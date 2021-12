North American Allowance Results Dec. 27

FG, 4TH, AOC, $46,000, 3YO/UP, 6F, 12-27.

7—

HOOPERDRIVESTHBOAT, g, 4, Fusaichi Pegasus–Samantha Mulder, by Lac Ouimet. O-Jeff W Allen, B-Jeff Allen MD (KY), T-Donald J. Habeeb, J-Reylu Gutierrez, $27,600.

5—

On Your Mark, g, 4, Mark Valeski–Keep the Source, by Brother Derek. ($25,000 ’18 KEESEP). O-Andriot, Steve, Vanovich, Steve and Cain, Brad, B-Brereton C Jones (KY), $9,200.

1—

Gulfstream Way, g, 3, Gemologist–Clever Cookie, by Smart Strike. O-Never Better Stables, LLC, B-Timber Bay Farm (KY), $5,060.