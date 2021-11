North American Maiden Winners Nov. 2

Notional–Maybemaybenot by Philadream; MAYBE FRANKY, f, 2, MVR, Msw, 11-2, 6f, 1:15 . B-Alan White (OH.).

Protonico–Fattuma by Mizzen Mast; PROTOMAGIC, f, 2, IND, Mcl 20000, 11-2, 5 1/2f, 1:07 . B-International Equities Holding, Inc. (KY.).

Commissioner–Northern Curlew by Northern Afleet; BUREAUCRAT, g, 3, FL, Msw, 11-2, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Patricia L. Moseley (NY.).

Encaustic–Allie Sweet by Tenpins; PURPLE MALINDA, f, 3, FL, Mcl 11000, 11-2, 6f, 1:14 . B-Pavilion Racing LLC (NY.).

Frost Giant–C’Mon Feet by Purge; INTERSTATE, g, 3, FL, Msw, 11-2, 1m 70y, 1:47 . B-David Campbell (NY.).

Get Stormy–Crafty Ana by Crafty Friend; BEAUTIFUL D, f, 3, IND, Mcl 5000, 11-2, 1m, 1:45 4/5. B-Patricia Clark (IN.).

Prince Grand–Keeneland Act by Grey Beard; PRINCE ACT, g, 3, IND, Mcl 7500, 11-2, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Larry Whitaker & Charlene Whitaker (IN.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Saints n’ Sinners–R F Flynbayakoa by Jack Wilson; SAINT PATSY, f, 3, MVR, Mcl 7500, 11-2, 6f, 1:15 4/5. B-Dean Blake (TX.).

Maclean’s Music–Crafty Queen by Crafty Prospector; MACLEAN’S LEGACY, g, 4, PRX, Mcl 10000, 11-2, 6 1/2f, 1:19 1/5. B-Gabriel Duignan (KY.). $6,500 ’17 KEENOV; $11,000 ’18 KEESEP; $52,000 2019 OBSJUN.