North American Maiden Winners Dec. 10

Awesome Again–Lac Du Printemps by Meadowlake; PRINTRACK, g, 2, AQU, Mcl 30000, 12-10, 6f, 1:11 1/5. B-Frank Penn (KY.). $50,000 ’20 KEESEP.

Black Stash–Skip the Rate by Exchange Rate; SKIPPERINI, g, 2, TAM, Mcl 25000, 12-10, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Edward Robert Schuster (FL.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Central Banker–True Charm by Langfuhr; ALWAYS CHARMING, g, 2, AQU, Mcl 40000, 12-10, 6f, 1:13 . B-McMahon of Saratoga Thoroughbreds, LLC & Robert Forlano (NY.).

Double Irish–Rita’s Fifty Seven by Ready’s Image; DERBY DAY LASSIE, f, 2, OP, Msw, 12-10, 6f, 1:12 2/5. B-J Rita Young Thoroughbreds, LLC (AR.).

Exaggerator–First Salute by Midshipman; NEVER SATISFIED, c, 2, GP, Mcl 25000, 12-10, a5f, :58 1/5. B-Fred W. Hertrich lll (KY.). $35,000 ’20 KEESEP.

Greenpointcrusader–Jadam by Purge; NO NANNETTE NO, f, 2, GP, Mcl 16000, 12-10, a1m 70y, 1:43 2/5. B-Russell De Petrillo Sr. & L. Jerry Johnson (FL.).

Kitten’s Joy–Awesome Rafaela (BRZ) by Elusive Quality; NEW YEAR’S EVE, f, 2, FG, Msw, 12-10, a1mT, 1:41 3/5. B-1 0stud T.N.T. LLC (KY.). $105,000 ’20 FTKOCT.

Magician (IRE)–Handfull (SW$341,400), by Comic Strip; HANDS OFF, c, 2, GG, Mcl 20000, 12-10, 1mT, 1:40 . B-Dr. & Mrs. William T. Gray (CA.).

Medaglia d’Oro–Cascading Cash by Distorted Humor; CASCADE PARK, f, 2, GP, Moc 50000, 12-10, a1 1/16mT, 1:45 1/5. B-Live Oak Stud (FL.).

Super Saver–Pearls by Black Tie Affair (IRE); STRANDS OF PEARLS, f, 2, PEN, Mcl 16000, 12-10, 6f, 1:13 1/5. B-Morgan’s Ford Farm (VA.). *1/2 to Ring Knocker (MSP$411,810).

Vancouver (AUS)–Cabo by Leroidesanimaux (BRZ); MOUNT SINAI, f, 2, GP, Mcl 16000, 12-10, a5f, :57 4/5. B-Palm Beach Racing III, LLC (FL.). $4,000 ’20 OBSOCT; $21,000 2021 OBSSUM.

Apriority–Diane C by Mutakddim; CPRIORITY, g, 3, DED, Msw, 12-10, 6 1/2f, 1:22 3/5. B-Michele Rodriguez (LA.).

Flatter–Sharp Sally by Posse; FLATTER ME SILLY, f, 3, FG, Msw, 12-10, a5 1/2fT, 1:05 2/5. B-Buck Pond Farm, Inc. (KY.). $170,000 ’19 KEESEP.

Into Mischief–Freedom Star (G3$332,972), by Street Cry (IRE); UPANDCOMINGSTAR, f, 3, OP, Msw, 12-10, 6f, 1:10 4/5. B-George Krikorian (KY.). $500,000 ’19 KEESEP.

King’s Empire–Cart’s Zenforus by Cartwright; QUILTING PARTY, f, 3, HAW, Mcl 15000, 12-10, 6f, 1:14 4/5. B-Frank Kirby & Joe Kirby (IL.).

Laoban–City Scamper by City Zip; EL MAYOR, r, 3, AQU, Mcl 25000, 12-10, 1m, 1:39 1/5. B-Moonstar Farm (NY.). $30,000 ’18 FTNOCT. *1/2 to City Man (G2P$488,550).

Munnings–Grace Phil (MSW$377,252), by Philanthropist; PHILLY LISHES, f, 3, LRC, Mcl 30000, 12-10, 5 1/2f, 1:04 . B-Nursery Place, Donaldson & Broadbent (KY.). $20,000 ’19 KEESEP; $70,000 2020 OBSMAR. *1/2 to Taishan (G2P$349,359).

Not This Time–Choir by Pulpit; MOMZA, g, 3, CT, Msw, 12-9, 1 1/16m, 1:50 . B-Jack Swain III (KY.). $30,000 ’19 FTKOCT; $200,000 2020 FTMTYO.

Poseidon’s Warrior–Reflections (GB) by Sadler’s Wells; PROMISE ME, f, 3, TAM, Mcl 16000, 12-10, 1mT, 1:36 4/5. B-Helen Barbazon & Joseph Barbazon (FL.).

Tiznow–Sugar Canyon by A.P. Indy; TIZINDY QUEEN, f, 3, DED, Mcl 10000, 12-10, 6 1/2f, 1:23 4/5. B-Courtlandt Farm (KY.). $8,000 ’19 KEESEP; $10,000 2020 OBSSUM.

Wicked Strong–Lovin Ladie by Master Command; R TENDERONI, f, 3, TAM, Mcl 10000, 12-10, 7f, 1:24 4/5. B-Milan Kosanovich (FL.). $9,000 ’19 OBSOCT; $24,000 2020 OBSSPR.

Flat Out–Skip the Storm by Skip Away; PAUL VINCENTS POEM, g, 4, LRC, Mcl 20000, 12-10, 5f, :56 4/5. B-Angela Ingenito (FL.). $27,000 ’18 KEESEP.