North American Graded Stakes Results Dec. 18

HARLAN’S HOLIDAY S. (G3), GP, $150,000, 3YO/UP, 1 1/16M, 12-18.

6—

FEARLESS, g, 5, Ghostzapper–And Why Not, by Street Cry (IRE). ($725,000 ’17 KEESEP; $205,000 2021 FTKHRA). O-Repole Stable, B-Helen K Groves Revocable Trust (KY), T-Todd A. Pletcher, J-Luis Saez, $92,070.

5—

South Bend, c, 4, Algorithms–Sandra’s Rose, by Old Trieste. ($70,000 2019 OBSMAR). O-Barber, Gary, Wachtel Stable, Deutsch, Peter and Pantofel Stable, LLC, B-Highclere, Inc (KY), $29,700.

1—

Mighty Heart, c, 4, Dramedy–Emma’s Bullseye, by City Place. O-Lawrence Cordes, B-Larry Cordes (ON), $14,850.

Also Ran: Blue Steel, Twenty Twice, Eye of a Jedi.

Winning Time: 1:42 (ft)

Margins: 4, 1 1/4, 7 1/4.