North American Maiden Winners Dec. 30

American Pharoah–Taittinger Rose (G3$382,503), by Menifee; ROSEBUG, f, 2, AQU, Msw, 12-30, 7f, 1:25 . B-Mike G. Rutherford (KY.).

Atreides–Miss Cap by Capote; MY NOAH, g, 2, TUP, Moc 30000, 12-28, 5 1/2f, 1:02 . B-Lance Colwell (FL.). $1,000 ’20 OBSJAN; $11,000 2021 OBSMAR; $15,000 2021 OBSSUM.

Carpe Diem–Go Forth North (G3$296,489), by North Light (IRE); ITELLYOUTHEFACTS, g, 2, FG, Msw, 12-30, 1m 70y, 1:45 3/5. B-Coteau Grove Farms, LLC (LA.).

Connect–Moon Beamy by Malibu Moon; INEVTABL CONECTION, g, 2, AQU, Msw, 12-30, 6f, 1:11 3/5. B-Justice Farm & Greg Justice (KY.). $20,000 2021 OBSSPR. *1/2 to Daddy Justice(MSW$290,388).

Curlin to Mischief–Hetty by Cahill Road; MISCHIEF ROAD, c, 2, PRX, Mcl 16000, 12-28, 7f, 1:28 . B-John Parker (WA.).

Daredevil–Sizzle Dress by Henrythenavigator; BUNDLEDLIKE BERNIE, g, 2, MVR, Msw, 12-30, 6f, 1:14 3/5. B-Crowning Point Farm (KY.).

Dialed In–Seeking Ms Shelley (MSW$398,058), by Cactus Ridge; SEEKING SAWYER, g, 2, FG, Msw, 12-30, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Dream Walkin Farms Inc (KY.).

Giant Gizmo–She’s a Ringer by Where’s the Ring; J M R GEMMA, f, 2, PEN, Msw, 12-28, 6f, 1:14 . B-Nick Nosowenko (ON.). C$16,000 ’20 ONTSEP.

Jump Start–Doubleblackdiamond by Sunriver; TITANIC ROSE, f, 2, PRX, Mcl 10000, 12-28, 6f, 1:15 3/5. B-Gerald E. Brooks (PA.).

Medaglia d’Oro–Lucky Folie by Distorted Humor; AMBITIEUSE, f, 2, GP, Msw, 12-29, a1 1/16m, 1:45 2/5. B-Wertheimer et Frere (KY.).

Midshipman–Travel Wish by Into Mischief; K COTTEE, f, 2, GP, Mcl 12500, 12-30, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-Mr. & Mrs. Kevin Welsh (KY.). $7,000 ’20 FTKOCT.

Nyquist–Third Dawn (MG2P$286,314), by Sky Mesa; FOUR DAWN, f, 2, FG, Msw, 12-30, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Ike W. Thrash (KY.).

Overanalyze–Catnipper by Kitten’s Joy; ITS OVER, g, 2, TAM, Mcl 16000, 12-29, 6f, 1:12 4/5. B-Copper Penny Stables (KY.). $7,000 ’20 KEEJAN.

Stay Thirsty–Maggie’s Secret by Sea of Secrets; TENGO SED, g, 2, TUP, Mcl 10000, 12-28, 4 1/2f, :50 2/5. B-Terry C. Lovingier (CA.). $5,500 ’19 ARZNOV.

Summer Front–Harlan Helper by Friends Lake; SUMMER HELPER, f, 2, TAM, Mcl 16000, 12-29, 1 1/16mT, 1:45 . B-Brereton C. Jones (KY.). $3,000 ’20 KEESEP; $11,000 2021 OBSSUM.

The Big Beast–Spring Included (MG1P$319,699), by Include; SPRING THE BEAST, c, 2, GP, Mcl 12500, 12-30, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Alex Lieblong & JoAnn Lieblong (FL.).

Uncaptured–Spirited Storm by Stormy Atlantic; UNCAPTURED SPIRIT, c, 2, LRL, Msw, 12-30, 6f, 1:10 4/5. B-TAG Stables (FL.).

Upstart–Dixie Jewel by Broken Vow; LACIS JEWEL, f, 2, DED, Mcl 10000, 12-29, 7 1/2f, 1:39 2/5. B-Curt Leake & Elm Tree Farm, LLC (LA.).

Wildcat Brief–Seastormrising by Coastal Storm; TROPICALDEPRESSION, f, 2, PEN, Mcl 7500, 12-28, 5 1/2f, 1:09 . B-Paladin of PA, INC (PA.).

Dynamite Bob–Reachforthecastle by Castle Gandolfo; DYNAMIC REACH, g, 3, MVR, Msw, 12-28, 6f, 1:15 1/5. B-Susan Miller & Bobby Rankin Estate (OH.). *1/2 to Riding in the Wind(SP$282,965). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Forty Grams–Flash Winner by Flashstorm; FORTY FLASH, g, 3, GP, Mcl 25000, 12-30, a1m 70y, 1:42 3/5. B-Ruben Valdes (FL.). $4,500 ’19 OBSOCT.

Into Mischief–Taparri by Tapit; ONLY KIDDING, f, 3, GP, Msw, 12-29, 6f, 1:10 3/5. B-Woodford Thoroughbreds (KY.). $310,000 ’19 KEESEP; $150,000 2020 OBSSPR.

Jess’s Dream–Gator Brew by Milwaukee Brew; BETH’S DREAM, f, 3, GP, Mcl 16000, 12-30, 6 1/2f, 1:16 1/5. B-Dr. & Mrs. James Gamble (FL.).

Kitten’s Joy–Thorn Flower by Montjeu (IRE); STUCK ON KITTEN, f, 3, GP, Msw, 12-29, a5 1/2f, 1:03 4/5. B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.).

Lone Star Special–Shiloh Road by Congrats; LONESHILOHSPECIAL, f, 3, FG, Mcl 12500, 12-30, 6f, 1:13 . B-Tigertail Ranch (LA.).

Lookin At Lucky–Step Sister by Sir Cat; HOW LUCKY, f, 3, LRL, Mcl 10000, 12-30, 1m, 1:39 4/5. B-Blandford Stud (KY.).

San Pablo–Star Forty Nine by Luhuk; SPIRIT SOUL, g, 3, DED, Mcl 10000, 12-30, 6 1/2f, 1:23 4/5. B-Dan Bearden (AR.).

Tapiture–Vienna’s Waltz by Freud; BOX STEP, f, 3, MVR, Msw, 12-30, 6f, 1:16 1/5. B-Sheltowee Farm & Mariah ThoroughbredsLLC (OH.). $40,000 ’19 KEESEP.

The Factor–Sweet Emmi J by Leroidesanimaux (BRZ); PRINCESS GREY C, f, 3, TP, Mcl 5000, 12-30, 6 1/2f, 1:19 4/5. B-Magic Hill Farm (KY.).

Tonalist–Yellow Boat by Lemon Drop Kid; MEGAYACHT, c, 3, GP, Msw, 12-29, a1 3/8mT, 2:13 3/5. B-R. S. Evans (MD.). *1/2 to Fast Boat(G2$706,349).

Top Hit–Sheshimaintenance by Rocky Bar; GIVE A LITTLE, g, 3, TUP, Mcl 5000, 12-28, 1m, 1:36 1/5. B-Triple Aaa Ranch (AZ.).

Union Rags–Brilliant Jewel by A.P. Indy; ESTILO ELEGANTE, f, 3, TAM, Mcl 10000, 12-29, 1 1/16m, 1:49 3/5. B-W. S. Farish & Flag Lake II (KY.). $7,000 ’19 FTKOCT; $16,000 2020 OBSSUM.

Country Day–Brieforboxers by Brief Ruckus; COUNTRY RUCKUS, g, 4, MVR, Mcl 10000, 12-30, 6f, 1:15 2/5. B-Rachael M. Maddox (OH.).

First Samurai–Total Knockout by Unbridled’s Song; WARRIOR’S BLADE, f, 4, PEN, Mcl 7500, 12-29, 5 1/2f, 1:08 1/5. B-Eric Buckley (KY.). $38,000 ’17 KEENOV; $70,000 ’18 FTKOCT; $1,000 2021 FTMWIN.

Giant Surprise–American Passage by Quiet American; D’VINICRIS, g, 4, AQU, Mcl 40000, 12-30, 6f, 1:12 . B-Miracle Man Racing Partners LLC (NY.). *1/2 to One Quiet Cat($319,129) *1/2 to Jcs American Dream(SP$385,900) *1/2 to Jc’s Shooting Star(MSW$770,847).

Honor Code–Recollect by El Prado (IRE); HONOR COLLECTION, c, 4, PEN, Mcl 7500, 12-28, 1m, 1:42 4/5. B-Tall Oaks Farm (KY.).

Rattlesnake Bridge–Karen’s Joy by Teton Forest; ESOR, g, 4, AQU, Mcl 20000, 12-30, 1m, 1:41 . B-Eduardo Soto (FL.).

Cairo Prince–Kittery Point by Include; MUTADARRIB, g, 5, MVR, Mcl 5000, 12-29, 1m, 1:44 1/5. B-Brereton C. Jones (KY.). $900,000 ’17 KEESEP. *1/2 to Sam’s Sister(G1$472,710).