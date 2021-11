North American Non-Graded Stakes Results Nov. 28

TEPIN S., AQU, $100,000, 2YO, F, 1 1/16MT, 11-28.

3—

VERGARA, f, 2, Noble Mission (GB)–Figure of Beauty, by Street Cry (IRE). ($130,000 ’20 KEESEP). O-Gary Broad, B-Neil Jones (KY), T-H. Graham Motion, J-Luis Saez, $55,000.

1—

She’s a Mia, f, 2, Astern (AUS)–Dear Willa, by Here Comes Ben. O-Bella Mia Stables, LLC, B-McMahon of Saratoga Thoroughbreds, LLC (NY), $20,000.

9—

Mischievous Kiss, f, 2, Into Mischief–Kiss the Devil, by Kris S.. O-Carl F Pollard, B-CFP Thoroughbreds LLC (KY), $12,000.

Also Ran: Caironi, Anador (FR), Solib, Determined Star, Louella Street, Tasweya, Kingdom Queen.

Winning Time: 1:44 2/5 (fm)

Margins: 3/4, NK, 1.