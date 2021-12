North American Maiden Winners Dec. 17

Animal Kingdom–Dream to Dream by Scat Daddy; DREAMWORKER, f, 2, FG, Msw, 12-16, a1mT, 1:42 3/5. B-Runnymede Farm, Inc, Peter J. Callahan, Manlius Stable LLC & Bill Oppenheim (KY.). $130,000 ’20 KEESEP.

Arrogate–Peace Preserver (G3$382,166), by War Front; AVOW, f, 2, GP, Msw, 12-16, 6 1/2f, 1:17 1/5. B-Bridlewood Farm (FL.). $300,000 ’20 KEESEP.

Brody’s Cause–Part of the Charm by Tapit; BRODY’S STREAK, c, 2, RP, Mcl 25000, 12-16, 1m, 1:40 4/5. B-Spendthrift Farm, LLC (KY.). $20,000 ’20 KEESEP.

Can the Man–Flip Side by Devil His Due; MISCHIEVOUS DEVIL, c, 2, DED, Mcl 10000, 12-16, 6 1/2f, 1:22 4/5. B-Rusty Roberts (OK.). $2,500 ’20 TEXSUM.

Classic Empire–Femmen’fortune by Giant’s Causeway; MARIAH’S FORTUNE, f, 2, OP, Msw, 12-17, 1 1/16m, 1:45 1/5. B-Edwin Hernandez (KY.). $160,000 2021 OBSSPR.

Connect–Goods and Services by Paynter; CONVERTIBLE FREEZE, c, 2, AQU, Mcl 40000, 12-16, 1m, 1:39 . B-Klaravich Stables (NY.). $32,000 2021 OBSMAR.

Cupid–Sassy City by Macho Uno; FLECHE D’AMOUR, f, 2, GP, Mcl 12500, 12-17, 1m, 1:39 3/5. B-Eico Ventures (KY.). $40,000 2021 OBSSPR.

Cupid–One in a Romp by Cryptoclearance; VALENTINA DAY, f, 2, TP, Msw, 12-16, 1 1/16m, 1:45 2/5. B-Runnymede Farm Inc. (KY.). $130,000 ’19 KEENOV.

Dialed In–Saarlight by Saarland; TWEAQUED, f, 2, AQU, Mcl 40000, 12-17, 6f, 1:13 . B-Marc Keller (KY.).

Dialed In–Home of the Blues by Street Cry (IRE); THATAINT TOOSHABBY, f, 2, GP, Mcl 35000, 12-17, a1mT, 1:38 4/5. B-Mike Pietrangelo (KY.). $130,000 ’20 KEESEP. *1/2 to Tough Love ($273,229).

First Samurai–Soldier On by Flatter; AMAZING DREAM, f, 2, AQU, Mcl 20000, 12-17, 7f, 1:28 3/5. B-Upson Downs Farm & Sagamore Farm (KY.). $190,000 ’20 KEESEP.

Flatter–Retraceable (MSW$370,564), by Medaglia d’Oro; RUNNINGONTHETAFUEL, f, 2, TUP, Mcl 15000, 12-17, 6 1/2f, 1:17 4/5. B-Betz/J. Betz/CHNNHK/D.J. Stables/Lamantia/CoCo/Ramsby (KY.). $60,000 2021 OBSSPR. *1/2 to Another Miracle (G2P$274,909).

Frosted–Gold d’Oro by Medaglia d’Oro; ICE BABY, f, 2, FG, Msw, 12-17, 6f, 1:11 2/5. B-Katierich Farms (KY.). $35,000 ’20 FTKOCT. *1/2 to Strike Power (G3$497,935).

Get Stormy–Lizzy Van Lew by War Chant; LOLA FLO, f, 2, TP, Mcl 15000, 12-16, 1m, 1:40 1/5. B-University of Kentucky (KY.). $2,000 ’20 FTKOCT.

Goldencents–Private Promise by Private Vow; POCKET MONEY, g, 2, DED, Msw, 12-17, 6 1/2f, 1:22 1/5. B-Southern Legacy Thoroughbreds, LLC (LA.).

Gormley–U Know That Rite by To Honor and Serve; MELINA’S DREAM, g, 2, TAM, Mcl 25000, 12-17, 1m 40y, 1:43 2/5. B-Farm III Enterprises LLC (FL.). $3,200 ’20 OBSJAN; $20,000 2021 OBSSPR.

Lookin At Lucky–Miss Grandiose by Grand Slam; WHISKEYONHISLIPS, g, 2, GP, Mcl 12500, 12-16, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Carl Bowling & Hallmarc Stallions LLC (FL.).

Mohaymen–Kittenindafastlane by Kitten’s Joy; DOMINANT JOY, f, 2, GP, Mcl 16000, 12-16, 7f, 1:24 . B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.). $7,500 ’20 FTKOCT.

Noble Bird–Legal Laura by Wildcat Heir; BIRD WILDCAT, g, 2, GP, Moc 50000, 12-16, 6f, 1:11 1/5. B-Stonehedge, LLC (FL.). $40,000 ’20 OBSOCT.

Ocean Knight–Found a Sleeper by Congrats; KNIGHT SLEEPER, f, 2, TAM, Mcl 16000, 12-17, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Didier Plasencia (FL.).

Officer Rocket (GB)–Little Shiney (MSP$257,810), by Parker’s Storm Cat; STORMIN ROCKET, c, 2, CT, Msw, 12-15, 6 1/2f, 1:20 2/5. B-Bybee Road Farm (WV.).

Race Day–Ten Crowns by Tenpins; RACE DAY REBAL, g, 2, RP, Msw, 12-15, 7f, 1:27 . B-Silent Grove Farms, LLC & Mineola Farm II, LLC (KY.). $19,000 ’20 FTKOCT; $45,000 2021 FTMTYO.

Strong Mandate–Socialize by Broken Vow; SOCIAL DATE, f, 2, DED, Mcl 10000, 12-17, 6 1/2f, 1:23 2/5. B-Mineola Farm II LLC (KY.). $1,200 ’20 FTKOCT.

The Big Beast–Silver Lining by Runaway Groom; PRINCE OF IRON, g, 2, GP, Mcl 35000, 12-16, 6f, 1:11 . B-Smokey Willow Farm (FL.). $16,000 2021 OBSSPR.

Tiznow–Mantekilla by Lemon Drop Kid; TIZ A COUNTRY GIRL, f, 2, CT, Msw, 12-16, 6 1/2f, 1:21 3/5. B-James Franklin Miller (WV.). $75,000 ’20 KEESEP.

Vronsky–Double Faced by More Than Ready; HIT A HOMER HONEY, f, 2, LRL, Mcl 10000, 12-17, 6f, 1:14 2/5. B-Hanson’s River Ranch (CA.). $2,500 ’20 CALMIX.

Atreides–Glackety by Smoke Glacken; SPANIKOPITA, f, 3, LRL, Mcl 25000, 12-17, 6f, 1:13 4/5. B-Barak Farm (MD.). $15,000 ’19 FTKOCT. *1/2 to Stroll Smokin (MSP$406,390).

Carpe Diem–Unbelievable Dream (G3), by Kitalpha; SEIZING THE DREAM, g, 3, GP, Moc 50000, 12-16, a1mT, 1:38 1/5. B-Sure Thing Stables, LLC (KY.).

Closing Argument–Dixie Hymn by Songandaprayer; TOOL BOX, g, 3, FG, Mcl 10000, 12-16, 5 1/2f, 1:06 . B-Christine D. Early (LA.). $5,000 ’19 ESLYRL.

Conveyance–Kitty’s Pearl by Bellamy Road; KOUFAX, g, 3, FG, Mcl 30000, 12-17, a1mT, 1:41 1/5. B-Buck Pond Farm, Inc. & Rob Auerbach (KY.). $8,000 ’19 FTKOCT.

Den’s Legacy–Seriously Silver by Zensational; SILVER LEGACY, f, 3, RP, Mcl 7500, 12-15, 1m, 1:43 3/5. B-C. R. Trout (OK.).

Empire Way–Silver Time by Indian Charlie; FINDING SILVER, g, 3, RP, Mcl 7500, 12-17, 6f, 1:14 2/5. B-Terry C. Lovingier (CA.). $25,000 ’19 CTNAUG.

Exaggerator–Gem Sleuth by Officer; EMPHASIZE, g, 3, TAM, Mcl 16000, 12-17, 1mT, 1:36 4/5. B-China Horse Club International Limited (KY.). $120,000 ’19 FTKFEB; $180,000 2020 OBSMAR. *1/2 to Roman Officer (MSW$401,353) *1/2 to Theory (G3).

Flat Out–Successful Slew by Successful Appeal; TIFFANY TWIST, f, 3, RP, Msw, 12-16, 6f, 1:13 3/5. B-Cowboy Stables,LLC (KY.). *1/2 to Hailstorm Slew (MSW$325,807).

Foreign Policy–Jardenia by Maria’s Mon; PICKLE SNAPPER, g, 3, RP, Mcl 7500, 12-16, 1m, 1:43 2/5. B-Scattered Acres LLC (OK.).

Goldencents–Roo Dew by Orientate; DEW DAT, f, 3, CT, Mcl 5000, 12-16, 4 1/2f, :53 3/5. B-Patrick Q. Maguire (KY.). $25,000 ’18 KEENOV; $52,000 ’19 KEESEP.

Jump Start–Shanghai Lil by Gold Case; SISTER SADIE, f, 3, PEN, Mcl 7500, 12-15, 6f, 1:14 . B-Elizabeth R. Houghton (PA.).

Ministers Wild Cat–Suchaprettygirl by Mazel Trick; STEPHEN JAMES, g, 3, TUP, Mcl 5000, 12-17, 6 1/2f, 1:17 1/5. B-Fleming Thoroughbred Farm LLC (AZ.). $18,000 ’19 ARZNOV. *1/2 to Pretty Perfection (MSW$387,576).

Old Forester–May Sunshine by Van Nistelrooy; SUN FORESTER, g, 3, MNR, Msw, 12-15, 1m, 1:44 2/5. B-Elizabeth Lickrish & Gordon M. Lickrish (ON.).

Oxbow–Samara Street by Street Cry (IRE); RUMOHR REIGNS, g, 3, DED, Msw, 12-17, 5f, :59 2/5. B-Highfield Investment Group Inc (AB.). C$48,000 ’19 ALBSEP.

Peace and Justice–Seven Dreams by Majestic Warrior; SUMMARY JUDGMENT, f, 3, AQU, Mcl 20000, 12-16, 1m, 1:38 3/5. B-A1A Racing (PA.). $40,000 ’19 FTMYRL.

Speightster–Done Smoking by Smoke Glacken; COST AVERAGE, g, 3, RP, Msw, 12-15, 1m, 1:40 2/5. B-George E. Bates Trustee (KY.). $57,000 ’18 KEENOV; $195,000 ’19 KEESEP; $200,000 2020 OBSMAR; $60,000 2021 KEEJAN.

Street Boss–Lacie Slew (MSW$259,642), by Mineshaft; BOSS CARA, f, 3, AQU, Mcl 40000, 12-16, 6f, 1:12 3/5. B-Pope McLean, Pope McLean Jr. & Marc McLean (KY.). $60,000 ’18 KEENOV; $50,000 ’19 KEESEP; $120,000 2020 OBSMAR.

Tizway–I’m So Flattering by Flatter; LITTLE BURRITO, f, 3, OP, Mcl 20000, 12-17, 6f, 1:13 2/5. B-Lewis Mathews Jr. (AR.).

Uncaptured–Meetmeontime by General Meeting; MEETMEINKINGSTON, c, 3, GP, Msw, 12-17, 6f, 1:10 1/5. B-Southern Chase Farm, Inc., Karen Dodd & Greg Dodd (IN.). $125,000 2020 OBSSPR. *1/2 to Bucchero (MG2$947,834).

Carpe Diem–Bebinn by Bernardini; BOCA, f, 4, TAM, Mcl 25000, 12-17, 1 1/16mT, 1:43 2/5. B-Joe B. Mulholland Jr., John P. Mulholland, Karen Mulholland, et al (KY.). $70,000 ’18 FTKOCT; $130,000 2019 OBSAPR; $13,000 2021 OBSJAN.

Ghostzapper–Golden Finale by Arch; KINGSTEN’S GOLD, g, 4, RP, Mcl 25000, 12-16, 1m 70y, 1:47 2/5. B-Sea Horse Breeders, LLC. (KY.). $525,000 ’18 KEESEP.

Jack Milton–Breeze Bayou by Perfect Soul (IRE); MISS ALLIE GRACE, f, 4, OP, Mcl 10000, 12-17, 6f, 1:12 1/5. B-Bottom Line Stables Inc., Rowland Hancock & Dick Walker (KY.). $1,700 ’18 KEESEP.

Noble Mission (GB)–Oh Deanne O by Dynaformer; NOBLE ENTERPRISE, f, 4, TP, Mcl 15000, 12-16, 1 1/16m, 1:46 1/5. B-Dixiana Farms LLC (KY.).