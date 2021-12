North American Maiden Winners Dec. 1

Added Edge–Designing Bellamy by Bellamy Road; DOUBLE EDGED, f, 2, MVR, Msw, 12-1, 6f, 1:15 4/5. B-Raimonde Farms Ltd. (OH.).

American Freedom–Quick as a Wink by Broken Vow; I’M CRENSHAW, g, 2, RP, Msw, 11-30, 6f, 1:14 2/5. B-Eureka Thoroughbred Farm (OK.).

Brody’s Cause–Ederle by English Channel; BRODIE BABY, f, 2, RP, Msw, 11-29, 1m, 1:41 4/5. B-Farm III Enterprises LLC (FL.). $10,000 2021 OBSSUM.

California Chrome–Oh Ramblin Rose by Not for Love; AGENT COOPER, g, 2, TAM, Mcl 25000, 12-1, 7f, 1:25 2/5. B-Perry Martin & Denise Martin (KY.).

Jump Start–Fleet Francis by Sky Mesa; JUMP FOR THE WIN, c, 2, PRX, Mcl 16000, 11-30, 6f, 1:13 . B-Hidden Acres 4-D Farm (PA.).

Paynter–A Day in Oz by Zensational; GOODBYELLOWBRICKRD, c, 2, MVR, Msw, 11-30, 6f, 1:13 2/5. B-Jennifer Johnson & Gillian Johnson (FL.). $12,000 ’20 OBSJAN; $30,000 2021 OBSSPR.

Proceed–Cherry One by Sir Cherokee; WILEO PROCEED, f, 2, ZIA, Mcl 10000, 11-29, 5 1/2f, 1:06 . B-Fred Alexander (NM.).

Right Rigger–Sarendippity Do by City Zip; SERENIDIPITOUS DO, f, 2, RP, Msw, 11-29, 6f, 1:13 3/5. B-Sam F. Henderson (OK.).

Soaring Sun–St Trien by See Cee’s Reason; ST JOSEPHINE, f, 2, DED, Mcl 10000, 12-1, 6 1/2f, 1:24 1/5. B-Charlotte Clavier (LA.).

Uptowncharlybrown–Fringe Benefits by Cape Blanco (IRE); OUR UPTOWN GIRL, f, 2, PRX, Msw, 12-1, 1m, 1:43 1/5. B-Barbara Rickline & Seminole Racing LLC (PA.).

V. E. Day–Holy Beast by Holy Bull; KING JINGALING, g, 2, RP, Mcl 25000, 11-29, 1m, 1:41 3/5. B-Miller Thompson LLC (KY.). $4,500 ’20 FTKOCT; $8,500 2021 TEXAPR.

Bodemeister–Running Wild by Indian Charlie; JOYRIDE, g, 3, MNR, Msw, 11-30, 6f, 1:14 . B-Peter E. Blum Thoroughbreds, LLC (KY.).

Cross Traffic–She’s a Rockette by Orientate; GOSIGNAL, g, 3, PEN, Mcl 25000, 11-30, 6f, 1:12 3/5. B-Big Shot Stable LLC (PA.).

Graydar–Bayou Bride by Orientate; GRAYDAR’S DREAM, g, 3, RP, Mcl 7500, 11-30, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-Destiny Oaks of Ocala (FL.). $2,500 ’19 OBSOCT; $17,000 2020 OBSSUM.

Hey Chub–Coconut Delite by Rarified; JOHNNY OIL, g, 3, PRX, Mcl 10000, 12-1, 7f, 1:25 . B-Colonial Farms (NJ.).

Liam’s Map–Honky Tonk Trick by Phone Trick; HORSE BE WITH YOU, g, 3, PRX, Mcl 10000, 12-1, 7f, 1:26 1/5. B-Newman Racing (NY.). *1/2 to Eye Luv Lulu (G2P$931,174) *1/2 to Tricky Zippy (MSW$332,710).

Lone Star Special–El Yeah by El Amante; GOTIGER SPECIAL, g, 3, MVR, Mcl 5000, 11-30, 1m, 1:42 4/5. B-Tobin H. Grigsby & Stewart Madison (LA.).

Many Rivers–Catch of the Day by Super Saver; FISHIN THE RIVER, g, 3, TUP, Mcl 5000, 12-1, 1m, 1:39 2/5. B-Paige Schvaneveldt & Chance Rollins (CA.).

Mr. Nightlinger–So Sweet by More Than Ready; SWEET BAKER, g, 3, RP, Msw, 11-30, 6f, 1:13 1/5. B-Hal Browning & Dave Faulkner (OK.).

Phone Home–Open Meadows by Open Forum; BRANDISTYLED, f, 3, ZIA, Mcl 5000, 11-30, 6f, 1:12 2/5. B-Casey Todd Lambert (NM.).

Time Bandit–Thunder Lure by Thunder Gulch; ROARING QUINN, f, 3, DED, Mcl 10000, 12-1, 5f, 1:00 3/5. B-Gerald L Averett (LA.).

Uncaptured–Edens Apple by Forbidden Apple; UNCAPTURED PULSE, g, 3, MNR, Mcl 4000, 11-29, 5 1/2f, 1:07 3/5. B-Celestino P DiLibero (FL.). $15,000 ’19 OBSOCT.

Uncle Vinny–O Kudsai by Light of Morn; MAVI, f, 3, MVR, Mcl 7500, 11-30, 5 1/2f, 1:07 2/5. B-Mariela Magali Ledesma Carrera (FL.). $7,500 2020 OBSSUM.

Awesome Again–Galaxy Princess by Tiznow; AWESOME GALAXY, f, 4, TUP, Mcl 10000, 11-30, 4 1/2f, :51 4/5. B-Donald R. Dizney, LLC (FL.).

Colonel John–Beautiful Song by Unbridled’s Song; BRIGHTSIDEOFLIFE, f, 4, TUP, Moc 30000, 12-1, 1mT, 1:40 1/5. B-Rancho Santa Rosa Inc. (KY.).

Malibu Moon–Spangled Banner by Tiz Wonderful; MALIBU ANTHEM, f, 4, PRX, Mcl 16000, 12-1, 6 1/2f, 1:20 . B-Albaugh Family Stables (KY.). $70,000 ’18 KEESEP; $180,000 2019 OBSAPR.

Palace Malice–Ginger Tap by Tapit; PALICE REVENGE, g, 4, ZIA, Mcl 5000, 11-30, 6f, 1:12 4/5. B-Woodford Thoroughbreds (KY.). $3,000 ’18 KEESEP.

Violence–Bear Now (champion in Canada, $1,153,595), by Tiznow; SPIRITUAL KING, g, 4, TAM, Mcl 16000, 12-1, 1 1/16mT, 1:42 3/5. B-Town & Country Horse Farms, LLC (NY.). $65,000 ’18 KEESEP; $250,000 2019 OBSAPR.