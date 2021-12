North American Allowance Results Dec. 9

MNR, 6TH, ALW, $18,612, 3YO/UP, 6F, 12-6.

5—

CALL ME LATER, g, 4, Dialed In–Yesshewill, by Giant’s Causeway. ($70,000 ’18 KEESEP; $2,700 2020 FTMWIN). O-John R Grace, B-Dixiana Farms LLC (KY), T-John R. Grace, J-Marco A. Ccamaque, $10,904.

4—

Halo’s Dance, g, 4, Drill–Halo Jezabelle, by Halo’s Image. O-Osborne Smith, B-Robert Burroughs & Claudine Frederiks (FL), $3,760.

7—

Jocko Road, g, 3, Kettle Corn–Song in the Wind, by Songandaprayer. O-Harold W Fullerton, B-Harold William Fullerton (OH), $1,880.