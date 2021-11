North American Maiden Winners Nov. 7

Bodemeister–Destroy by Housebuster; MRS. BARBARA, f, 2, WO, Msw, 11-7, 1 1/16m, 1:44 . B-Jim Dandy Stable (KY.). *1/2 to Search the Church(G3P$251,845) *1/2 to Smokey Fire(MG2$706,255) *1/2 to Utterly Cool(MSW$357,622) *1/2 to Ghost Fleet(MSW$281,136).

Connect–Rather Beautiful by Malibu Moon; CITIZEN’S FIRE, g, 2, LRL, Mcl 10000, 11-7, 1 1/16m, 1:49 . B-Chris Baccari & Crystal Ball Stables LLC (KY.).

Cupid–Hot Ember by Dixie Union; PRINCESS CUPID, f, 2, GP, Mcl 35000, 11-7, a5f, :59 1/5. B-Tailgate Racing LLC, Suzanne R. Watkins& Sarah Berkowitz (KY.). $25,000 ’19 KEENOV; $67,000 ’20 FTMYRL; $90,000 2021 OBSSUM.

Dads Caps–Dream’s (CHI) (MSW$289,876), by Sam M.; SUMMANUS, g, 2, GG, Mcl 12500, 11-7, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Richard Barton Enterprises (CA.). $25,000 ’20 FTCYRL.

Den’s Legacy–Because of Me by Whywhywhy; BECAUSE, f, 2, RP, Mcl 25000, 11-6, 6f, 1:14 . B-Victor L Hanson (OK.).

Dominus–Matinee Express by Zensational; THE MET, c, 2, ZIA, Msw, 11-7, 5 1/2f, 1:03 3/5. B-Harry Landry & James Hogan (NY.).

Frosted–Love Cove (MSW$396,739), by Not for Love; DIAMOND HANDS, f, 2, BEL, Msw, 11-7, 1 1/16mT, 1:43 1/5. B-Brant M. Laue & Godolphin (KY.). $25,000 ’20 KEESEP; $425,000 2021 OBSSPR.

Hard Spun–Financial Recovery by Street Cry (IRE); INFLATION ADJUSTED, c, 2, BEL, Msw, 11-7, 1 1/16mT, 1:43 2/5. B-Keene Ridge Racing, LLC (KY.). $170,000 ’19 KEENOV; $85,000 ’20 FTKOCT.

Lord Nelson–Fabulous Babe by Touch Gold; CHAMPAGNE SISTER, f, 2, CD, Mcl 150000, 11-7, 1 1/16m, 1:46 3/5. B-Scott Pierce (KY.). $70,000 2021 OBSMAR.

Pioneerof the Nile–Fancy Day (IRE) by Shamardal; CABO SPIRIT, c, 2, DMR, Msw, 11-7, 1mT, 1:36 3/5. B-WinStar Farm, LLC (KY.). $575,000 2021 OBSSPR.

Pool Play–Angel in Theforest by Old Forester; PERFECT PLAY, g, 2, WO, Mcl 15000, 11-7, 1 1/16m, 1:47 2/5. B-John Carey (ON.). C$3,500 ’20 ONTSEP.

Save Big Money–Jealous Ellis by Ocean Terrace; EVAN’S ENVY, g, 2, RP, Mcl 25000, 11-6, 6f, 1:13 2/5. B-Harmony Stable LLC (OK.).

Stay Thirsty–Foxy Indian by Indian Charlie; COWBOY CHARLIE, c, 2, GG, Msw, 11-7, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Terry C. Lovingier (CA.). $7,500 ’20 CTNAUG.

Tapit–Embellish the Lace (G1$441,540), by Super Saver; TAP THE FAITH, f, 2, BEL, Msw, 11-7, 1m, 1:38 1/5. B-China Horse Club International Limited (KY.). $1,250,000 ’20 KEESEP.

Tonalist–Top Sheet by Tiznow; PANORAMA TRUCK, g, 2, GP, Mcl 16000, 11-7, a1 1/16m, 1:47 . B-Brent Fernung, Crystal Fernung & MikeReilly (FL.). $15,000 ’20 OBSOCT.

U S Ranger–Soul Flyer by Bertrando; GIRL RANGER, f, 2, DMR, Mcl 50000, 11-7, 5 1/2f, 1:04 . B-Liberty Road Stables (CA.).

Upstart–Unbridledexplosion by Eddington; UNBRIDLED BOMBER, c, 2, BEL, Msw, 11-7, 1m, 1:37 2/5. B-Unbridled Explosion, LLC (KY.). $35,000 2021 OBSSPR.

Abraaj–Moscow Symphony by Moscow Ballet; MIDNIGHT SYMPHONY, f, 3, GRP, Mcl 5000, 11-7, 6f, 1:14 4/5. B-Ronald A. Hagen & Nina M. Hagen (WA.). $19,000 ’19 WASAUG.

Big Blue Kitten–More Miss Crissy by More Than Ready; OCELOT, g, 3, WO, Moc 25000, 11-7, 6f, 1:10 1/5. B-Calumet Farm (KY.). $5,500 ’19 KEESEP; $13,000 2020 OBSSUM.

Flashback–Majestic Molly by Majesticperfection; IRISH TUFF, g, 3, HAW, Mcl 6250, 11-7, 6f, 1:12 3/5. B-John Michael Gerbas Jr. & Tobi Faut (KY.). $9,000 ’19 FTKOCT.

Hard Spun–Dark Sky by Storm Cat; FASTEST SPIN, f, 3, CD, Mcl 15000, 11-7, 6f, 1:10 3/5. B-Dr. Richard Holder & Godolphin (KY.). $30,000 ’19 KEESEP.

Ironicus–Citi Pearl by Citidancer; PERSEVERING, f, 3, HAW, Mcl 15000, 11-7, 1mT, 1:40 3/5. B-Nursery Place & Partners (KY.). *1/2 to Workin for Hops(G2$729,733).

Lakerville–Silber by Bertrando; MARKSMAN ON TARGET, g, 3, LA, Mcl 3500, 11-7, 4 1/2f, :53 . B-Huston Racing Stables (CA.).

Liam’s Map–Ebony Moment by Smart Strike; SMARMY, f, 3, CD, Msw, 11-7, 7f, 1:22 4/5. B-Barry Berkelhammer & Rich Averill (FL.). $700,000 2020 OBSSPR.

Maclean’s Music–Aptiseno by Aptitude; MUSIC APP, f, 3, CD, Mcl 75000, 11-7, 6f, 1:10 4/5. B-Dream Walkin Farms Inc (KY.).

Mosler–Grecian Maiden by Ghostzapper; GHOST MAIDEN, f, 3, LRL, Msw, 11-7, 1m, 1:38 . B-Country Life Farm & Grecian Maiden LLC (MD.). $10,000 ’19 FTMYRL. *1/2 to Bustoff($318,643).

Mshawish–Starship Luna by Malibu Moon; LUNATIC, f, 3, DMR, Mcl 20000, 11-7, 5 1/2f, 1:03 . B-Nikolaus Bock & Siena Farms LLC (KY.). $24,000 ’18 KEENOV; $57,000 ’19 OBSOCT; $85,000 2020 OBSSPR.

Muhaarar (GB)–Katawi (GB) by Dubawi (IRE); SPLIT THEN DOUBLE (GB), f, 3, BEL, Msw, 11-7, 1 1/16mT, 1:42 1/5. B-Moyns Park Estate and Stud Ltd (GB.). 90,000gns ’19 TATOCT.

Pop Artist–Low Key Affair by Vying Victor; BILLYJANE, f, 3, WO, Moc 25000, 11-7, 6f, 1:10 4/5. B-Wendy Kruger (BC.).

Runhappy–One More by Holy Bull; GRAND AVE GIRL, f, 3, GP, Msw, 11-7, a1m 70y, 1:42 . B-SF Bloodstock LLC (KY.). $300,000 ’19 KEESEP.

Runhappy–Strut the Canary by Mineshaft; HAPPYLIFE, f, 3, LRL, Mcl 16000, 11-7, 5 1/2f, 1:06 4/5. B-Hunter Valley Farm (KY.). $70,000 ’18 KEENOV.

Sixthirteen–Chocolate Starr by The Deputy (IRE); BABY CHOCOLATE, f, 3, GRP, Moc 20000, 11-7, 5 1/2f, 1:11 4/5. B-Glory B Stables LLC (OR.).

Smiling Tiger–Sweet Esprit by Speightstown; ALLERGIC TO LOGIC, f, 3, ZIA, Mcl 5000, 11-7, 6f, 1:10 2/5. B-Premier Thoroughbreds LLC (CA.).

Tourist–Miss June by More Than Ready; BACKSTRETCHBEAUTY, f, 3, GP, Mcl 12500, 11-7, a1 1/16m, 1:46 1/5. B-Don Alberto Corporation (KY.). $65,000 ’19 KEESEP.

War Front–Dreamologist (G3), by Tapit; STRIKER, c, 3, WO, Msw, 11-7, 6f, 1:08 2/5. B-LNJ Foxwoods (KY.).

Empire Maker–La Cloche (G3$299,948), by Ghostzapper; BROTHER REID, g, 4, DMR, Mcl 50000, 11-7, 1 1/16mT, 1:42 3/5. B-Don Alberto Corporation (KY.). $180,000 ’18 FTKOCT. *1/2 to Bellavais(G3$435,470).

Empire Maker–Crown Queen (G1$593,000), by Smart Strike; QUEENS EMPIRE (IRE), g, 4, MTP, Msw, 11-6, 2 3/8mT, 4:43 1/5. B-Besilu Stables, LLC (IRE.).

Grazen–Logical Single by Singletary; SEEMS LOGICAL, f, 4, GG, Msw, 11-7, 6f, 1:10 3/5. B-Harris Farms Inc. (CA.).

Indy Snow (GB)–Lakeside Breeze by Meadowlake; DEORA STORE, g, 4, HAW, Msw, 11-7, 6f, 1:12 . B-Frank Kirby & Joe Kirby (IL.).