North American Non-Graded Stakes Results Nov. 26

HOWARD AND SONDRA BENDER MEMORIAL S., LRL, $75,000, 3YO/UP, 7F, 11-26.

7—

WHERESHETOLDMETOGO, g, 6, El Padrino–Undisputed Legend, by Domestic Dispute. ($7,000 ’16 FTMOCT). O-Madaket Stables LLC, Ten Strike Racing, Kisber, Michael E and BTR Racing, Inc, B-David H Wade (MD), T-Brittany T. Russell, J-Jevian Toledo, $45,000.

9—

Youngest of Five, g, 5, Super Saver–Roadtohanna, by Not for Love. O-Larry E Rabold, B-Sagamore Farm (MD), $15,000.

8—

Air Token, g, 4, Golden Lad–Saint Dinorah, by St Averil. ($3,500 ’18 FTMOCT). O-Corrales Racing, LLC, B-Carol Ann Kaye (MD), $7,500.

Also Ran: Galerio, Double Crown, Alwaysmining, Clubman, Plot the Dots.

Winning Time: 1:23 2/5 (ft)

Margins: NK, NO, 1 1/4.