North American Maiden Winners Dec. 20

Algorithms–Need by Strong Hope; NONEEDTOWORRY, c, 2, PRX, Msw, 12-20, 1m 70y, 1:47 . B-Claiborne Farm (KY.). $10,000 2021 OBSSPR. *1/2 to Adulator($293,897) *Full to Recruiting Ready(G3$823,189).

Bernardini–Super Allison by Super Saver; BERNABREEZY, f, 2, FG, Msw, 12-20, 1 1/16m, 1:45 2/5. B-Machmer Hall, Tamme Valley Farm &Godolphin (KY.). $25,000 ’20 KEESEP; $40,000 2021 FTFGUL; $100,000 2021 FTMTYO.

Cowtown Cat–My Lil’ Darlin by Gimmeawink; OL’ NED, g, 2, MVR, Msw, 12-20, 6f, 1:13 3/5. B-Cathi Jones (OH.).

First Samurai–Bard’s Day by Arch; FIRST GLIMPSE, c, 2, FG, Mcl 15000, 12-20, 6f, 1:11 . B-Pedro Gonzalez & Jorge Herrera (KY.). $13,000 ’20 OBSOCT; $40,000 2021 OBSMAR.

Half Ours–Annie Maria by Tiger Ridge; MY SWEET SOPHIA, f, 2, DED, Mcl 10000, 12-20, 5f, 1:01 2/5. B-Patrick Page Cortez (LA.).

Half Ours–Liberina by Forestry; OUR LIBERINA, f, 2, DED, Mcl 20000, 12-20, 5f, 1:01 2/5. B-Paul Sita (LA.).

He’s Had Enough–Carolina Girl by Lion Hearted; WINE TO ROSES, c, 2, DED, Msw, 12-20, 7 1/2f, 1:37 1/5. B-Justice Edwin Evans (FL.). $13,000 2021 OBSSUM. *1/2 to Shaunna Alexandra($510,966).

Lea–Raise the Rithm by Algorithms; RITHMICALLEA, g, 2, DED, Msw, 12-20, 7 1/2f, 1:37 1/5. B-David Lickhalter & John R. Penn (KY.).

Midshipman–Lemondropkisses by Lemon Drop Kid; BLUE CHEESE, g, 2, DED, Msw, 12-20, 5f, :59 3/5. B-Markkim Farms (LA.).

Big Blue Kitten–Mairsil by English Channel; MAIRSILS FIRST, f, 3, FG, Mcl 30000, 12-20, a1mT, 1:42 4/5. B-Calumet Farm (KY.). $1,200 ’19 KEESEP.

Conveyance–Avast by Midshipman; NOJOKEIMBROKE, g, 3, DED, Mcl 10000, 12-20, 5f, 1:00 4/5. B-Buck Pond Farm, Inc. & Rob Auerbach (KY.). $5,000 ’19 FTKFEB; $21,000 ’19 FTKOCT.

Custom for Carlos–Causeforconfusion by Giant’s Causeway; ELSIE GIRL, f, 3, FG, Msw, 12-20, 6f, 1:12 1/5. B-Earl Hernandez, Keith Hernandez &John Duvieilh (LA.).