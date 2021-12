North American Maiden Winners Dec. 19

Air Force Blue–Kaloura (IRE) by Sinndar (IRE); HAIL TO THEE, c, 2, GP, Msw, 12-19, a1m 70y, 1:43 2/5. B-Frank Hutchinson (KY.). $30,000 ’20 KEESEP.

Daredevil–Sumizome by Giant’s Causeway; DARE ME, f, 2, OP, Mcl 50000, 12-19, 6f, 1:12 2/5. B-Everything’s Cricket Racing (KY.). $33,000 ’20 FTKOCT; $87,000 2021 OBSSPR.

Dialed In–Colonial Empress by Empire Maker; GREATITUDE, f, 2, GP, Msw, 12-19, 7f, 1:24 . B-Calumet Farm (KY.). $9,000 ’20 KEESEP; $230,000 2021 OBSMAR.

Honor Code–Stellar Atmosphere by More Than Ready; NEBULI, f, 2, TP, Mcl 30000, 12-19, 6f, 1:12 . B-M & M Racing & Sandy Goldfarb (KY.). $50,000 ’19 KEENOV.

Malibu Moon–Stellaris by Harlan’s Holiday; EMIGRANTEDESILLUSO, c, 2, GP, Mcl 35000, 12-19, a1m 70y, 1:43 . B-T. F. VanMeter (KY.). $13,000 ’20 FTKOCT; $40,000 2021 OBSMAR.

Mohaymen–Catty Barry by Cat Thief; SONNYNEEDSMONEY, f, 2, TP, Mcl 30000, 12-19, 6f, 1:11 2/5. B-Copper Cap Farm Inc. (KY.). $14,000 ’20 KEEJAN; $60,000 ’20 KEESEP.

Not This Time–City Siren by City Zip; KRUG, g, 2, LRL, Mcl 10000, 12-19, 1 1/16m, 1:48 2/5. B-Queens Bee Stable (KY.). $35,000 ’19 KEENOV; $50,000 2021 FTMTYO.

Runhappy–Phoenician Moon by Malibu Moon; R ONE WINE, f, 2, TP, Mcl 7500, 12-19, 6f, 1:11 3/5. B-H. Allen Poindexter (KY.). $50,000 ’20 KEESEP.

Sky Kingdom–Bet On a Chick by Alphabet Soup; REIGNING CHICK, f, 2, AQU, Msw, 12-19, 7f, 1:27 1/5. B-Windhorse Thoroughbreds LLC (NY.). $11,000 ’20 OBSOCT. *1/2 to Outrageous Bet($404,825).

Social Inclusion–Peruvian Jane by Colonel John; MARKHAMIAN, c, 2, GP, Msw, 12-19, 6 1/2f, 1:16 2/5. B-Sergio Ripamonti (FL.).

Star Guitar–Bean Peaceful by War Front; DREAM PEACEFUL, f, 2, FG, Mcl 12500, 12-19, 6f, 1:14 . B-Brittlyn Inc. (LA.).

Storm Wolf–Another Cougar by With Distinction; STORMIN’ COUGAR, f, 2, LRL, Mcl 25000, 12-19, 5 1/2f, 1:06 4/5. B-Mary K. Haire (MD.). $25,000 ’20 OBSOCT.

Temple City–Richysthunderingal by Thunder Gulch; NIFF, f, 2, HAW, Mcl 20000, 12-19, 6f, 1:11 2/5. B-Richard Ravin (IL.).

Flat Out–Follow the Kitten by Kitten’s Joy; FANCY FELINE, f, 3, AQU, Mcl 40000, 12-19, 6f, 1:14 1/5. B-Windhorse Thoroughbreds LLC (NY.).

Into Mischief–Flashing (MG1$633,226), by A.P. Indy; CRUMP, c, 3, FG, Msw, 12-19, 1 1/16m, 1:44 2/5. B-Godolphin (KY.).

Jess’s Dream–Signora Gina by Belong to Me; FRANKLY MY DEAR, f, 3, GP, Moc 50000, 12-19, 6f, 1:11 1/5. B-Juvenal L. Diaz (FL.).

Malibu Moon–Siempre Mia by Scat Daddy; BEHAVIN MYSELF, g, 3, HAW, Mcl 15000, 12-19, 1m 70y, 1:43 4/5. B-Forging Oaks Farm (KY.). $50,000 ’19 KEESEP.

Will Take Charge–Bronze Beauty by Latent Heat; BRONZE BEAST, g, 3, TP, Mcl 7500, 12-19, 6f, 1:11 3/5. B-Bill Mathis & Terry Mathis (KY.). $22,000 ’19 KEESEP; $60,000 2020 FTMTYO.

Bandbox–Steely by Two Punch; STEELY BAND, f, 4, LRL, Mcl 10000, 12-19, 6f, 1:14 . B-Hillwood Stables, LLC (MD.). $3,300 ’17 FTMDEC.

Creative Cause–Stirling Bridge by Prized; TARTUFO, c, 4, TP, Msw, 12-19, 1 1/16m, 1:44 4/5. B-Brereton C. Jones (KY.). $85,000 ’18 KEESEP. *1/2 to Washington Bridge(G2$273,502) *1/2 to Jose Sea View(MSW$299,622).

Empire Maker–Maximova (G2P$334,068), by Danehill Dancer (IRE); SANDRO THE GREAT, g, 4, AQU, Mcl 40000, 12-19, 1m, 1:40 . B-Gallagher’s Stud (NY.).