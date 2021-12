North American Maiden Winners Dec. 15

Delhomme–Shezapirate by Desert God; DELIA, f, 2, ZIA, Msw, 12-14, 6f, 1:09 3/5. B-Allen Farm, LLC (NM.).

Laoban–Starship Pandora by First Dude; STARSHIP LAOBAN, f, 2, PRX, Mcl 25000, 12-14, 6f, 1:12 4/5. B-Mustang Farms, Inc. (NY.). $20,000 2021 OBSSPR.

Misremembered–Gallantin Gal by Atticus; REMEMBER THIS GAL, f, 2, PRX, Mcl 16000, 12-15, 6 1/2f, 1:21 . B-Richard Barton Enterprises (CA.). $3,500 ’20 WASAUG.

Tiznow–Egot by Dehere; EGOT A POKER FACE, g, 2, PRX, Msw, 12-14, 1m, 1:42 . B-Horseshoe Valley Equine Center LLC &Best Foot Forward, LLC (PA.). $42,500 2021 FTMTYO. *1/2 to Fox Red ($266,846).

Union Rags–Welcoming by Tapit; HANG TIGHT, c, 2, MNR, Msw, 12-14, 1m, 1:43 1/5. B-R. S. Evans (KY.). $75,000 ’20 KEESEP.

Will Take Charge–Lillian Gish by Quiet American; LILY’S LEAD, f, 2, TAM, Mcl 16000, 12-15, 1mT, 1:38 2/5. B-Haras Buen Borincano, Inc. (FL.). $2,000 ’20 OBSJAN. *1/2 to Writer’s Almanac (champion in Puerto Rico).

Acclamation–Verticaleigh by Mineshaft; GRAND DEAL, g, 3, MVR, Msw, 12-15, 6f, 1:13 1/5. B-Rising Star Farm LLC (KY.). $1,700 ’19 KEESEP.

Ami’s Holiday–Madam Inspector ($379,081), by Deputy Commander; KERICS BEAUTY, f, 3, PEN, Msw, 12-14, 6f, 1:12 1/5. B-Joey Gee Thoroughbreds (ON.). C$2,500 ’19 ONTAUG.

Bodemeister–Lalka by Dynaformer; MONGOLIAN ROSE, f, 3, TUP, Moc 30000, 12-15, 5 1/2f, 1:04 1/5. B-Carol M. Ricker (KY.). $30,000 ’18 KEENOV; $18,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Georgie’s Angel (G3) *1/2 to Lawn Ranger (G3).

Bullsbay–Lasso From El Paso by Smoke Glacken; ABI GEZUNT, g, 3, TUP, Moc 30000, 12-15, 5f, :56 . B-Dr. Franklin Lewkowitz MD & Karen Louise Lewkowitz (MD.).

Flagship–Miss Van Gogh by Vindication; WHAT A RUSH, g, 3, MVR, Msw, 12-14, 6f, 1:14 3/5. B-Paula Weaver (OH.).

Flat Out–Pacific Whisper by Forestry; PACIFIC LEGEND, g, 3, GP, Mcl 12500, 12-15, 6f, 1:11 1/5. B-Bally Breeders (KY.). *Full to Pacific Gale (G2$651,160).

Hard Spun–Arabica by Medaglia d’Oro; MACCHIATO D’ORO, c, 3, TUP, Moc 30000, 12-14, 1m, 1:38 2/5. B-Karen Carroll (ON.). $100,000 ’19 KEESEP.

Honor Code–Swaythisaway by Scat Daddy; FAUDAH, f, 3, MVR, Msw, 12-14, 6f, 1:13 1/5. B-Nursery Place (KY.). $42,000 ’19 KEESEP.

Hunters Bay–Luckyanunoit by Zafarrancho (ARG); LUCKY CHANCE, g, 3, TUP, Mcl 12500, 12-14, 1m, 1:40 4/5. B-Equine Formula 1, LLC/Eric Yohan Knipe (CA.).

Khozan–Starship Pandora by First Dude; STARSHIP SUBWAY, f, 3, PRX, Mcl 10000, 12-15, 7f, 1:26 4/5. B-Mustang Farms, Inc. (NY.).

Proud Tower Too–Love of Gold by Holy Bull; TOWER OF LOVE, c, 3, ZIA, Mcl 8000, 12-14, 5 1/2f, 1:04 . B-Tricar Stables Inc. (CA.).

Soldat–Irish Orchid by With Distinction; IRISH DREAM GIRL, f, 3, TAM, Mcl 16000, 12-15, 7f, 1:25 3/5. B-Irish Eyes Stable L.L.C (FL.).

Tourist–Ventoux by Rock Hard Ten; CARPENTERS CALL, c, 3, TAM, Msw, 12-15, 1 1/16mT, 1:40 2/5. B-Cerca Trova (KY.). $62,000 ’18 FTKNOV; $65,000 ’19 FTKOCT.

Uncle Lino–J. D. Safari by Power by Far; FAR MO POWER, g, 3, PRX, Msw, 12-14, 6f, 1:11 1/5. B-Peter Giangiulio (PA.).

Emperor Tiberius–Romantic Book by Not for Love; EMPRESS NEFERTITI, f, 4, PEN, Mcl 7500, 12-14, 1m 70y, 1:49 2/5. B-R. N. Miller (PA.).