North American Maiden Winners Dec. 23

Brethren–Alachua by Grand Slam; KAEKO, f, 2, GP, Moc 50000, 12-23, 6f, 1:11 1/5. B-Arindel (FL.).

Brody’s Cause–Chick Flick by Tapit; BRODY’S CAUSEWAY, f, 2, GP, Mcl 16000, 12-23, a5f, :57 3/5. B-Spendthrift Farm, LLC (KY.). $5,000 ’19 KEENOV; $13,000 ’20 OBSOCT.

Catalina Red–Laurigolightly by Archarcharch; LAURI’S WISH, c, 2, DED, Msw, 12-23, 7 1/2f, 1:36 2/5. B-Tony Lenci & Chad Stewart (LA.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

First Dude–Rockin On by Swiss Yodeler; CINDY’S SONG, f, 2, GP, Mcl 25000, 12-23, a1 1/16m, 1:45 . B-Ponder Hill, Inc. (FL.). $95,000 2021 OBSSUM. *1/2 to Rhodium($349,340).

Gormley–Jesse’s Girl by Old Fashioned; ANGELUS DIAMOND, g, 2, TAM, Mcl 16000, 12-22, 1mT, 1:38 3/5. B-Robert Spiegel (KY.). $1,000 ’20 KEEJAN.

Great Notion–Don’tstop Theparty by Henrythenavigator; HEARTNESS, g, 2, PRX, Mcl 16000, 12-22, 1m 70y, 1:49 2/5. B-Jagger Inc. (MD.).

Into Mischief–Truly Gifted by Afleet Alex; ROLL BABY, f, 2, DED, Msw, 12-21, 5f, :59 3/5. B-Drumkenny Farm, American Equistock Inc. & Circular Road Breeders (KY.). $160,000 ’20 KEESEP.

Into Mischief–Cayala by Cherokee Run; PROVOCATEUR, c, 2, TAM, Msw, 12-23, 6f, 1:11 2/5. B-Kingswood Farm & David Egan (KY.). $600,000 ’20 KEESEP. *Full to One Liner(G3$475,250).

Jump Start–Stormy Randie by Stormy Atlantic; NIMITZ, c, 2, PEN, Msw, 12-21, 1m, 1:40 . B-HnR Nothhaft Horseracing LLC (PA.).

Klimt–Love to Gamble by Brahms; QUALITY BET, f, 2, MVR, Msw, 12-21, 6f, 1:14 2/5. B-Sparks View Farm (OH.).

No Nay Never–Castle Cross (IRE) by Cape Cross (IRE); NAY SAY (IRE), f, 2, TP, Msw, 12-23, 6 1/2f, 1:17 3/5. B-Pier House Stud (IRE.). 60,000EUR ’20 GOFORB.

Ocean Knight–Carey Princess by War Chant; LADY IN HEELS, f, 2, TAM, Mcl 25000, 12-23, 6 1/2f, 1:19 1/5. B-Martin Goodell & Emily Goodell (FL.).

Peace and Justice–Sun Gazing by A. P. Warrior; WILLY THE SHOE, c, 2, GP, Mcl 16000, 12-22, a5f, :58 2/5. B-Kristin Fernandez & Ramon Fernandez (PA.). $5,200 ’20 FTMYRL; $37,000 2021 OBSSUM.

Pioneerof the Nile–Lights of Medina by Eskendereya; PIONEER OF MEDINA, c, 2, TAM, Msw, 12-22, 1m 40y, 1:42 3/5. B-International Equities Holding, Inc. (KY.).

Runhappy–Street Flirt by Street Boss; HAPPYPLACE, f, 2, MVR, Msw, 12-22, 5 1/2f, 1:09 1/5. B-Pope McLean, Marc McLean & Pope McLeanJr. (KY.). $40,000 ’20 KEEJAN.

Talent Search–Mahalia by Songandaprayer; TALENTED T J, g, 2, PEN, Mcl 25000, 12-22, 5 1/2f, 1:07 4/5. B-IBB Thoroughbred (PA.).

Uncaptured–One Oh Eight by Mr. Greeley; FIRENSPICE, f, 2, GP, Moc 50000, 12-23, a5 1/2f, 1:05 2/5. B-Tim James Mawhinney &Karen Faye Mawhinney (FL.). $27,000 2021 OBSMAR; $60,000 2021 OBSSUM.

Uncle Lino–Avani Force by Forestry; MR SANDMAN, c, 2, PRX, Msw, 12-22, 6f, 1:13 1/5. B-Beatrice Patterson & Vicky Schowe (PA.). $75,000 ’20 FTMYRL. *1/2 to Call Paul(G2$573,720).

Uncle Lino–Smart Jersey by Jersey Town; SHARP RED EAGLE, g, 2, PRX, Msw, 12-21, 6 1/2f, 1:19 3/5. B-Patrick A. Kane (PA.).

Uptowncharlybrown–Our Happy Hour by Activist; SHASHKA, f, 2, PEN, Mcl 25000, 12-22, 5 1/2f, 1:08 2/5. B-Linda Kay Taras (PA.).

Will Take Charge–Boxford Belle by Afleet Alex; CADET CORPS, c, 2, GP, Mcl 35000, 12-22, a1m 70y, 1:42 . B-Charles Matses (KY.).

Awesome Again–In the Slips by More Than Ready; AWESOME YET AGAIN, g, 3, PEN, Mcl 7500, 12-21, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-CBB Holdings (ON.).

Boisterous–Pulpation by Pulpit; OLD WEST, f, 3, TUP, Mcl 5000, 12-22, 6f, 1:12 3/5. B-Tommy Town Thoroughbreds, LLC (CA.).

Custom for Carlos–Fast City by Half Ours; SPEEDOFTHESPEED, g, 3, DED, Mcl 20000, 12-23, 5f, 1:00 2/5. B-John Melancon (LA.). $8,000 ’19 ESLYRL.

Emperor Tiberius–Janet’s Candy by Candy Ride (ARG); E T’S CANDY MAN, g, 3, PRX, Mcl 10000, 12-22, 5 1/2f, 1:07 1/5. B-R. N. Miller (PA.).

Harbor the Gold–Mille Luna by Malibu Moon; ALBERTA MOON, f, 3, DED, Mcl 5000, 12-22, 6 1/2f, 1:23 3/5. B-Peter Redekop BC Ltd. (BC.).

Into Mischief–My Lady Lauren by Hard Spun; LADY VALENTINE, f, 3, PRX, Msw, 12-22, 6f, 1:14 2/5. B-Jake Delhomme (KY.). $385,000 ’19 KEESEP.

Jump Start–You’re Right by Not for Love; BRODIX, g, 3, PEN, Mcl 25000, 12-21, 6f, 1:12 1/5. B-Elizabeth M. Merryman (PA.).

Lewis Michael–Michelle’s Krackin by Ide; HERE COMES LOVIE, f, 3, DED, Mcl 10000, 12-21, 1m, 1:43 2/5. B-Tony Martin Enterprises Inc. &Jon Martin Enterprises Inc. (LA.).

More Than Ready–The Magic Stone by Malibu Moon; GUAPA CHICA, f, 3, DED, Mcl 10000, 12-21, 5f, 1:01 2/5. B-Fred W. Hertrich lll & John D. Fielding (KY.). $16,000 2020 FTMTYO.

More Than Ready–Javanese by Medaglia d’Oro; PALM COURT, f, 3, DED, Msw, 12-23, 6 1/2f, 1:22 1/5. B-Bluewater Sales LLC, Three DiamondsFarm & Glenn Hogan (KY.). $180,000 ’19 FTKOCT; $35,000 2021 KEEJAN.

Nownownow–Exclusive Ruler by Ruler’s Court; KASEN’S SISTER, f, 3, DED, Mcl 5000, 12-22, 6 1/2f, 1:23 1/5. B-Robert E. Hewlett (LA.).

Prospective–Vagabon Diva by Pleasantly Perfect; UBIQUITOUS, c, 3, GP, Moc 50000, 12-23, 6f, 1:11 1/5. B-Bett Usher & Elaine Daughtery (FL.). $100,000 ’19 OBSOCT. *1/2 to Chance It(G1P$583,330).

Soldat–Spanish Gem by Spanish Steps; SPANISH SOUL, g, 3, TAM, Mcl 10000, 12-22, 6f, 1:13 . B-Irish Eyes Stable & Verbarctic Farm (FL.).

Turbo Compressor–Applewitch by Grindstone; ROTTEN TO THE CORE, f, 3, MVR, Mcl 5000, 12-22, 6f, 1:16 . B-Marilyn Zerhusen (IN.).

Competitive Edge–Truly Loved by Yes It’s True; TRULY AMBITIOUS, f, 4, TAM, Mcl 10000, 12-23, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Elizabeth P. Whelan & David J. Whelan (FL.).

El Padrino–Pu Dew ($409,030), by Lucky Lionel; HEY DEWZPOTS, f, 4, PEN, Mcl 16000, 12-22, 6f, 1:14 1/5. B-Joe Capriglione (PA.). *1/2 to Hey Braciole($290,180) *1/2 to Hey Mamaluke(MSW$370,519).

English Channel–Goldway (MSP$305,737), by Champali; CANTERBURY GOLD, f, 4, TUP, Moc 30000, 12-21, a7 1/2fT, 1:31 . B-Wood-Mere Farm (MN.). $18,000 ’18 MINAUG.

Ide Like a Double–June G by Winter Halo; IDE LIKE HAWAII, g, 4, DED, Mcl 10000, 12-22, 7 1/2f, 1:38 2/5. B-Linda P. Sebastien (LA.).

Field Commission–Glory Park by Deputy Commander; HIP FOUR O FOUR, g, 6, DED, Mcl 10000, 12-23, 6 1/2f, 1:22 4/5. B-Edward Seltzer & Tom Yarbrough (FL.). $15,000 2017 FTMMAY.