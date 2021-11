North American Maiden Winners Nov. 8

Palace–Ms. Smitty by Moro Oro; CAPTAIN HARVEY, g, 2, IND, Msw, 11-8, 1m, 1:42 . B-Terry M. Bastin (IN.).

Super Saver–Sinister Tale by Tale of the Cat; GOLDEN ESSENCE, f, 2, PRX, Msw, 11-8, 1m 70y, 1:45 4/5. B-Albert G. Bell & Joyce E. Bell (KY.). $15,000 ’19 KEENOV; $20,000 2021 FTMTYO.

Twirling Candy–She’s Stones Sis by Giant’s Causeway; FATHER WALSH, g, 2, FL, Msw, 11-8, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-Roddy J. Valente (NY.).

Competitive Edge–Pure Grace by Vindication; FLIMFLAM MAN, c, 3, PRX, Msw, 11-8, 1m 70y, 1:43 3/5. B-BELL TOWER THOROUGHBREDS (KY.).

King Bull–Fancy Numbers by Polish Numbers; QUANTUM BULL, g, 3, ZIA, Mcl 15000, 11-8, 5 1/2f, 1:04 1/5. B-Tucumcari Thoroughbreds (NM.).

Palace–Flower Sword by Flower Alley; AMAZING JUSTICE, g, 3, IND, Msw, 11-8, 1m 70y, 1:46 1/5. B-Justice Farm & Greg Justice (IN.).

Stay Thirsty–Hadarra by Harlan’s Holiday; SPICY SOMMELIER, f, 3, TUP, Mcl 10000, 11-8, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Derek Lawson (CA.).

Street Boss–Huxley Winner by Stephen Got Even; LIL KINGS PRINCESS, f, 3, IND, Msw, 11-8, 1m 70y, 1:43 3/5. B-Barbara Lundbeck (KY.).

Bodemeister–The Best Day Ever by Brahms; PASCAL, g, 4, FL, Mcl 5000, 11-8, 1m 70y, 1:47 2/5. B-River Bend Farm, Inc. (KY.). $35,000 ’18 KEESEP.

Mizzen Mast–Sealington by Harlington; SEA MAST, g, 5, MTP, Mcl 15000, 11-6, 2 3/8mT, 4:36 3/5. B-Magalen O. Bryant (KY.).

Rip Van Winkle (IRE)–Distinctive (GB) (G3), by Tobougg (IRE); TWENTY YEARS ON (GB), g, 5, PMT, Mcl 25000, 11-6, 2 3/8mT, 4:20 . B-Mr & Mrs G. Middlebrook (GB.). 25,000gns ’17 TATOCT.

Sans Frontieres (IRE)–Foreign Citizen (IRE) by Presenting (GB); FRONTLINE CITIZEN (IRE), g, 5, PMT, Msw, 11-6, 2 3/8mT, 4:13 4/5. B-E. J. O’Sullivan (IRE.).