North American Non-Graded Stakes Results Nov. 12

TREASURE CHEST S., DED, $100,000, 3YO/UP, F/M, 1M, 11-12.

4—

KELA’S TURN, f, 3, Kela–Lauren’s Turn, by Lion Heart. O-Loretta McClintock, B-Loretta McClintock (IA), T-Henry Guillory, Jr., J-Alex Birzer, $60,000.

1—

Becca’s Rocket, f, 3, Orb–Idoitmyway, by Unbridled’s Song. ($47,000 ’19 KEESEP). O-Norman, Mark and Norman Stables LLC, B-Machmer Hall (KY), $20,000.

5—

Shes Our Fastest, m, 6, Oratory–Dawali, by Festival of Light. ($14,000 ’16 TEXAUG; $50,000 2017 OBSJUN). O-Norman, Mark and Norman Stables LLC, B-Euerka Thoroughbred Farm (TX), $10,000.

Also Ran: Eileen Alexandra, Russian Roulette, Boerne.

Winning Time: 1:41 3/5 (ft)

Margins: 1, NK, 10HF.