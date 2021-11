North American Graded Stakes Results Nov. 13

MAPLE LEAF S. (G3), WO, $122,543, 3YO/UP, F/M, 1 1/4M, 11-13.

3—

SKYGAZE, f, 4, American Pharoah–Skyscape, by Marquetry. ($300,000 ’18 KEESEP). O-Tracy Farmer, B-Normandy Farm LLC (KY), T-Mark E. Casse, J-Patrick Husbands, $71,709.

4—

Sister Otoole, f, 4, Amira’s Prince (IRE)–O’ Toole, by Distorted Humor. O-Eclipse Thoroughbred Partners, B-Helen Barbazon & Joseph Barbazon (FL), $23,903.

1—

Merveilleux, f, 4, Paynter–Breech Inlet, by Holy Bull. ($45,000 ’18 KEESEP; $150,000 2019 OBSAPR). O-Ulwelling, Al and Bill, B-Mike Carroll (ON), $14,342.

Also Ran: Lake Lucerne, Crystal Glacier, Peace Seeker, Art of Almost, La Lune (GB), Broadway Lady, Ann of Cleves.

Winning Time: 2:03 3/5 (ft)

Margins: 4HF, HD, NK.