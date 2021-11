North American Non-Graded Stakes Results Nov. 13

JAMES F. LEWIS III S., LRL, $100,000, 2YO, 6F, 11-13.

7—

LOCAL MOTIVE, g, 2, Divining Rod–Wild for Love, by Not for Love. O-Bird Mobberley LLC, B-Wasabi Ventures Stables LLC, Greenspring Mares LLC & Bowman and Higgins Stable (MD), T-John E. Salzman, Jr., J-J. D. Acosta, $60,000.

6—

Beast Or Famine, c, 2, The Big Beast–Twocatsintheyard, by Andiron. O-J A G Racing and Jettany Thoroughbred Corp, B-Jettany Thoroughbred Corp & JAG Racing Inc (FL), $20,000.

8—

No Sabe Nada, g, 2, Jersey Town–Christmas Cove, by More Than Ready. ($2,000 ’20 KEESEP). O-R Racing Stable, B-Charles Fipke (KY), $10,000.

Also Ran: Slaats, Amidships, Tops the Chart, Run to Daylight, Cynergy’s Star.

Winning Time: 1:10 (gd)

Margins: HD, 3, 2.