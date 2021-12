North American Maiden Winners Dec. 18

Big Atlantic–Above by Van Nistelrooy; AVA’S DESTINY, f, 2, MVR, Msw, 12-18, 6f, 1:16 2/5. B-Doris Ann Leisenring (OH.).

Black Bear–Afternoon Liaison by Came Home; BANJO BEAR, g, 2, RP, Mcl 25000, 12-17, 5f, 1:00 2/5. B-James W Rogers (OK.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Classic Empire–Internal Affair by Orientate; WAKE SURF, c, 2, GP, Msw, 12-18, a1 1/16mT, 1:42 3/5. B-Royal Oak Farm (KY.).

Connect–Bebinn by Bernardini; SEA PINES, f, 2, LRL, Mcl 25000, 12-18, 1m, 1:41 . B-Joe B. Mulholland Jr., John P. Mulholland & Karen Mulholland (KY.). $40,000 ’20 FTKOCT.

Cowtown Cat–Kimchi (champion in Canada, $519,047), by Langfuhr; COWCHI, f, 2, MVR, Msw, 12-18, 6f, 1:15 1/5. B-Mapleton Thoroughbred Farm (OH.).

Custom for Carlos–Jackson’s G G by Dunkirk; CUSTOM FOR TINA, f, 2, DED, Msw, 12-18, 6 1/2f, 1:23 2/5. B-Dennis Milligan (LA.).

Declaration of War–Darby Blush by Arch; GRANTHAM, c, 2, TP, Msw, 12-18, 1 1/16m, 1:45 3/5. B-Winter Creek Farm (KY.). $100,000 ’20 FTKOCT; $280,000 2021 OBSSPR.

Euroears–Okie West by Western Fame; BRING IT ON BABY, f, 2, RP, Msw, 12-17, 5 1/2f, 1:07 2/5. B-Jon Mixer (OK.).

Fort Larned–Ivanka by Hat Trick (JPN); FORT DEFIANCE, c, 2, TP, Msw, 12-18, 1 1/16m, 1:45 2/5. B-Tamara Hollingsworth (KY.).

Freedom Child–Jumelle Springs by More Than Ready; ROLL DEM BONES, g, 2, CT, Msw, 12-18, 4 1/2f, :53 1/5. B-Ray M. Pennington III (WV.). *1/2 to Unaquoi(MSW$424,732) *1/2 to Nellysford(SP$263,024).

Frosted–Miss Emilia by War Front; ICY STARE DOWN, f, 2, OP, Msw, 12-18, 6f, 1:10 4/5. B-Anderson Farms Ont. Inc. (ON.). $95,000 ’20 FTKOCT; $425,000 2021 OBSSPR.

Gun Runner–Amour d’Ete by Tiznow; EARLY VOTING, c, 2, AQU, Msw, 12-18, 1m, 1:38 2/5. B-Three Chimneys Farm, LLC (KY.). $200,000 ’20 KEESEP.

Hard Spun–Polly Freeze by Super Saver; BOLD JOURNEY, c, 2, AQU, Msw, 12-18, 6f, 1:10 4/5. B-Fred W. Hertrich lll & John D. Fielding (NY.). $80,000 2021 OBSSPR. *1/2 to Americanrevolution(G1$944,535).

Hard Spun–Miss Prytania by Eskendereya; BELGRADE, c, 2, FG, Msw, 12-18, 6f, 1:10 3/5. B-J.R.Ward Stables LLC (KY.). $45,000 ’20 FTYRLS.

Justin Phillip–Agile Wonder by Run Away and Hide; JUST A WONDER, f, 2, HAW, Msw, 12-18, 6f, 1:11 1/5. B-Dr. Donald L. Griffin (IL.).

Long Island Sound–Merry Merry Bee by Purim; I’M BUZZY, f, 2, TAM, Mcl 32000, 12-18, 1 1/16mT, 1:43 4/5. B-Ballybrit Stables LLC (FL.).

Malibu Moon–Jaramar Rain (G3P$292,660), by Thunder Gulch; CALL ME JAMAL, g, 2, OP, Msw, 12-18, 1 1/16m, 1:45 4/5. B-Machmer Hall (KY.). $70,000 ’20 KEESEP. *1/2 to Imperial Council(MG2P$258,465).

Noble Bird–Liberty Flag by Kingmambo; UKIYO, f, 2, GP, Mcl 35000, 12-18, a1m 70y, 1:43 . B-Janet Erwin (FL.). $24,000 ’20 OBSOCT.

Pioneerof the Nile–Moyo Honey by Mizzen Mast; GALACTIC EMPIRE, c, 2, OP, Mcl 30000, 12-18, 1m, 1:40 . B-Aaron Sones & Lorill Harlingten (KY.).

Smiling Tiger–Starship Duchess by Speightstown; JACRODRA’S DEVIL, f, 2, CT, Msw, 12-18, 7f, 1:28 3/5. B-Premier Thoroughbreds LLC (CA.). $20,000 ’20 FTCYRL.

Snapy Halo (ARG)–Beauseant by Tapit; EL BANDERA, c, 2, TP, Mcl 15000, 12-17, 1m, 1:41 1/5. B-Calumet Farm (KY.).

Takeover Target–Hartfelt by Kafwain; CHEROKEE TAKEOVER, g, 2, FG, Mcl 12500, 12-18, 6f, 1:13 1/5. B-Adcocks Red River Farm LLC & J. Adcock (LA.). $2,500 ’20 OBSOCT. *1/2 to Ghost Hunter(G3$883,998).

Tapiture–Really Charming by Harlan’s Holiday; ST. LUKES, g, 2, AQU, Mcl 30000, 12-18, 1m, 1:39 2/5. B-Eric Moreau-Sipiere &Randi Moreau-Sipiere (KY.). $22,000 ’20 KEESEP.

Twirling Candy–Cherub by Giant’s Causeway; MOGALU, c, 2, GP, Msw, 12-18, a5fT, :57 1/5. B-David DiPietro (KY.). $19,000 ’20 KEESEP; $28,500 2021 OBSSPR.

Upstart–Birdie Dance by Closing Argument; BIRDIE CURDY, f, 2, RP, Mcl 25000, 12-17, 1m, 1:44 4/5. B-Dream Walkin Farms Inc (KY.).

Valiant Minister–Platinumplus by Mizzen Mast; VALIANT AVENGER, c, 2, GP, Mcl 25000, 12-18, 6 1/2f, 1:18 1/5. B-Carol L. Staley (FL.). *1/2 to Passion Plus(MSP$271,029).

Windsor Castle–Strolling North by North Light (IRE); CASTLE LIGHTS, f, 2, CT, Msw, 12-17, 4 1/2f, :54 . B-Taylor Mountain Farm (WV.).

Charming Thought (GB)–Precious Dream by Mr. Greeley; MYMATEMARMITE (GB), f, 3, TP, Mcl 30000, 12-18, 6f, 1:11 4/5. B-Laundry Cottage Stud Farm (GB.). 6,000GBP ’19 ASCYRL.

Even the Score–L’ Espoir by Pulpit; DOC IRWIN, g, 3, OP, Mcl 20000, 12-18, 6f, 1:12 3/5. B-Bill McDowell (AR.).

Frosted–Girlfriend by Distorted Humor; QUICK CONVERSATION, f, 3, TAM, Msw, 12-18, 5fT, :56 3/5. B-Fifth Avenue Bloodstock (KY.). $75,000 ’19 KEESEP; $135,000 2020 OBSSUM.

Magician (IRE)–Foreverinmyheart by Roman Ruler; MAGIC OF LOVE, g, 3, CT, Mcl 5000, 12-17, 4 1/2f, :53 3/5. B-Mr. & Mrs. Charles McGinnes (MD.).

Midshipman–Cherokee Caucus by Cherokee Run; AH LEAH, f, 3, HAW, Mcl 6250, 12-18, 6f, 1:12 . B-Nolan Creek Farm (KY.). $10,000 ’19 FTKOCT.

Mosler–Miss Bullistic by Bullsbay; LEAVE ‘EM LOADED, g, 3, PEN, Mcl 10000, 12-17, 6f, 1:12 3/5. B-Kathleen Willier (PA.).

Speightstown–Ghost of Sage Cat by Ghostzapper; SPEIGHT AND MALICE, g, 3, RP, Msw, 12-17, 6f, 1:13 1/5. B-Sinatra Thoroughbred Racing & Breeding,David Smith & Speightstown Syndicate (KY.). $110,000 ’19 KEESEP.

Tiznow–Ashlee’s Lady by Gilded Time; TIZ TRIUMPHANT, g, 3, TAM, Mcl 10000, 12-18, 1m 40y, 1:42 1/5. B-Bulldog Racing & Tiznow Syndicate (FL.). $40,000 ’19 KEESEP; $15,000 2020 OBSSPR. *1/2 to Yara(G2$398,390).

Apriority–Salty’s Sister by Salt Lake; GRAND PRIORITY, g, 4, FG, Mcl 20000, 12-18, 5 1/2f, 1:06 . B-Channon Farm, LLC (LA.). $62,000 ’18 ESLYRL. *1/2 to Charge the Line($289,591).

Bank Heist–Behrnik (SP$385,513), by Chimes Band; KAZ’S PRINCESS, f, 4, PEN, Mcl 7500, 12-17, 6f, 1:12 2/5. B-Kaz Hill Farm (NY.). *Full to Behrnik’s Bank(MSW$265,582).

Hangover Kid–Aunt Louise by Carnivalay; HAIR OF THE DOG, g, 4, LRL, Mcl 10000, 12-18, 6f, 1:13 1/5. B-Richard Blue, Jr. (MD.).

Warrior’s Reward–Dblsecretprobation by Proud Citizen; TYLER TIME, g, 4, PEN, Mcl 16000, 12-17, 1m 70y, 1:44 4/5. B-Old School Stable LLC (KY.). $21,000 ’18 FTMOCT.