North American Maiden Winners Dec. 11

Classic Empire–Humor Me Colonel by Colonel John; BEAUTIFUL EMPIRE, f, 2, TP, Msw, 12-10, 6f, 1:09 3/5. B-Springhouse Farm (KY.). $320,000 ’20 KEESEP.

First Samurai–Free Rein by Street Cry (IRE); STORMY SAMURAI, c, 2, GG, Msw, 12-11, 6f, 1:10 1/5. B-T/C Stable, LLC (KY.). $11,000 ’20 KEESEP.

Into Mischief–Twice the Lady (MG2P$312,204), by Quiet American; DOPPELGANGER, c, 2, LRC, Msw, 12-11, 6f, 1:09 1/5. B-WinStar Farm, LLC (KY.). $570,000 ’20 FTYRLS.

Kantharos–October Bride by Bernardini; GEM MINE, f, 2, TAM, Msw, 12-11, 1mT, 1:38 2/5. B-Steven Nicholson & Brandi Nicholson (KY.). $75,000 ’20 KEESEP.

Keen Ice–True Love Is Yare by Unbridled’s Song; ELI, g, 2, TP, Mcl 7500, 12-10, 1m, 1:39 4/5. B-Calumet Farm (KY.).

More Than Ready–Hard Cloth by Hard Spun; EMMANUEL, c, 2, GP, Msw, 12-11, 1m, 1:36 2/5. B-Helen K. Groves Revocable Trust (KY.). $350,000 ’20 KEESEP.

Noble Bird–Ashley River by Deputy Wild Cat; K. C. CHIEF, c, 2, GP, Moc 50000, 12-11, a1 1/16mT, 1:44 4/5. B-J D Farms (FL.).

Palace Malice–Lalka by Dynaformer; KING APOLLO, r, 2, LRC, Mcl 50000, 12-10, 6f, 1:08 3/5. B-Carol M. Ricker (KY.). $25,000 ’20 KEESEP. *1/2 to Georgie’s Angel (G3) *1/2 to Lawn Ranger (G3).

Pioneerof the Nile–Untouched Talent (G3), by Storm Cat; UNDER THE STARS, f, 2, LRC, Msw, 12-11, 6f, 1:09 . B-Eaton (KY.). *1/2 to Bodemeister (G1$1,304,800).

Practical Joke–Ribbon Cutter by Elusive Quality; LEELOO, f, 2, AQU, Msw, 12-11, 6f, 1:12 2/5. B-Sequel Stallions NY & Stonestreet Thoroughbred Holdings, LLC (NY.). $150,000 ’20 KEEJAN.

Practical Joke–Lemon Gala by Lemon Drop Kid; POWERFUL FORCE, c, 2, TP, Msw, 12-11, 6f, 1:10 4/5. B-Haymarket Farm LLC (KY.). $300,000 2021 FTFGUL.

Practical Joke–Lioness Lahr by Lion Heart; MISCHIEVOUS DIANE, f, 2, AQU, Msw, 12-11, 6f, 1:11 3/5. B-Wynnstay LLC & Mark Toothaker (KY.). $67,000 ’20 KEEJAN.

Race Day–Trip Mom by El Corredor; ONE TEN STADIUM, g, 2, OP, Msw, 12-11, 6f, 1:12 4/5. B-William S. Sparks (AR.).

Shackleford–Miss Well Molded ($260,644), by Unusual Heat; BIG CHOPPER, c, 2, FG, Msw, 12-11, 6f, 1:11 2/5. B-Kendel Standlee (LA.).

Speightstown–Mildly Offensive (MSW$285,826), by Sharp Humor; DEAN’S LIST, c, 2, GP, Msw, 12-11, 6f, 1:09 4/5. B-WinStar Farm, LLC (KY.).

Street Sense–La Belle by Dixie Union; AVENGING WARRIOR, c, 2, RP, Msw, 12-10, 7f, 1:29 1/5. B-Forrest Hills Farm LLC (OK.).

Vancouver (AUS)–Entice by Cherokee Run; SLIM SLOW SLIDER, g, 2, TP, Mcl 15000, 12-10, 6f, 1:10 2/5. B-Sharon Biamonte (FL.). $18,000 ’20 OBSJAN.

Bernardini–Funny Proposition (G2), by Medaglia d’Oro; NAMESAKE, c, 3, OP, Mcl 40000, 12-11, 1m, 1:39 1/5. B-John C. Oxley (KY.). $190,000 ’19 KEESEP.

Bernardini–Tryst by Candy Ride (ARG); ASSIGNATION, f, 3, GG, Msw, 12-11, 1 1/16mT, 1:45 . B-Bass Stables, LLC (KY.). $70,000 2020 OBSSPR.

Blame–Little Sandy by Speightstown; BLAME IT ON BRUTUS, g, 3, AQU, Mcl 20000, 12-11, 6f, 1:12 4/5. B-Rock Ridge Thoroughbreds, LLC (KY.). $72,000 ’19 KEESEP; $100,000 2020 FTMTYO.

Bower’s Point–Klassy K. O. by Silver City; KLASSY POINT, f, 3, DED, Mcl 5000, 12-11, 5f, 1:02 . B-Keene Thoroughbreds, LLC (AR.).

Distorted Humor–Slews Golden Rule by Langfuhr; COOL COMEDIAN, c, 3, PEN, Msw, 12-10, 1 1/16m, 1:46 4/5. B-Blackstone Farm, LLC (PA.).

Flintshire (GB)–Everdeen by Lemon Drop Kid; MY MAN FLINT, g, 3, GP, Mcl 35000, 12-11, a7 1/2fT, 1:30 1/5. B-Theta Holding 1, Inc. (KY.). $32,000 ’19 KEEJAN.

Great Notion–Autumn Affair by Black Tie Affair (IRE); A GREAT AFFAIR, c, 3, CT, Mcl 12500, 12-10, 4 1/2f, :52 4/5. B-Holly Ridge Farm, LLC (WV.).

Limehouse–Blooming Senita by Wild Desert; LONG LEGS LOUISE, f, 3, CT, Msw, 12-10, 6 1/2f, 1:22 2/5. B-William R. Lewis Jr. & Louie Rogers Thoroughbreds LLC (WV.).

Mobil–Chic Cat by Tiger Ridge; MOBIL CHIC, f, 3, MVR, Msw, 12-11, 1m, 1:41 4/5. B-Mapleton Thoroughbred Farm (OH.). *1/2 to Grizabella (MSW$506,727).

Mr. Prankster–Lil Champ by Domestic Dispute; CHAMPSTER, g, 3, CT, Mcl 12500, 12-11, 6 1/2f, 1:23 1/5. B-Vicki Stehr (WV.).

My Pal Charlie–Miss Dealbreaker by Lydgate; MISS CHARLIE GRAS, f, 3, DED, Msw, 12-11, 6 1/2f, 1:22 1/5. B-Pam Stephenson (LA.).

My Pal Charlie–Blazing Brahms by Brahms; BLAZING CHARLIE, g, 3, DED, Mcl 10000, 12-11, 6 1/2f, 1:23 2/5. B-Michele Rodriguez (LA.).

Outwork–Romance Forever by Forestry; OUT OF ROMANCE, f, 3, CT, Mcl 12500, 12-10, 6 1/2f, 1:23 4/5. B-Tall Oaks Farm (ON.).

Quality Road–Chat by Dynaformer; LILAC GIRL, f, 3, TP, Msw, 12-10, 6f, 1:09 3/5. B-George Strawbridge Jr. (KY.).

Red Rocks (IRE)–Primp by Bernardini; ROCKET HOTSHOT, c, 3, HAW, Msw, 12-11, 6f, 1:12 2/5. B-Calumet Farm (KY.). $2,500 ’19 KEESEP.

Sapphire Cat–Big Honey Bee by Songandaprayer; EXCESSIVE CAT, g, 3, GG, Mcl 8000, 12-11, 5 1/2f, 1:04 . B-Roy Guinnane (CA.).

Twirling Candy–Hearitforthegirls by In Excess (IRE); JURA, g, 3, TAM, Msw, 12-11, 5fT, :56 1/5. B-Mooncoin LLC (KY.).

Commissioner–Spooked by Silver Ghost; COMMISSIO, f, 4, GP, Mcl 12500, 12-11, 6f, 1:12 . B-Tommy Wente & Julie Rini (KY.). $28,000 ’18 OBSJAN.

Curlin–Violent Beauty by Gone West; EMPERADOR, g, 4, OP, Msw, 12-11, 6f, 1:09 3/5. B-Dell Ridge Farm, LLC & Hill N Dale Equine Holdings, Inc (KY.). $1,000,000 ’17 KEENOV; $75,000 2021 KEEJAN. *1/2 to Violence (G1$623,000).

Field Commission–Tess the Angel by Bandini; LUCA DREW THE ACE, g, 4, TAM, Mcl 16000, 12-11, 6f, 1:11 4/5. B-Andrew Dion (FL.).

Handsome Mike–Dubai Dot by E Dubai; TAKE TO THE SKIES, f, 4, TAM, Mcl 16000, 12-11, 1mT, 1:37 2/5. B-Ross Thomas Russell (FL.).

Karakontie (JPN)–Spring Season (G1P$280,224), by Seeking the Gold; KARAYEL, c, 4, HAW, Mcl 6250, 12-11, 6f, 1:13 1/5. B-Knowles Bloodstock Inc (KY.). $5,500 ’18 KEEJAN.

Pollard’s Vision–The Penguin by Devious Course; OSWALD COBBLEPOT, g, 4, RP, Mcl 25000, 12-10, 7f, 1:28 3/5. B-Georgie Stuart (OK.). *1/2 to Zeta Zody (MSW$296,095).

Stay Thirsty–Ready for Therapy by Freud; THIRSTY OWL, g, 4, TP, Mcl 15000, 12-10, 6 1/2f, 1:17 1/5. B-Stephanie Gardner, Charles Dunleavy & Robert Hanson (NY.). $13,500 ’17 FTNOCT; $45,000 ’18 FTKOCT.