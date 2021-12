North American Allowance Results Dec. 6

RP, 3RD, ALW, $44,468, 3YO/UP, F/M, 6F, 12-6.

5—

LINGERING PROMISE, f, 4, Mr. Nightlinger–Kept Promise, by Western Expression. O-Bryan Hawk, B-Bryan Hawk (OK), T-Kenneth Nolen, J-Richard E. Eramia, $25,711.

1—

Dipping In, f, 4, Lea–Soloing, by Runaway Groom. ($85,000 ’17 KEENOV; $80,000 2019 OBSJUN). O-Ron Stolich, B-Center Hills Farm (OK), $9,659.

2—

Mizoney, f, 4, Save Big Money–Mizoes Ready, by More Than Ready. O-Linda Eidal, B-Center Hills Farm (OK), $5,599.