North American Maiden Winners Nov. 4

Arrogate–Bootery by Storm Boot; LEDDY, c, 2, CD, Mcl 50000, 11-4, 6f, 1:10 2/5. B-Breeze Easy LLC (KY.). $90,000 ’20 KEESEP. *1/2 to Neck ‘n Neck(G2$1,174,354).

Bated Breath (GB)–Amber Queen (IRE) by Cadeaux Genereux (GB); TEZZARAY (GB), f, 2, DMR, Msw, 11-4, 1mT, 1:36 . B-Lady Richard Wellesley (GB.). 17,000gns ’19 TATDEC; 22,000GBP ’20 GUKPRE.

Bustin Stones–Tabuha by Buddha; BETTY RUBBLE, f, 2, FL, Mcl 11000, 11-4, 5 1/2f, 1:08 4/5. B-Dr. Jerry Bilinski & Gracious Meadows Farm (NY.). $2,000 ’20 FTMYRL.

Creative Cause–Crozat by Street Sense; CREATIVE KID, g, 2, GP, Msw, 11-4, a1m 70y, 1:43 1/5. B-Mr. & Mrs. Nick Bentley (KY.). $35,000 ’20 KEESEP.

Cupid–Said in Silence by Bernstein; PENGUIN PARADE, c, 2, CT, Msw, 11-3, 6 1/2f, 1:22 . B-maurice f. casey III (WV.).

Dialed In–Hardened She Cat by Hard Spun; BABY’S DIALED IN, f, 2, GP, Mcl 16000, 11-4, a5f, :58 3/5. B-Nicholas M. Lotz (KY.). $4,000 ’20 KEESEP.

First Samurai–Star of Trieste by Empire Maker; DR. LIVINGSTON, g, 2, FL, Msw, 11-4, 1m 70y, 1:48 4/5. B-Stonewall Farm (NY.).

Gattopardo–Funny Ghost by Ghostzapper; PEARLY GHOST, f, 2, CT, Msw, 11-4, 6 1/2f, 1:21 3/5. B-Charles Herbert Howard Jr. (WV.).

Golden Years–O Happy Gray by Cee’s Tizzy; HAPPY YEARS, c, 2, CT, Msw, 11-3, 6 1/2f, 1:22 1/5. B-O’Sullivan Farms LLC (WV.).

Goldencents–Granny Ramsey by Empire Maker; GRANNY MAKES CENTS, c, 2, GP, Mcl 35000, 11-4, a1m 70y, 1:44 2/5. B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.).

Great Notion–Gabby’s Brown by Big Brown; GREAT BIG NOTION, c, 2, CT, Mcl 12500, 11-3, 4 1/2f, :53 4/5. B-Debora M. Menez (MD.). $2,200 ’19 FTMWIN.

Gun Runner–Pure Clan (MG1$1,987,498), by Pure Prize; CARIOQUINHA, f, 2, RP, Msw, 11-4, 1m, 1:41 3/5. B-Three Chimneys Farm, LLC (KY.). $475,000 ’19 KEENOV. *1/2 to Princesa Carolina(G1P$453,619).

Jimmy Creed–Miss Matzo by Royal Academy; AFIKOMAN, g, 2, WO, Moc 25000, 11-4, 6f, 1:11 1/5. B-James Everatt, Janeane Everatt & ArikaEveratt-Meeuse (ON.). $25,000 ’20 FTKOCT; $30,000 2021 FTMTYO.

Mohaymen–Lovely Island by Arch; SANDPIPER MEMORIES, f, 2, GP, Mcl 35000, 11-4, a1 1/16m, 1:45 4/5. B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.).

Street Sense–Krissy’s Candy by Candy Ride (ARG); WE ALL SEE IT, c, 2, IND, Msw, 11-4, 1m, 1:39 . B-Wayne Lyster, Gray Lyster & Bryan Lyster (KY.). $170,000 ’19 KEENOV; $250,000 ’20 FTYRLS.

Unified–Verismilitude by Henny Hughes; VERI UNIFIED, f, 2, WO, Moc 40000, 11-4, 7f, 1:23 3/5. B-Tall Oaks Farm (ON.).

Violence–Pattitude by City Zip; ANGITUDE, f, 2, CD, Msw, 11-4, 6f, 1:10 1/5. B-Gainesway Thoroughbreds Ltd. (KY.). $25,000 ’19 KEENOV; $45,000 ’20 KEESEP.

Will Take Charge–Miss Inclined by Pulpit; TURNSANDCONDITIONS, c, 2, RP, Mcl 25000, 11-3, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Mueller Thoroughbred Stable, LTD. (KY.). $20,000 ’20 KEEJAN. *1/2 to Hollis(MSW$359,133).

Baletmeister–Spark in the Sky by Quiet American; SKYLIME, c, 3, MNR, Msw, 11-3, 6f, 1:13 . B-Glockenburg LLC (FL.).

Declaration of War–Tiz Flirtatious (G1$779,800), by Tizbud; WARBIRD, c, 3, CD, Msw, 11-4, 1 1/4m, 2:03 3/5. B-Pamela C. Ziebarth (KY.).

Distorted Humor–Spirit of the Dawn by Malibu Moon; ASKIN FOR A BASKIN, g, 3, LRL, Msw, 11-4, 6f, 1:10 3/5. B-International Equities Holding, Inc. (KY.). $500,000 ’19 KEESEP.

Fed Biz–Artfully by A.P. Indy; FED MONEY, g, 3, CD, Mcl 30000, 11-4, 1m, 1:36 2/5. B-Alpha Delta Stables, LLC (KY.). $4,000 ’19 KEESEP.

First Samurai–Estrada’s Girl (SP$549,854), by Golden Missile; NINJA PRINCESS, f, 3, WO, Mcl 10000, 11-4, 6 1/2f, 1:18 3/5. B-Joey Gee Thoroughbreds (ON.).

Grazen–Lookin for Jonesy by Purge; GERLACH’S, g, 3, DMR, Mcl 20000, 11-4, 6 1/2f, 1:16 3/5. B-Tom Capehart & William Myers (CA.).

Hard Spun–Bagatelle Park by Speightstown; THIRTYEIGHT, g, 3, DED, Mcl 10000, 11-4, 5f, 1:00 4/5. B-Godolphin, Robert Estill Courtney Jr. &Dr. H. Steve Conboy (KY.).

Hey Chub–Joyfull Warrior by Here’s Zealous; CHUBBY WARRIOR, f, 3, CT, Mcl 5000, 11-4, 4 1/2f, :54 2/5. B-Colonial Farms (NJ.).

Mark Valeski–Moment of Honour by Honour and Glory; RUNAWAY CROWN, g, 3, MNR, Mcl 4000, 11-3, 5 1/2f, 1:06 4/5. B-Brereton C. Jones (KY.). $6,000 2020 OBSSUM.

Midshipman–Luna Blu by Lemon Drop Kid; BLU SKY SUNRISE, f, 3, WO, Mcl 7500, 11-4, 1 1/16m, 1:46 2/5. B-Rijack Farm Stable & Scott Fairlie (ON.). *1/2 to Ruth Less Blue(MSW$265,226).

Midshipman–Caterina (URU) by Ritz (ARG); TWN MS MIDSHIP, f, 3, DED, Msw, 11-4, 5f, 1:01 4/5. B-J. Adcock & Neal McFadden (LA.). $5,200 ’19 ESLOCT. *1/2 to Godfree Ray (URU)(champion in Uruguay).

Midshipman–Love Song Vision by Pollard’s Vision; MIND YOUR OWN, f, 3, MNR, Msw, 11-3, 5 1/2f, 1:08 3/5. B-Steeple Hill (IA.). $1,300 ’19 KEESEP.

Run Away and Hide–Schedule (GB) by Brian’s Time; RUNAWAY TRACY, g, 3, RP, Mcl 7500, 11-3, 7f, 1:25 . B-Dream Walkin Farms Inc (KY.).

Runhappy–Aguadilla by Stormy Atlantic; HAPPY CHARLIE, g, 3, CT, Msw, 11-3, 1 1/16m, 1:48 4/5. B-Helen Alexander & Hugo Lascelles (KY.). $210,000 ’18 KEENOV.

State City–Oklahoma Wind by Parade Ground; MR OKLAHOMA CITY, g, 3, RP, Msw, 11-3, 1 1/16m, 1:48 . B-Jennifer Clark & Ellen Caines (OK.).

Warrior’s Reward–Lovers Song by Fiber Sonde; RIVER REWARDS RVF, f, 3, CT, Mcl 12500, 11-4, 4 1/2f, :54 1/5. B-River View Farms LLC (WV.).

Alpha–Concealed by Officer; QUEENTIGUA, f, 4, FL, Msw, 11-4, 5 1/2f, 1:07 2/5. B-F and F Stable (NY.).

Archarcharch–Simply Dashing by Discreet Cat; DASH OF SIMPLICITY, f, 4, IND, Mcl 20000, 11-4, 1m, 1:41 . B-Jeffrey Boger (IN.).

Bellamy Road–Whitefish by Diesis (GB); BOARDWALK BOB, g, 4, PEN, Mcl 7500, 11-3, 1m, 1:40 3/5. B-Kingsport Farms LLC (NY.).

Bourbon Courage–Drink Me Cute by Eurosilver; DRINK MORE BOURBON, g, 4, PEN, Mcl 7500, 11-3, 6f, 1:12 2/5. B-Courageous Stable LLC (PA.).

Giant’s Causeway–Emma’s Encore (G1$398,248), by Congrats; TIME MACHINE, g, 4, RP, Msw, 11-3, 1m, 1:40 3/5. B-Narola, LLC (KY.). $300,000 ’17 KEENOV; $420,000 ’18 KEESEP.

Surf Cat–Woman Warrior by One Man Army; TALLEMARK, g, 4, DMR, Msw, 11-3, 1mT, 1:36 . B-Bruce Headley (CA.).