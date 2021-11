North American Non-Graded Stakes Results Nov. 4

LET IT RIDE S., DMR, $108,750, 3YO, 1MT, 11-4.

6—

TEAM MERCHANTS, c, 3, Nyquist–Edwina E, by Square Eddie. O-Reddam Racing LLC, B-Reddam Racing LLC (KY), T-Doug F. O’Neill, J-Mario Gutierrez, $64,050.

3—

Nerves of Steel, g, 3, Speightster–Blissfully, by Macho Uno. ($60,000 2020 FTMTYO). O-Farfellow Farm, Ltd, B-Everything’s Cricket Racing (KY), $21,350.

7—

Coulthard (IRE), c, 3, Coulsty (IRE)–Iamnoangel (IRE), by Dark Angel (IRE). O-Jay Manoogian and Julie Manoogian, B-J. Waldron & J. Barton (IRE), $12,810.

Also Ran: Lincoln Hawk (IRE), Crew Dragon, Sonic Brees, Man Friday, Petruchio, Coastal Kid.

Winning Time: 1:34 2/5 (fm)

Margins: 1HF, 1 3/4, 3/4.