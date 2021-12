North American Graded Stakes Results Dec. 11

LOS ALAMITOS FUTURITY (G2), LRC, $300,000, 2YO, 1 1/16M, 12-11.

5—

SLOW DOWN ANDY, c, 2, Nyquist–Edwina E, by Square Eddie. O-Reddam Racing LLC, B-Reddam Racing LLC (CA), T-Doug F. O’Neill, J-Mario Gutierrez, $180,000.

3—

Messier, c, 2, Empire Maker–Checkered Past, by Smart Strike. ($470,000 ’20 FTYRLS). O-Golconda Stable, Madaket Stables LLC, SF Racing LLC, Siena Farm LLC, Starlight Racing, Waves Edge Capital LLC, Donovan, Catherine, Masterson, Robert E and Schoenfarber, Jay A, B-Sam-Son Farm (ON), $60,000.

4—

Barossa, c, 2, Into Mischief–Bouquet Booth, by Flower Alley. ($775,000 ’20 KEESEP). O-Golconda Stable, Madaket Stables LLC, SF Racing LLC, Siena Farm LLC, Starlight Racing, Stonestreet Stables, LLC, Waves Edge Capital LLC, Donovan, Catherine, Masterson, Robert E and Schoenfarber, Jay A, B-Spendthrift Farm, LLC (KY), $36,000.

Also Ran: Durante, Olympic Legend.

Winning Time: 1:42 1/5 (ft)

Margins: 1, 9, 1 3/4.