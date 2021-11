North American Maiden Winners Nov. 14

Bayern–Last Resort by Twirling Candy; PROFESSORS’ PRIDE, f, 2, DMR, Msw, 11-14, 6f, 1:10 . B-Glen Hill Farm (CA.). $60,000 ’20 FTKOCT.

Cupid–Tell the Duchess by Smart Strike; DUKE OF LOVE, c, 2, WO, Msw, 11-14, 5 1/2f, 1:03 2/5. B-Caldara Farm Inc., Patrick Costello, David Whitford & Tom Zwiesler (ON.). $15,000 ’19 KEENOV; $40,000 ’20 FTKOCT; $85,000 2021 FTMTYO.

Distorted Humor–Seahawk Girl by Pioneerof the Nile; DURANTE, c, 2, DMR, Msw, 11-14, 1m, 1:38 2/5. B-William Humphries & Altair Farms LLC (KY.). $60,000 ’20 FTYRLS; $130,000 2021 OBSMAR.

Freud–Shezastonecoldingo by Lonhro (AUS); HEZASTONECOLDFOX, g, 2, AQU, Msw, 11-14, 6fT, 1:11 1/5. B-Dennis Petrisak & Deborah Petrisak (NY.). $37,000 2021 OBSSPR.

Into Mischief–Minks Aprise (MG1P$300,215), by Northern Afleet; HIGHER STANDARD, c, 2, CD, Msw, 11-14, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Buck Pond Farm, Inc. (KY.).

Into Mischief–Speed Dating by Not for Love; FAST AND FLIRTY, f, 2, CD, Msw, 11-14, 1m, 1:38 4/5. B-SF Bloodstock LLC (KY.). $32,000 ’20 FTKOCT; $120,000 2021 OBSSPR. *1/2 to Split Time (MSW$415,950).

Into Mischief–Mimi’s Tiz by Tiznow; SO DETERMINED, c, 2, GP, Msw, 11-14, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Loren Nichols (FL.). $875,000 ’20 KEESEP.

Midnight Lute–Un Eclair by Pioneerof the Nile; GREEN BANANAS, f, 2, HAW, Msw, 11-14, 6f, 1:13 . B-Wendell Yates (KY.).

Mr. Besilu–Bin Quiet by Quiet American; MR B QUIET, g, 2, RP, Mcl 25000, 11-13, 7f, 1:25 3/5. B-Dr. Roger Gibson & Mrs. Susan Gibson (TX.). $4,500 ’20 TEXSUM.

Palace–Blonde and Blue by Exchange Rate; ROYALLY BLUE, f, 2, AQU, Mcl 30000, 11-14, 6 1/2f, 1:19 4/5. B-Ricehorse Stable (FL.).

Peace and Justice–Rosedale Arch by Arch; SOFIA’S SECRET, f, 2, LRL, Msw, 11-14, 1m, 1:39 2/5. B-A1A Racing & Jay Bligh (PA.). $25,000 ’20 FTMYRL.

Smart Bid–Astuzia by Royal Academy; RUNNING ON EMPTY, g, 2, GG, Mcl 8000, 11-14, 5 1/2f, 1:06 . B-Andy Broberg & Gena Broberg (CA.). $2,000 ’20 CTNAUG.

War Front–A Little Bit Sassy (G1P$318,182), by More Than Ready; SUMTER, c, 2, DMR, Msw, 11-14, 5fT, :57 1/5. B-Bass Stables, LLC (KY.).

Air Force Blue–Ella’s Music by Not Bourbon; VALHALLA AIR BASE, c, 3, WO, Moc 25000, 11-14, 7f, 1:23 1/5. B-Mike Anderson Racing LLC (ON.). $75,000 ’19 KEEJAN.

Declaration of War–Natalie Victoria (SW$571,602), by Indian Ocean; CODE NAME LISE, f, 3, GP, Mcl 25000, 11-14, a5f, :58 2/5. B-DeLuca Racing Stable (KY.).

Dialed In–L T Reckless by Henny Hughes; SURE SHOT SHELLY, f, 3, RP, Msw, 11-13, 5 1/2f, 1:06 3/5. B-Eureka Thoroughbred Farm (OK.).

Firing Line–Sensational Gold by Medaglia d’Oro; MOMMAS BOY OTIS, g, 3, HAW, Mcl 12500, 11-14, 6f, 1:11 1/5. B-Smokey Creek Farm (IL.).

Flatter–Rebelle by Hard Spun; MIACOMET, c, 3, CD, Mcl 50000, 11-14, 1 1/16m, 1:47 . B-Indian Creek & Mill Pond Bloodstock (KY.). $360,000 ’19 FTSAUG.

Flatter–Magical Cat (IRE) by Giant’s Causeway; VOODOOISM, f, 3, MNR, Mcl 4000, 11-14, 1m, 1:45 2/5. B-Newtown Anner Stud (NY.).

Maclean’s Music–What a Score by Terrell; SWINTON, g, 3, AQU, Msw, 11-14, 6f, 1:11 2/5. B-Windylea Farm-NY, LLC (NY.).

Marking–Flying Humor by Distorted Humor; FLYING WARRIOR, g, 3, ZIA, Mcl 10000, 11-14, 6f, 1:10 3/5. B-Pierre Amestoy & Leslie Amestoy (NM.).

Old Topper–Don’t Lose Faith by Ministers Wild Cat; GOOD OLD FAITHFUL, c, 3, GG, Msw, 11-14, 5 1/2f, 1:03 4/5. B-Tommy Town Thoroughbreds, LLC (CA.).

Phantom Wildcat–Lucky Lass ($252,650), by Red Bullet; HALF HOPING, f, 3, GG, Msw, 11-14, 6f, 1:11 3/5. B-Richard Barton Enterprises (CA.).

Tapit–Mystery Strike by Smart Strike; MONEY PRINTER, g, 3, WO, Moc 40000, 11-14, 6 1/2f, 1:16 2/5. B-LNJ Foxwoods (KY.).

Unbridled Energy–Jewels n Jeans by Quiet Enjoyment; VICTORY ROYALE, f, 3, CT, Mcl 5000, 11-13, 4 1/2f, :54 . B-Williams Racing Corp (WV.).

Awesome of Course–Petite Riviere by Sligo Bay (IRE); CHICAGO RIVER, f, 4, LRL, Mcl 25000, 11-14, 1 1/8m, 1:52 4/5. B-Edward Seltzer & Krista Seltzer (FL.). *1/2 to Lil Commissioner ($306,316).

My Golden Song–Early M by Early Flyer; MY GOLDEN M, g, 4, RP, Msw, 11-13, 5fT, :57 4/5. B-Kathy Stephens (TX.).

Will Take Charge–La Belle by Dixie Union; TAKE CHARGE PATTI, f, 4, RP, Mcl 7500, 11-13, 6f, 1:14 1/5. B-Forrest Hills Farm LLC (KY.). $260,000 ’18 FTKJUL.