NY), $16,800.

8—

Tass, m, 5, Temple City–Masasi, by More Than Ready. ($100,000 ’17 FTSAUG). O-Matthew Schera, B-Spendthrift Farm, LLC (KY), $10,080.