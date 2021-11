North American Graded Stakes Nov. 14

BOB HOPE S. (G3), DMR, $98,000, 2YO, 7F, 11-14.

1—

MESSIER, c, 2, Empire Maker–Checkered Past, by Smart Strike. ($470,000 ’20 FTYRLS). O-Golconda Stable, Madaket Stables LLC, SF Racing LLC, Siena Farm LLC, Starlight Racing, Waves Edge Capital LLC, Donovan, Catherine, Masterson, Robert E and Schoenfarber, Jay A, B-Sam-Son Farm (ON), T-Bob Baffert, J-Flavien Prat, $60,000.

5—

Forbidden Kingdom, c, 2, American Pharoah–Just Louise, by Five Star Day. ($300,000 ’20 FTYRLS). O-MyRacehorse and Spendthrift Farm LLC, B-Springhouse Farm (KY), $20,000.

3—

Winning Map, c, 2, Liam’s Map–Starlet O’Hara, by Discreetly Mine. ($55,000 ’20 KEESEP; $525,000 2021 OBSMAR). O-HRH Prince Sultan Bin Mishal Al Saud, B-H & E Ranch (KY), $12,000.

Also Ran: Kamui.

Winning Time: 1:22 3/5 (ft)

Margins: 3HF, 1 3/4, 4HF.