North American Allowance Results Dec. 5

OP, 8TH, AOC, $101,000, 3YO/UP, 6F, 12-5.

1—

TOP GUNNER, g, 4, Into Mischief–Downton My Lady, by Pioneerof the Nile. O-4 G Racing, LLC, B-Michael Talla (KY), T-John Alexander Ortiz, J-Reylu Gutierrez, $60,600.

6—

Chipofftheoldblock, g, 4, Ready’s Image–Mizzen My Momma, by Mizzen Mast. O-Penny S Lauer, B-Penny S Lauer & Michael E Lauer (IN), $20,200.

9—

Causeway Jones, c, 3, Creative Cause–Creative Spirit, by Smarty Jones. O-Cimarron TTT Farms LLC, Hollendorfer, LLC, Tri-Star Racing, LLC and Rockingham Ranch, B-Cimarron TTT Farms (OK), $10,100.