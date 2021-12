North American Allowance Results Dec. 17

MNR, 4TH, ALW, $20,776, 3YO/UP, 6F, 12-15.

4—

I’M EVER READY, g, 7, More Than Ready–I’m Always Hopeful, by Arch. ($50,000 2016 BESMAY). O-Betty Zircher, B-Bloodstock Investment (KY), T-Robert Zircher, J-Luis Alberto Batista, $12,296.

6—

Call Me Later, g, 4, Dialed In–Yesshewill, by Giant’s Causeway. ($70,000 ’18 KEESEP; $2,700 2020 FTMWIN). O-John R Grace, B-Dixiana Farms LLC (KY), $4,240.

2—

Julie’s Ferrari, c, 3, Americain–Baltic Flier, by Fusaichi Pegasus. O-Irvin Owle, B-Muzeyyen Karabulut (KY), $2,120.