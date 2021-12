North American Allowance Results Dec. 18

TP, 7TH, AOC, $63,898, 2YO, 6F, 12-17.

8—

FRIAR LAURENCE, c, 2, Violence–Try to Catch Her, by Broken Vow. ($32,000 ’19 KEENOV; $70,000 ’20 KEESEP). O-Andrew N Warren, B-Martin J Keogh, Justin Wojczynski &Gemma Wojczynski (KY), T-Ben Colebrook, J-Luan Machado, $38,400.

9—

Twenty Four Mamba, c, 2, Classic Empire–Oh Maybe Baby, by Harlan’s Holiday. ($55,000 ’19 KEENOV). O-Gary Barber, B-Respite Farm, Inc (KY), $12,800.

10—

Top Gun Girl, f, 2, Air Force Blue–Moanin (FR), by Medicean (GB). O-Slam Dunk Racing, B-Cobra Bloodstock & Lynch Bages LTD (KY), $6,060.