North American Non-Graded Stakes Results Nov. 19

MY TRUSTY CAT S., DED, $100,000, 2YO, F, 1M, 11-19.

10—

FREE LIKE A GIRL, f, 2, El Deal–Flashy Prize, by Flashy Bull. ($5,500 ’20 ESLYRL). O-Bruno, Jr, Gerald, Deville, Carl J and Pomier, Chasey Deville, B-Kim Renee Stover & Lisa Osborne (LA), T-Chasey Deville Pomier, J-Pedro L. Cotto, Jr., $60,000.

5—

Sea Level, f, 2, Exaggerator–Miss Kekoa, by Exchange Rate. O-Butzow, Barry and Joni, B-Barry Butzow & Joni Butzow (KY), $18,000.

6—

Mama Said No, f, 2, Exaggerator–Mama Maxine, by More Than Ready. ($18,000 ’20 FTKOCT). O-Cypress Creek Equine, B-Southern Equine Stables, LLC (NY), $10,000.

Also Ran: Splenda Gail, Opportunity Knocks, Tapsion, Viv Viv Viv, Gris Tormenta, Mercury Head, O’Babe.

Winning Time: 1:41 4/5 (ft)

Margins: 1HF, 15HF, 8.