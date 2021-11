North American Maiden Winners Nov. 22

American Freedom–Sarah Cataldo by Smarty Jones; SMARTEN UP, c, 2, PRX, Msw, 11-22, 1m 70y, 1:43 3/5. B-A. Francis Vanlangendonck & BarbaraVanlangendonck (FL.). $20,000 ’20 OBSJAN; $50,000 2021 OBSSPR. *1/2 to Tiger Blood(MSW$564,770).

Bayern–Passing Shower by War Pass; BARRYTHEJURYHANGER, c, 2, MNR, Msw, 11-21, 1m, 1:42 . B-Theta Holding 1, Inc. (KY.).

Big Brown–Baby At the Park by Ecton Park; SUE’S SHOES, g, 2, FL, Msw, 11-22, 6f, 1:11 4/5. B-Robert Simonick (NY.).

Uptowncharlybrown–R Black Betty by Ghostzapper; PLATINUM ICE, f, 2, PRX, Mcl 25000, 11-22, 5 1/2f, 1:06 . B-Uptowncharlybrown Stud LLC (PA.).

Verrazano–See Ya Signe by Sea the Stars (IRE); JUAN BRAVO, g, 2, TUP, Moc 30000, 11-22, a7 1/2fT, 1:31 1/5. B-Southern Equine Stables, LLC (KY.). $28,000 2021 OBSSUM.

Abstraction–Molly My Love by Dome; COMING ABSTRACTION, c, 3, ZIA, Msw, 11-22, 6f, 1:11 . B-Mark McCloy & Annette McCloy (NM.).

Alternation–Meadow Ashlee by Meadowlake; ALPINE HYPNOSIS, g, 3, TUP, Moc 30000, 11-22, 1m, 1:39 2/5. B-Ed Few (KY.). $15,000 ’18 KEENOV; $48,000 ’19 WASAUG.

Constitution–City Run by Cherokee Run; DONT BREAK THE LAW, g, 3, FL, Mcl 5000, 11-22, 6f, 1:11 4/5. B-Wolf Pen LLC (NY.). $135,000 ’19 FTKOCT.

Global Response–Tayler’s Destiny by Chapel Royal; GLOBALTROUBLECOCO, g, 3, FL, Mcl 5000, 11-22, 1m 70y, 1:47 3/5. B-Guillermo Morales (FL.).

Jump Start–Gritty Gal by War Pass; BULLET BUTCH, c, 3, PRX, Msw, 11-22, 5 1/2f, 1:04 1/5. B-J. Besecker, N. Strong, J. Cullen,K. Cullen & Silver Springs Stud LLC (PA.). $19,000 ’18 KEENOV; $130,000 ’19 FTMYRL.

Roi Charmant–Humming Beethoven by Mr. Greeley; HELLO HANDSOME, g, 3, TUP, Mcl 5000, 11-22, 6f, 1:11 4/5. B-Charles Dante & & Cedair Dante (CA.).

Sebastian County–Glimpse of Greeley by Ghostzapper; GLIMPSE OF GLORY, g, 3, RP, Msw, 11-22, 1m, 1:43 . B-Terry J. Westemeir (OK.).

The Factor–Valentine by Pulpit; WOW FACTOR, f, 3, PRX, Mcl 10000, 11-22, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-RGP Ocala Holdings, LLC (KY.). $13,000 ’19 OBSOCT.

Toronado (IRE)–Buzz Off Barroso (IRE) by Big Bad Bob (IRE); BUZZ OF NEW YORK (IRE), f, 3, DMR, Msw, 11-21, 1 1/16mT, 1:42 2/5. B-Mr Ronan Fitzpatrick (IRE.).

Verrazano–My Gal Lexie by Sultry Song; TEMPO RUBATO, c, 3, MNR, Msw, 11-22, 1m, 1:42 . B-Modo Tesio Equine, LLC & Tollgate Farm (KY.).

Wilburn–Authentic Angel by Authenticate; ROGUE BOY, g, 3, RP, Mcl 7500, 11-22, 5 1/2f, 1:07 3/5. B-Jay Meteer (OK.).