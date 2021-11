North American Maiden Winners Nov. 17

Awesome Bet–Allison Renee by Leestown; BETISON, f, 2, DED, Mcl 10000, 11-17, 6 1/2f, 1:24 . B-Speyrer & Son (LA.).

Constitution–Spring Water by Spring At Last; TOPSY TURVY, f, 2, MVR, Msw, 11-17, 6f, 1:14 2/5. B-Blazing Meadows Farm LLC & WinStar Farm, LLC (OH.). *Full to Alexandria (G1P$261,945).

Custom for Carlos–Trupeg by Fusaichi Pegasus; GRUNT, c, 2, DED, Msw, 11-17, 5f, 1:00 1/5. B-Mrs. Lisa Cheramie Rousse (LA.).

Dr Large–We Will Dance by You and I; PRETTY DOCTOR, f, 2, FL, Mcl 11000, 11-17, 6f, 1:13 3/5. B-Rebecca Czarnocki (NY.).

Fast Anna–Artistic Charm (GB) by Dutch Art (GB); CHARMING OAKIE, c, 2, RP, Msw, 11-16, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-David Cobb (OK.).

Japan–Miss Sizzle by First Defence; ATSUI, g, 2, FL, Msw, 11-17, 1m 70y, 1:47 . B-Stonewall Farm (NY.).

Kiss the Ghost–Noodling by Alphabet Soup; CADILLAC RIDE, g, 2, MVR, Msw, 11-16, 6f, 1:14 . B-Craig Powell & Lindy Powell (OH.).

Laugh Track–Vacatur by Vicar; SUERTUDA, f, 2, ZIA, Msw, 11-15, 6f, 1:11 2/5. B-Mike Abraham (NM.).

Tapiture–Planet Rock by Rock Hard Ten; OSBOURNE, g, 2, CD, Msw, 11-17, 7f, 1:23 1/5. B-Amy Boulton (KY.).

The Way Home–Final Attack by Hadif; MAJORWAYHOME, g, 2, ZIA, Mcl 7500, 11-15, 5f, :59 2/5. B-Roger Dale Holland & Melissa Holland (NM.).

Tiznow–Jumped the Harbor by Jump Start; ONE WILD WOMAN, f, 2, PRX, Mcl 25000, 11-16, 1m, 1:42 4/5. B-Calumet Farm (KY.). $11,000 ’20 KEESEP; $30,000 2021 OBSSUM.

Bourbon Courage–Night Brigade by Rockport Harbor; EGG NOG, f, 3, MNR, Mcl 4000, 11-15, 6f, 1:14 3/5. B-Finn’s Nickel, LLC & Anchor & Hope Farm Inc. (MD.). $11,000 ’18 FTMDEC.

Central Banker–Right On It by E Dubai; PRODUCTION CREDIT, g, 3, FL, Msw, 11-16, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-McMahon of Saratoga Thoroughbreds, LLC (NY.).

Commissioner–Gotta Love Her by Comic Strip; PURRFECT LOVE, f, 3, CD, Mcl 15000, 11-17, 1m, 1:38 2/5. B-David Hopper, Catherine Hopper, Ann McCurdy & Brian Pitnick (KY.).

Creative Cause–Laugh n Yodel by Speightstown; LARRY’S LEGEND, g, 3, TUP, Moc 30000, 11-17, 6f, 1:09 4/5. B-Heinz H. Steinmann (CA.). *1/2 to W. Giles ($272,904) *Full to Yodel E. A. Who ($287,476).

Distorted Humor–Slow Gin by Pulpit; SPEED ZONE, f, 3, FL, Msw, 11-16, 1m 70y, 1:47 2/5. B-Gary & Mary West Stables, Inc. (KY.).

Liam’s Map–Salem Heart by Touch Gold; LIAM’S LASS, f, 3, MNR, Msw, 11-16, 6f, 1:12 3/5. B-Morris B. Floyd & Dave Alban (KY.). $75,000 ’19 KEESEP.

Lunarpal–Blue Jean’s Who by Sligo Bay (IRE); BLUE LUNA WHO, f, 3, ZIA, Mcl 10000, 11-16, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Luis Joel Silva & Edward F. Wilson (NM.).

Protonico–Scat Means Go by Scat Daddy; GUNDUZ, g, 3, CD, Mcl 15000, 11-17, 6f, 1:10 3/5. B-International Equities Holding, Inc. (KY.). *1/2 to Mackinnon (MSW$327,860).

Senor Amigo–Dream Manager by Bernstein; BAY MAGIC, f, 3, MVR, Mcl 7500, 11-16, 6f, 1:15 3/5. B-W. John Bourke (OH.).

Smiling Tiger–Sariano by Rubiano; SHORT CUT, g, 3, TUP, Mcl 5000, 11-17, 6 1/2f, 1:18 2/5. B-Dr. Rodney E. Orr (OR.).

Social Inclusion–Cinderella’s Mind by Afleet Alex; ITZ THE DITZ, f, 3, RP, Msw, 11-16, 7f, 1:24 4/5. B-Ricardo De Anda (FL.). $20,000 2020 OBSSPR.

Stay Thirsty–Pick Pocket by Curlin; NABRUZZI, f, 3, PEN, Mcl 7500, 11-16, 1 1/16m, 1:47 3/5. B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.). $4,000 ’19 KEESEP; $6,000 2020 OBSSUM.

Super Saver–Ganesha by Sharp Humor; POLYESTER BRIDE, f, 3, MNR, Msw, 11-15, 5 1/2f, 1:06 . B-Three Lyons Racing, LLC & WinStar Farm, LLC (KY.). $42,000 ’19 KEESEP.

Tourist–Something Brewing by Meadowlake; TRAVEL GIRL, f, 3, PEN, Mcl 12500, 11-16, 6f, 1:11 2/5. B-English Range Farm (FL.). $28,000 2020 OBSSPR.

Archarcharch–Roaring Ghost by Roaring Fever; GHOSTGHOSTGHOST, f, 4, FL, Msw, 11-17, 6f, 1:13 . B-Pinnacle Farms I LLC (NY.). *1/2 to Foolish Ghost (MSW$462,122).

Beggarthyneighbor–Ms J J R by Kantharos; ZIP TIE, c, 4, RP, Msw, 11-15, 5 1/2f, 1:06 3/5. B-Spencer Leddy (OK.).

Notional–Holiday Peace by Harlan’s Holiday; THEYCALLHERPINKY, f, 4, RP, Mcl 7500, 11-16, 5 1/2f, 1:07 1/5. B-Clark O. Brewster (OK.).

Redeemed–Bedizen by Prized; HEATED BATTLE, g, 4, PRX, Mcl 10000, 11-17, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Morgan’s Ford Farm (MD.).

Temple City–Le Peaks by Peaks and Valleys; CITY PEAKS, g, 6, MNR, Mcl 4000, 11-15, 1m 70y, 1:48 3/5. B-Dana Powell (KY.).

Trajectory–Deona by Yankee Victor; CRAFTY JACK, g, 6, PEN, Mcl 12500, 11-16, 5 1/2f, 1:03 3/5. B-R. N. Miller (PA.). *1/2 to Miss Wilby ($390,468).