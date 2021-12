North American Maiden Winners Dec. 3

Blame–Good Witch Glinda by Unbridled’s Song; HYPERSPORT, f, 2, OP, Msw, 12-3, 6f, 1:09 3/5. B-Carrie Ann Walker (KY.). $25,000 ’19 KEENOV; $100,000 ’20 KEESEP.

Boisterous–Unstoppablepassion by Scat Daddy; RUNNING FOR GOLD, f, 2, GG, Mcl 8000, 12-3, 5f, :59 4/5. B-Gary Barber (CA.).

Carpe Diem–Brabble by Bernardini; REQUISITION, c, 2, OP, Mcl 40000, 12-3, 1m, 1:39 3/5. B-Siena Farms LLC (KY.).

El Deal–Kathleens a Catch by Langfuhr; KNIGHTS SWORD, f, 2, DED, Mcl 10000, 12-3, 5f, 1:00 3/5. B-Joseph Adcock (LA.).

Khozan–Quite the Attitude by Scat Daddy; FULL OF ATTITUDE, f, 2, GP, Mcl 25000, 12-3, a1m 70y, 1:42 4/5. B-Red Oak Stable (FL.). $18,000 ’20 OBSOCT; $67,000 2021 OBSSPR.

Mastery–Discreet Senorita (MSW$424,636), by Discreet Cat; MASTERFUL MISTRESS, f, 2, HAW, Mcl 20000, 12-3, 6f, 1:14 . B-Windways Farm (KY.). $23,000 ’20 KEESEP.

Midnight Storm–Givhans Ferry by Congaree; CASHIER CHECK, r, 2, GP, Mcl 16000, 12-3, 7f, 1:23 4/5. B-Kenneth D’Oyen (FL.). $9,000 ’20 OBSOCT; $20,000 2021 OBSSPR.

Secret Circle–Ready Set Dance by Ready’s Image; PESO IN MY POCKET, g, 2, FG, Mcl 30000, 12-3, 6f, 1:11 4/5. B-Dream Walkin Farms Inc (KY.).

Shaman Ghost–Summertimemischief by Into Mischief; THE GHOST OF N Y, g, 2, PEN, Mcl 7500, 12-3, 6f, 1:14 1/5. B-Yvette Wira & Richard Wira (KY.). $42,000 ’19 KEENOV.

Summer Front–Seeingtizbelieving by Tiznow; ZULTAN, c, 2, DED, Msw, 12-3, 6 1/2f, 1:22 3/5. B-Ramon Martinez Shalom TR (KY.).

Tourist–Experience (IRE) (G3), by Excellent Art (GB); LOST MY SOCK, f, 2, AQU, Msw, 12-3, 6fT, 1:10 2/5. B-Don Alberto Corporation (KY.).

Uncle Mo–Irish Lights (AUS) (G1), by Fastnet Rock (AUS); MO Z, c, 2, FG, Msw, 12-3, a1 1/16mT, 1:47 2/5. B-Irish Lights Syndicate (KY.). $230,000 ’20 KEESEP. *1/2 to Omei Sword (AUS) (G2).

Uncle Mo–Margaret Reay by Pioneerof the Nile; A MO REAY, f, 2, AQU, Msw, 12-3, 1m, 1:41 1/5. B-T & G Farm of Kentucky, LLC (KY.). $400,000 ’20 KEESEP.

Exaggerator–I’m Your Luv by Scat Daddy; MR. EINSTEIN, g, 3, TAM, Mcl 10000, 12-3, 1 1/16m, 1:46 1/5. B-Joseph B. Murphy (KY.).

Kitten’s Joy–Perfect Story by Tale of the Cat; KITTEN TALES, f, 3, TAM, Msw, 12-3, 1 1/16mT, 1:43 3/5. B-English Range Farm, Kenneth L. Ramsey &Sarah K. Ramsey (FL.). $200,000 ’19 KEEJAN. *1/2 to Street Story (G2$507,430) *1/2 to Paige (G1P$316,819).

Not This Time–Crafty Blue Kat by Crafty Shaw; BLUE TIMES, f, 3, AQU, Msw, 12-3, 1 1/8mT, 1:47 4/5. B-Albaugh Family Stables, LLC & Taylor Brothers Properties, LLC (KY.). $45,000 ’19 KEESEP; $90,000 2020 OBSSPR.

Quality Road–Beloveda by Ghostzapper; HANA ROAD, f, 3, FG, Msw, 12-3, a1 1/16mT, 1:46 2/5. B-Gainesway Thoroughbreds Ltd, Brian Graves & Michael E. Hernon (KY.). $450,000 ’19 FTSAUG.

Street Strategy–Vuitton Too by Unbridled’s Song; UNBRIDLED TWISTER, f, 3, OP, Msw, 12-3, 6f, 1:11 . B-Libbie Eileen Thiel & Big Dog Racing (AR.).

Tourist–Kschessinka by Nureyev; BELLA SOFI, f, 3, GP, Mcl 16000, 12-3, a5 1/2f, 1:06 1/5. B-Dr. & Mrs. Oscar Benavides & Diego Benavides (KY.). $18,000 2020 OBSSPR.

Twirling Candy–Mizzen Moon by Mizzen Mast; SHALDAG, g, 3, TAM, Mcl 25000, 12-3, 1mT, 1:36 2/5. B-TK Stables LLC (KY.). $100,000 ’19 KEESEP.

Violence–Mine Own by Mineshaft; VIOLENT VIXEN, f, 3, AQU, Msw, 12-3, 6f, 1:13 3/5. B-Richard E Wilson (KY.). $20,000 ’19 KEESEP.

Pioneerof the Nile–Lomaki (G3), by A.P. Indy; LOMAKI FORCE, g, 4, WO, Moc 25000, 12-3, 1 1/16m, 1:45 3/5. B-Chiefswood Stables Limited (ON.).

Songandaprayer–Primary Motive by Prime Timber; GOODROCKINALVIN, g, 4, DED, Msw, 12-3, 5f, 1:00 2/5. B-Coulee Croche Thoroughbreds, LLC (LA.). $16,000 ’18 ESLYRL. *1/2 to Making Amends (MSW$264,763).