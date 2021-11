North American Maiden Winners Nov. 12

American Pharoah–Smart Shopping by Smart Strike; SHOPPINGFORPHAROAH, f, 2, DMR, Msw, 11-12, 5fT, :56 3/5. B-Jamm Ltd. (KY.). $300,000 ’20 KEESEP.

Arrogate–Points of Grace (champion in Canada, $502,353), by Point Given; ALITTLELOVEANDLUCK, f, 2, GP, Msw, 11-12, a1m 70y, 1:42 2/5. B-Helen Barbazon & Joseph Barbazon (FL.). *1/2 to Victory to Victory (champion in Canada).

Bodemeister–Ballitini by Bernardini; NO DRAMA MOMMA, f, 2, IND, Msw, 11-11, 6f, 1:12 4/5. B-Jackie Rojas & Bodemeister Syndicate (IN.). $1,000 ’20 KEEDEC.

California Chrome–Curlin’s Frolic by Curlin; CALIFORNIA FROLIC, c, 2, GP, Mcl 50000, 11-12, a1m 70y, 1:43 1/5. B-Steven Friedfertig & Taylor Made Sales Agency (KY.). $50,000 ’20 KEESEP; $32,000 2021 OBSSPR.

Flatter–No Use Denying by Maria’s Mon; DETERMINED TRUTH, f, 2, LRL, Msw, 11-12, 6f, 1:11 3/5. B-Pin Oak Stud, LLC (KY.). $100,000 ’20 KEESEP. *1/2 to Noble Thought (G2P$511,539) *1/2 to Perfect Alibi (G1$600,988).

Golden Years–Follow the Whales by Civilisation; WHALE OF A TIME, f, 2, CT, Msw, 11-10, 4 1/2f, :53 1/5. B-Steve Stuhr (WV.).

Into Mischief–Pangburn (MG1P$338,480), by Congrats; COMO SQUARE, f, 2, IND, Msw, 11-11, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Shortleaf Stable (KY.). *1/2 to Caddo River (SW$404,092).

Into Mischief–Idonowidont by Broken Vow; IMMORAL, g, 2, CT, Msw, 11-11, 7f, 1:28 4/5. B-LNJ Foxwoods (KY.).

Into Mischief–Kitten’s Point (MG3$597,565), by Kitten’s Joy; KITTEN MISCHIEF, g, 2, AQU, Msw, 11-12, 1m, 1:38 3/5. B-George Strawbridge Jr. (KY.).

Khozan–One to Five by Naevus; NUMERIC, f, 2, GP, Mcl 35000, 11-12, 7f, 1:25 2/5. B-Brent Fernung & Crystal Fernung (FL.). $30,000 ’20 OBSOCT. *1/2 to Pay Any Price (MSW$727,443).

Lakerville–Silber by Bertrando; THISONESFORBARRY, f, 2, GG, Mcl 8000, 11-12, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-Huston Racing Stables (CA.).

Maclean’s Music–Bauble by Tale of the Cat; UNBRIDLED MARY, f, 2, DMR, Msw, 11-12, 5fT, :57 1/5. B-Merriebelle Stable, LLC (KY.). $39,000 ’20 KEESEP; $155,000 2021 FTCJUN.

Madefromlucky–Brian’s Mark by Benchmark; FORTUNATA ITALIA, f, 2, CT, Msw, 11-10, 4 1/2f, :53 2/5. B-Clare Sokolsky (MD.).

Mshawish–Divine Help by Divine Park; ESSENTIAL BELLA, f, 2, WO, Moc 25000, 11-11, 6 1/2f, 1:18 2/5. B-Brushy Hill Enterprises LLC & Tara Horse Farm Inc. (ON.). $12,000 ’19 KEENOV.

Munnings–Mobilize by War Front; NOT THAT SERIOUS, c, 2, CD, Mcl 15000, 11-12, 6f, 1:13 1/5. B-Terry C. Lovingier (CA.). $85,000 ’20 FTCYRL; $65,000 2021 OBSMAR.

Old Forester–Tap the Rythem by Montbrook; ALLPAIDUP, f, 2, WO, Moc 25000, 11-11, 5f, :58 2/5. B-John Carey (ON.). C$4,000 ’20 ONTSEP.

Overanalyze–Professional Woman by Distinctive Pro; THINKING IT OVER, f, 2, AQU, Msw, 11-12, 6f, 1:12 4/5. B-Merrylegs Farm North LLC (NY.).

Palace Malice–Moon Meeting Too by Malibu Moon; TEAM GOLD DIGGER, f, 2, MNR, Msw, 11-10, 5f, 1:00 4/5. B-Jory Sherman & Don Blowe (KY.). $2,000 2021 KEEJAN.

Real Solution–Bayou Gal by Salute the Sarge; BAYOU SARGE, c, 2, DED, Mcl 10000, 11-12, 6 1/2f, 1:24 3/5. B-Blue Star Racing LLC & 4 M Ranch (LA.). $1,900 ’20 TEXSUM.

Roi Charmant–Ballydonnell Drive by Arch; BALLY’S CHARM, g, 2, DMR, Msw, 11-12, 1mT, 1:36 . B-Red Baron’s Barn LLC & Vaya Con Suerte (CA.).

Runhappy–Annihilation by Northern Afleet; WOW RUN, g, 2, GP, Mcl 25000, 11-11, a5 1/2f, 1:05 2/5. B-Martha H. Buckner (KY.). $8,000 ’20 KEESEP.

Shaman Ghost–She’s Stella Marie by Leroidesanimaux (BRZ); SILENT GHOST, f, 2, WO, Moc 40000, 11-11, 6f, 1:11 4/5. B-Adena Springs (ON.). $20,000 ’20 KEESEP.

Tale of Ekati–Bling’s Ace by Too Much Bling; DIAMONDS N ACES, f, 2, RP, Msw, 11-11, 5 1/2f, 1:06 4/5. B-Larry S. Huntsinger (TX.).

Union Jackson–Sleek by Bernardini; RHYMES LIKE DIMES, c, 2, GP, Mcl 25000, 11-12, 6f, 1:13 1/5. B-Hidden Lake Farm LLC & Fred Rosen (NY.). $1,500 ’20 FTKFEB.

Upstart–Quaver by Blame; KATHLEEN O., f, 2, AQU, Msw, 11-12, 7f, 1:26 2/5. B-Gainesway Thoroughbreds LTD & Bridlewood Farm (KY.). $8,000 ’19 KEENOV; $50,000 ’20 OBSOCT; $275,000 2021 OBSSPR.

Vancouver (AUS)–Wyn Jym by Proud Citizen; VANDALIA, f, 2, GP, Mcl 50000, 11-12, a1m 70y, 1:45 1/5. B-Marianne Stribling (KY.).

Violence–Maybellene (MSW$276,444), by Lookin At Lucky; PURITY, f, 2, CD, Mcl 15000, 11-11, 6f, 1:12 3/5. B-Clarkland Farm LLC (KY.). $130,000 ’20 KEESEP.

War Front–Onus (G3$320,006), by Blame; GUN BOAT, f, 2, AQU, Msw, 11-11, 6fT, 1:08 1/5. B-Stuart S. Janney, III LLC (KY.).

Awesome Again–Bears Measure by Tiznow; TIJUANA FLAIR, f, 3, FL, Mcl 5000, 11-11, 1m 70y, 1:48 2/5. B-Beals Racing LLC & Saratoga Glen Farm LLC (NY.). $95,000 ’18 KEENOV; $55,000 ’19 FTMYRL; $20,000 2021 OBSJAN.

Awesome Bet–Edacious Reality by Eddington; SEEHOSS, g, 3, DED, Msw, 11-12, 6 1/2f, 1:22 1/5. B-Lora Pitre (LA.). *Full to Net a Bear (MSW$412,070).

Curlin–Giant Mover by Giant’s Causeway; CAERUS, c, 3, IND, Msw, 11-11, 1m 70y, 1:43 4/5. B-Dell Ridge Farm, LLC (KY.). $250,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Family Tree (G2$733,387) *1/2 to Liora (G2$530,080).

Dialed In–Amorously by Forest Wildcat; YOU NEVER CALL, f, 3, PEN, Mcl 16000, 11-10, 6f, 1:10 1/5. B-Mr. & Mrs. Jerome Moss (KY.). $10,500 ’19 KEESEP.

Great Notion–Girls Got Rhythum by Zensational; MATTITUDE, f, 3, LRL, Msw, 11-11, 6f, 1:11 . B-WWCD, LLC (MD.).

Great Notion–Derwin’s Lady by Langfuhr; FRANCIS X., g, 3, LRL, Mcl 10000, 11-11, 6f, 1:12 1/5. B-Walter Vieser (MD.). *Full to Jonesin for Jerry (MSW$282,360).

Honor Code–Mr Hall’s Opus by Officer; ESSENTIAL WAGER, c, 3, DMR, Msw, 11-12, 6f, 1:08 2/5. B-Maccabee Farm (KY.). $300,000 2020 OBSSPR.

Into Mischief–Paris Bikini by Bernardini; COUSTEAU, c, 3, CD, Mcl 50000, 11-12, 7f, 1:23 . B-WinStar Farm, LLC (KY.). *1/2 to Paris Lights(G1$403,842).

James Street–Lady From Shanghai by Storm Cat; SHANGHAI MIST, f, 3, GG, Mcl 5000, 11-12, 1m, 1:39 3/5. B-Willow Tree Farm, Inc & G. W. Thomas (CA.). *1/2 to Chairman Now (SP$422,513).

Misremembered–Fantastic Mizz by Mizzen Mast; CURIOUS INJI, f, 3, TUP, Moc 30000, 11-11, 7 1/2fT, 1:30 2/5. B-Thomas F. Metzger (CA.).

Morning Line–Bombay Bridgett by Go for Gin; EARLY WAGER, c, 3, CD, Mcl 20000, 11-12, 1 1/8m, 1:52 4/5. B-PTK, LLC (KY.).

Munnings–Nathan’s Mom Becky by Wildcat Heir; MEGAN’S CLARA, f, 3, CD, Mcl 30000, 11-12, 6 1/2f, 1:17 4/5. B-Hinkle Farms (KY.). $30,000 ’18 KEENOV; $180,000 ’19 FTKOCT.

Orb–Voodoo Tales by Tale of the Cat; AERONAUT, g, 3, GP, Mcl 20000, 11-11, 6 1/2f, 1:16 4/5. B-Denali Broodmare Partnership II (KY.).

Outwork–Why Lucy Why by Whywhywhy; HOSTILE PRINCESS, f, 3, CD, Mcl 20000, 11-11, 1 1/16m, 1:48 2/5. B-Nancy C. Shuford (KY.). $38,000 ’18 KEENOV; $70,000 ’19 KEESEP.

Outwork–Dixieland Bride by Dixieland Band; FROGGY THE GREMLIN, g, 3, CT, Msw, 11-11, 4 1/2f, :53 2/5. B-James Franklin Miller (WV.). $75,000 ’19 FTMYRL; $40,000 2020 FTMTYO.

Shackleford–Donnatale by Tale of the Cat; SHACKLE CAT, g, 3, PEN, Msw, 11-10, 6f, 1:10 4/5. B-Richard Bosshard Jr. (PA.). $30,000 ’18 FTMDEC; $70,000 ’19 FTKFEB.

Silent Name (JPN)–Chapel Dancer by Chapel Royal; DEVINE DANCING, f, 3, WO, Mcl 7500, 11-11, 5f, :59 1/5. B-Adena Springs (ON.). $20,000 2021 OBSJAN.

Super Saver–Forestry’s Magic by Forestry; WINDCRACKER, g, 3, CD, Mcl 30000, 11-11, 6 1/2f, 1:18 . B-Beryl N. Stokes Jr. (KY.). $150,000 ’19 KEESEP.

The Factor–Sister Diane by Giant’s Causeway; CAUMSETT, f, 3, AQU, Msw, 11-11, 1mT, 1:36 2/5. B-Milfer Farm Inc. (NY.). $60,000 ’19 FTNAUG; $37,000 ’19 KEEJAN.

Treasure Beach (GB)–Scotland Place by Lord Avie; SHES MY TREASURE, f, 3, IND, Mcl 5000, 11-11, 5 1/2f, 1:08 . B-Thomas D. Foley Jr. (IN.).

Vancouver (AUS)–Kick’em Jenny by Bold Executive; BEQUIA, f, 3, WO, Msw, 11-12, 1 1/4m, 2:07 . B-Yvonne Schwabe Thoroughbreds (ON.). *1/2 to Surtsey (MSW$370,333).

Violence–Prodicious Facts by Giant’s Causeway; PANOTTI, f, 3, GP, Mcl 25000, 11-11, a1m 70y, 1:44 . B-Fred W. Hertrich lll (KY.). $52,000 2020 OBSSPR.

Violence–Encore Belle by Lemon Drop Kid; PRINCESS LEA, f, 3, CD, Msw, 11-11, 1 1/16m, 1:46 1/5. B-Richard Snyder & Connie Snyder (KY.). $37,000 ’19 KEESEP.

Weigelia–Donna Quixote by Bop; MR. HOSTLER, g, 3, MNR, Msw, 11-10, 5f, 1:00 3/5. B-Timothy M Collins (WV.).

American Pharoah–Paradise Playgirl by Speightstown; CORE CONVICTION, g, 4, AQU, Msw, 11-11, 7f, 1:24 2/5. B-Pollock Farms (KY.). $435,000 ’18 KEESEP.

Bayern–Unbridled Mistress by Unbridled’s Song; BETTER BOAT, f, 4, CT, Mcl 5000, 11-11, 6 1/2f, 1:23 3/5. B-Machmer Hall (KY.). $2,000 ’18 FTKOCT. *1/2 to Soft Whisper (MSP$317,778).

English Channel–Tattooed Girl by More Than Ready; PREMIERE CHOICE, g, 4, LRL, Mcl 25000, 11-11, 5 1/2fT, 1:04 1/5. B-Timothy J. Rooney (MD.).

Paddy O’Prado–Jenilish by English Channel; EM’S MISS PRADO, f, 4, DED, Mcl 10000, 11-11, 7f, 1:32 1/5. B-David T Rogers (LA.). $1,000 ’18 ESLYRL.

Buffum–Sally Buttercup by Meadow Monster; MY SUPER SALLY, m, 5, LRL, Mcl 10000, 11-12, 6f, 1:13 . B-Christine F. Clagett & Leslie Elizabeth Wilson (MD.).

Into Mischief–Jessica Is Back (G1$836,765), by Put It Back; MISCHIEVOUS JESSE, g, 5, CT, Mcl 12500, 11-11, 4 1/2f, :52 3/5. B-Carolyn Vogel (KY.).