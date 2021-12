North American Maiden Winners Dec. 27

Ez Dreamer–Mighty Ghostly by Ghostzapper; LA CAPRICHOSA, f, 2, TUP, Mcl 10000, 12-27, 4 1/2f, :51 1/5. B-Ride Hard Farms (AZ.). $3,000 ’20 ARZNOV.

Flintshire (GB)–Maymont by Unbridled’s Song; MONARCH MAN, g, 2, FG, Mcl 30000, 12-27, 1 1/16mT, 1:46 . B-Yvette Wira & Richard Wira (KY.). $17,000 ’19 KEENOV; $42,000 ’20 FTKOCT; $20,000 2021 OBSSUM.

Ghostzapper–Mushka (G1$1,096,125), by Empire Maker; WHENTHEDAWNBREAKS, f, 2, FG, Msw, 12-27, 1 1/16mT, 1:46 3/5. B-SF Bloodstock LLC & Matthew Sandblom (KY.). $370,000 ’20 KEESEP.

Goldencents–Water Park by Strodes Creek; GOLD DRAGON QUEEN, f, 2, SA, Msw, 12-27, 1m, 1:40 1/5. B-Stone Farm (KY.). $25,000 ’20 KEESEP. *1/2 to Blue Harbor(MSP$370,557).

Gun Runner–Stayclassysandiego by Rockport Harbor; TRIGGER HAPPY, c, 2, HAW, Msw, 12-27, 1m 70y, 1:46 3/5. B-Nancy C. Shuford (KY.). $170,000 ’19 KEENOV; $235,000 ’20 FTKOCT. *1/2 to Pretty N Cool(MG2$562,905).

Gun Runner–Keri Belle (G3$323,140), by Empire Maker; BOOZE RUNNER, f, 2, TUP, Moc 30000, 12-27, 5 1/2f, 1:02 4/5. B-Lochlow Farm (KY.). $20,000 ’20 KEESEP.

Lea–Saintly Sister by Saint Liam; RELATIVLEA, c, 2, LRL, Mcl 25000, 12-27, 1m, 1:40 . B-Stone Farm (KY.). $8,000 ’20 KEESEP.

Madefromlucky–Quality Silver by Eurosilver; SHEMADEMELUCKY, f, 2, LRL, Mcl 16000, 12-27, 7f, 1:26 4/5. B-Best A Luck Farm LLC (MD.). $21,000 2021 FTMTYO.

More Than Ready–Glorietta Bay by A.P. Indy; HOLIDAY HOUSE, c, 2, FG, Msw, 12-27, 5 1/2fT, 1:05 . B-Godolphin (KY.).

Pioneerof the Nile–Desert Illusion by Sky Mesa; I GOT A GAL, f, 2, SA, Msw, 12-27, 1mT, 1:36 4/5. B-BSW Bloodstock LLC & Pioneerof the Nile Syndicate (KY.). $40,000 ’20 FTKOCT; $150,000 2021 OBSSUM.

Maclean’s Music–Silvikova by Badge of Silver; IZEISMAGA, g, 3, TUP, Mcl 10000, 12-27, 5 1/2f, 1:03 . B-Carson Springs Farm (IL.). $10,000 ’18 KEENOV; $18,000 ’19 KEESEP.

Street Sense–Dream Ride by Honor Glide; MAJESTIC STREET, c, 3, TUP, Moc 30000, 12-27, 6f, 1:09 . B-Bonnie Heath Farm, LLC (FL.). $110,000 ’18 KEENOV; $375,000 ’19 KEESEP; $10,000 2021 FTKHRA. *1/2 to St. Joe Bay(MG2$769,765).