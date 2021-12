North American Allowance Results Dec. 15

GP, 7TH, AOC, $54,700, 3YO/UP, 1M, 12-15.

3—

LIAM, c, 4, Liam’s Map–S S Pinafore, by Street Sense. ($450,000 ’18 KEESEP). O-Red Lane Thoroughbreds LLC and JSM Equine LLC, B-JSM Equine, LLC (KY), T-Todd A. Pletcher, J-Luis Saez, $32,400.

7—

Create Again, g, 6, Creative Cause–Psychadelacized, by Distorted Humor. O-Rachlin, Michael, Paradise Farms Corp and Deicke, Edward P, B-Brereton C Jones (KY), $11,340.

4—

Little Demon, c, 3, Awesome of Course–Evil Dame, by Hear No Evil. O-Jacks or Better Farm, Inc, B-Jacks or Better Farm Inc (FL), $6,100.