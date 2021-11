North American Maiden Winners Nov. 27

Boisterous–Silent Fusaichi by Fusaichi Pegasus; LOUD FUSAICHI, f, 2, GG, Mcl 12500, 11-27, 5f, :58 4/5. B-Tommy Town Thoroughbreds, LLC (CA.).

Cairo Prince–Park in Back by Majesticperfection; PARK ON THE NILE, f, 2, CD, Msw, 11-27, 1 1/16m, 1:45 2/5. B-Brereton C. Jones (KY.). $110,000 ’20 FTYRLS.

Cairo Prince–Predictress by Vicar; UNPREDICTABLE BAY, c, 2, CD, Msw, 11-27, 6f, 1:09 4/5. B-Brereton C. Jones (KY.). $50,000 ’20 FTKFEB; $17,000 2021 OBSSPR. *1/2 to Three Day Rush(MSW$266,898).

Chart Topper–Foret de Pompadour by Old Forester; VICTORY JET, c, 2, WO, Moc 25000, 11-26, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Racing Canada Inc. (ON.). C$3,500 ’20 ONTSEP.

Classic Empire–Stop the Wedding by Congrats; MORELLO, c, 2, AQU, Msw, 11-27, 6f, 1:13 1/5. B-Robert B. Tillyer & Dr. Chet Blackey (KY.). $140,000 ’19 KEENOV; $200,000 ’20 FTYRLS; $250,000 2021 FTMTYO.

Dominus–Beverly Belle (MSW$279,369), by Far Out Wadleigh; MEDLEY, f, 2, CD, Msw, 11-27, 6f, 1:10 4/5. B-Robert Lestz (LA.). $25,000 ’20 TEXSUM.

Ghostzapper–Golden Scarf by Orientate; GOLDEN GLIDER, c, 2, WO, Msw, 11-27, 1 1/16m, 1:45 1/5. B-Nursery Place & Dicken Equine (KY.). $395,000 ’19 KEENOV.

Hard Spun–Zinzay by Smart Strike; SPIN WHEEL, c, 2, CD, Msw, 11-27, 1 1/8m, 1:52 1/5. B-Summer Wind Equine (KY.). $100,000 ’20 KEESEP. *1/2 to Moon Over Miami(G1P$673,352).

Into Mischief–Versailles Song by Unbridled’s Song; SEND FOR ME, f, 2, AQU, Msw, 11-27, 6 1/2f, 1:19 1/5. B-Don Alberto Corporation (KY.). $250,000 ’20 KEESEP; $500,000 2021 OBSSPR.

Jimmy Creed–Like a Charm by Quality Road; COM’ ON SWEET LUV, f, 2, FG, Msw, 11-27, 6f, 1:10 3/5. B-James Paliafito (KY.).

Mo Tom–Adrianne G (MSP$346,012), by Indygo Shiner; A G’S CHARLOTTE, f, 2, FG, Msw, 11-27, 6f, 1:12 . B-Thomas M. Galvin (LA.).

Mr. Z–Misty Michelle by K One King; MISS Z, f, 2, TAM, Mcl 32000, 11-27, 1mT, 1:37 4/5. B-Calumet Farm (KY.).

Not This Time–Race Hunter by Dixie Union; CHASING TIME, c, 2, CD, Msw, 11-27, 7f, 1:23 2/5. B-Tenlane Farm, LLC (KY.). $115,000 ’20 KEESEP; $250,000 2021 OBSSPR.

Nyquist–Calla Lily by Pulpit; BOITANO, c, 2, TAM, Msw, 11-27, 1m 40y, 1:40 4/5. B-Godolphin (KY.).

Perfect Timber–Sea The Awesome (IRE) by Sea the Stars (IRE); TALK TO YA LATER, f, 2, WO, Moc 40000, 11-27, 6 1/2f, 1:18 . B-Charles E Fipke (ON.). C$5,000 ’20 ONTSEP. ***FIRST WINNER FOR SIRE

Pollard’s Vision–Plenty by Boundary; PLENTY OF VISION, f, 2, RP, Msw, 11-26, 1m, 1:42 4/5. B-Center Hills Farm (OK.). *1/2 to Iredell($305,712).

Practical Joke–Latitude Forty (MSW$298,014), by Chester House; JACKIE THE JOKER, f, 2, CT, Msw, 11-27, 6 1/2f, 1:22 4/5. B-Carolyn R Vogel (KY.). $2,500 ’20 FTKOCT.

Tonalist–Traffic Blimp by Medaglia d’Oro; MISS MATTIE B, f, 2, DMR, Msw, 11-27, 1mT, 1:36 . B-R. S. Evans (KY.). $10,000 ’20 KEESEP.

Tourist–I Think So by Proud Citizen; RUSSIAN TANK, c, 2, FG, Msw, 11-27, a1mT, 1:39 . B-WinStar Farm, LLC (KY.). $20,000 ’20 KEESEP.

Twirling Candy–Queen Brianna by Unbridled’s Song; BAYTOWN JAKESTER, g, 2, CT, Mcl 12500, 11-26, 4 1/2f, :53 4/5. B-Machmer Hall & Reagan Toothaker (KY.). $3,500 ’20 KEESEP.

Uncle Mo–River Maid (champion in Canada, $442,909), by Where’s the Ring; COCKTAIL MOMENTS, f, 2, CD, Msw, 11-27, 7f, 1:23 1/5. B-Mark Stansell (KY.). $135,000 ’19 KEENOV; $190,000 ’20 KEESEP.

Will Take Charge–Cleopatra’s Finest by Smart Strike; CLEOPATRAS CHARGE, f, 2, RP, Mcl 25000, 11-26, 6f, 1:14 2/5. B-Sam Henderson (KY.).

Bayern–Gossip Mill by Bernstein; THATS JUST HEARSAY, f, 3, TAM, Mcl 10000, 11-27, 6f, 1:12 . B-A&A Farms (ON.). $14,000 ’19 KEESEP; $8,000 2020 OBSSUM.

El Medwar–Lakeside Breeze by Meadowlake; MUD HUT, f, 3, HAW, Mcl 15000, 11-27, 6f, 1:14 4/5. B-Frank Kirby & Joe Kirby (IL.).

English Channel–Exximia (ARG) by Easing Along; MADAME CHANNEL, f, 3, PEN, Mcl 7500, 11-26, 6f, 1:14 4/5. B-Luis Bravo (KY.).

Excaper–Dynabin by Dynaformer; GOT SWAGGER, g, 3, RP, Mcl 7500, 11-27, 1m 70y, 1:48 3/5. B-Eureka Thoroughbred Farm (OK.).

Excaper–Varna by Kipling; ALL ABLAZE, g, 3, RP, Mcl 7500, 11-27, 6 1/2f, 1:22 4/5. B-Francisco Bravo & Allen Poindexter (OK.).

Flatter–Legendary Peace by Peace Rules; LEGENDARY GIFT, f, 3, DED, Msw, 11-27, 7f, 1:28 2/5. B-Barry Becker & Judith Becker (KY.). *1/2 to Siding Spring(G3P$377,777).

Mission Impazible–Kettle’s Sister by More Than Ready; DEEP COVER, g, 3, AQU, Msw, 11-27, 6fT, 1:09 3/5. B-Sequel Thoroughbreds & Twin Creeks Farm (NY.). $100,000 2020 OBSMAR. *1/2 to Vinceremos(G3$374,656).

Richard’s Kid–Foxy Jade by Atticus; J AND K EXPRESS, f, 3, GG, Msw, 11-27, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Patrick Harney & Charles Reilly (CA.).

Tapit–My Miss Aurelia (champion, $2,547,000), by Smart Strike; LA MUSE, f, 3, RP, Msw, 11-26, 5 1/2f, 1:08 2/5. B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY.).

Tenpins–Truly Original by Yes It’s True; COUNTERFEIT, c, 3, DED, Mcl 10000, 11-27, 7 1/2f, 1:37 1/5. B-Wendell A. Templet (LA.). $5,000 ’19 ESLYRL.

Upstart–Darling Monique by El Corredor; BEN COPENHAGEN, c, 3, TAM, Msw, 11-27, 6f, 1:10 . B-St. Simon Place (KY.). $100,000 ’19 KEESEP; $50,000 2020 OBSSPR.

Baltimore Bob–Devilish Blues by Gators n Bears; BALTIMORE BUD, g, 4, LRL, Mcl 10000, 11-27, 6 1/2f, 1:20 4/5. B-Leo Nechamkin & Dennis Jankiewicz (MD.).