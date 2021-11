North American Maiden Winners Nov. 1

Flat Out–Chasida by North Light (IRE); QUEEN GLADYS, f, 2, ZIA, Msw, 11-1, 5f, :57 4/5. B-Equus Farm (KY.). $2,000 ’20 FTKFEB; $35,000 2021 OBSSUM.

Goldencents–Of One Heart by Perfect Soul (IRE); BABYITSGOLDOUTSIDE, f, 2, FL, Msw, 11-1, 1m 70y, 1:48 1/5. B-C. Kidder & N. Cole (KY.). $50,000 2021 OBSSPR.

Majestic Harbor–Grand in Grey by Alphabet Soup; GRAND IN BAY, c, 2, IND, Msw, 11-1, 1m, 1:42 2/5. B-David W. Osborne, Loren C. Hebel-Osborne& Carol W. Hebel (IN.).

Texas Red–Kitty Kisses by Fit to Fight; FLEET KISS, g, 2, MNR, Msw, 11-1, 6f, 1:14 1/5. B-Richard Finucane (KY.).

Brody’s Cause–Silent Stream (SP$435,124), by Tricky Creek; SHIRLEY GREENE, f, 3, PRX, Mcl 16000, 11-1, 6f, 1:12 2/5. B-White Fox Farm (KY.). $8,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Portal Creek (MG1P$291,439).

Normandy Invasion–Take Care Babe by Flatter; DISTRACTANDATTACK, g, 3, PRX, Mcl 10000, 11-1, 1m, 1:39 4/5. B-John O’Meara & Charles Goldberg (NY.).

Oxbow–Grandiosa by El Prado (IRE); OXBOW’S IMAGE, f, 3, IND, Mcl 5000, 11-1, 6f, 1:15 1/5. B-Hidden Springs Farm (IN.). $9,700 ’19 INDOCT. *1/2 to Thunder Ball ($291,146).

Palace–Citrus Miss by Limehouse; GUARD, g, 3, IND, Mcl 10000, 11-1, 1m, 1:43 . B-Michael E. Lauer & Penny S. Lauer (IN.).

Palace–Reamidst by Repent; DOS VAQUEROS, c, 3, FL, Mcl 5000, 11-1, 6f, 1:14 3/5. B-Anthony Robinson (FL.). $6,000 ’19 OBSJAN; $20,000 2020 OBSSUM.

Senor Amigo–Without a Sound by Thunder Gulch; QUIET AMIGO, g, 3, MVR, Msw, 11-1, 6f, 1:13 . B-Lowell F. Allen (OH.).

Creative Cause–Lemons On Top by Lemon Drop Kid; OUT OF POCKET, f, 4, MVR, Mcl 5000, 11-1, 1m, 1:43 3/5. B-Heinz J. Steinmann (KY.). $20,000 ’18 KEESEP.