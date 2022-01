North American Maiden Winners Dec. 31

Arrogate–Hero’s Amor by Street Hero; APPREHEND, c, 2, OP, Msw, 12-31, 6f, 1:10 1/5. B-Elevated Bloodstock & Raxon Cho (KY.). $235,000 ’19 KEENOV; $200,000 ’20 FTKOCT; $185,000 2021 OBSSUM.

Bal a Bali (BRZ)–Cello by English Channel; WATCH THE MUSIC, g, 2, TAM, Msw, 12-31, 1 1/16mT, 1:44 1/5. B-Calumet Farm (KY.). $3,700 ’20 KEESEP. *1/2 to Cellist(MSW$332,240).

Black Onyx–Seventyseven Herdy by Seventysevenstreet; ROCKS A BLACK SUIT, g, 2, SUN, Msw, 12-31, 6f, 1:13 1/5. B-gary l lowell (FL.).

Bodemeister–Spun Ribbon by Hard Spun; FISH N CHICK, f, 2, FG, Mcl 15000, 12-31, 6f, 1:13 2/5. B-Keith Plaisance (LA.).

Candy Ride (ARG)–Her Smile (G1$462,314), by Include; WHARTON, c, 2, SA, Msw, 12-31, 6 1/2f, 1:17 2/5. B-Katierich Farms (KY.). $475,000 ’20 KEESEP. *1/2 to Pink Sands(G2$490,800).

Cupid–Bid It Up by Stormy Atlantic; LOVE ON THE ROCKS, g, 2, TP, Msw, 12-30, 6 1/2f, 1:17 1/5. B-Tom Trahey & Lynn Kober (KY.).

Firing Line–Jolly Lolly by Forestry; MATTS FIRE N ICE, g, 2, DED, Msw, 12-31, 6 1/2f, 1:22 . B-Ballyfair Bloodstock (KY.). $40,000 ’20 KEESEP.

Gun Runner–Magical Weekend by Any Given Saturday; MCLAREN VALE, c, 2, SA, Msw, 12-31, 6 1/2f, 1:17 4/5. B-Austramore Pty Ltd (KY.). $325,000 ’19 KEENOV; $625,000 ’20 KEESEP.

Gun Runner–Golden Artemis by Malibu Moon; RUNNINSONOFAGUN, g, 2, AQU, Mcl 40000, 12-31, 6f, 1:11 3/5. B-DATTT Farm, LLC (KY.). $16,000 2021 KEEJAN. *1/2 to My Conquestadory(G1$503,526).

Gun Runner–Salamera by Successful Appeal; FLYING DRUMMER, c, 2, SA, Msw, 12-31, 1m, 1:38 3/5. B-Eico Ventures (KY.). $850,000 2021 OBSSPR.

Honor Code–Goodbye Cat by Tale of the Cat; CHUMLY, g, 2, GG, Mcl 12500, 12-31, 5 1/2f, 1:06 . B-Chappell Alpine Farm (KY.).

Iron Fist–Island Drive by Too Much Bling; ORDER UP, g, 2, FG, Msw, 12-31, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-Steve Asmussen (LA.). $2,000 ’19 ESLOCT.

Laoban–Marshtini by Bernardini; BOSSMAKINBOSSMOVES, g, 2, AQU, Msw, 12-31, 1m, 1:38 2/5. B-McMahon of Saratoga Thoroughbreds, LLC& Spruce Lane Farm (NY.). $52,000 ’20 FTMYRL; $75,000 2021 FTMTYO.

Malibu Moon–Awesomemundo (G3), by Awesome Again; MALIBU MARIE, f, 2, FG, Mcl 40000, 12-31, 1m 70y, 1:45 2/5. B-Spendthrift Farm, LLC (KY.). $70,000 ’20 KEESEP.

Mean Season–Milliondollarbill by Speightstown; BANKROLL, c, 2, TP, Msw, 12-31, 6f, 1:11 2/5. B-John Ballis & Jake Ballis (LA.).

Mucho Macho Man–Adirondack Luck by Rock Hard Ten; AMAZIN QUEEN, f, 2, GP, Mcl 16000, 12-31, a1 1/16m, 1:46 2/5. B-John Anthony Cummins (KY.).

Punctuate–Colors of Pompeii by Tricky Creek; WEALTH N HEALTH, g, 2, SUN, Msw, 12-31, 5f, 1:00 2/5. B-Terry Bill Adams (NM.).

Quality Road–Verdana Bold (G3$331,297), by Rahy; QUALY, f, 2, LRL, Msw, 12-31, 1m, 1:39 2/5. B-Edward A. Seltzer, Beverly Anderson &Krista Seltzer (KY.).

Runhappy–Fortune Play (G3P$374,204), by Five Star Day; COST A FORTUNE, f, 2, OP, Mcl 30000, 12-31, 6f, 1:12 4/5. B-D. C. Goff (KY.). $42,000 ’20 FTMYRL. *1/2 to Forewarned(G3P$762,383).

Street Strategy–Wicked Dixie by Dixie Union; KANTEX, f, 2, OP, Mcl 40000, 12-31, 6f, 1:12 . B-Randy Patterson & Randy Morse (AR.).

Temple City–My Twilight Dancer by Twilight Agenda; CITY AT NIGHT, c, 2, TUP, Moc 30000, 12-31, 1m, 1:34 3/5. B-James D Spry (KY.). $60,000 2021 FTMWIN; $25,000 2021 KEEJAN. *1/2 to Grand Contender(MG3$660,400) *1/2 to Twilight Eclipse(G1$2,103,953).

American Pharoah–Starstruck (IRE) (MG3$299,430), by Galileo (IRE); SCARABEA, f, 3, GP, Msw, 12-31, a1 3/16m, 1:57 4/5. B-Calumet Farm (KY.).

Biondetti–Sunny Suprise by Sun King; BIONDA SUPRISE, f, 3, TAM, Mcl 16000, 12-31, 1 1/16mT, 1:44 3/5. B-Louis Clarizio (FL.).

Declaration of War–Funny Bay by Medaglia d’Oro; PEACEBETHEJOURNEY, f, 3, TP, Mcl 30000, 12-31, 1 1/16m, 1:46 3/5. B-Nina Theodora Camperlengo (KY.). $22,000 ’18 KEENOV; $30,000 ’19 FTKOCT; $25,000 2021 FTMWIN.

Distorted Humor–Celtic Princess (BRZ) (Horse of the year), by Public Purse; DISTRACTEDPRINCESS, f, 3, SA, Msw, 12-31, 7f, 1:23 . B-Coudelaria Jessica Inc. (KY.). $105,000 ’18 KEENOV; $385,000 ’19 KEESEP.

Gervinho–Living Our Dream by Montbrook; WHAT UP NOW J T, f, 3, GG, Mcl 8000, 12-31, 5 1/2f, 1:06 . B-Running Horse Equine Center LLC &Howard & Janet Siegel Racing LLC (CA.).

Hard Spun–French Press by Curlin; HIGH PRESS, g, 3, GP, Mcl 16000, 12-31, a5 1/2f, 1:05 . B-JMJ Racing Stables, LLC (KY.).

Into Mischief–Jackie’s Causeway by Giant’s Causeway; GRAVITRON, f, 3, TP, Msw, 12-31, 6 1/2f, 1:17 2/5. B-Nearco LLC (KY.). $85,000 ’19 FTKOCT.

Kitten’s Joy–Dynarhythm by Dynaformer; SMITTEN BY KITTEN, f, 3, SA, Msw, 12-31, 6f, 1:10 3/5. B-Hanson’s River Ranch (CA.). $100,000 ’19 FTKJUL; $115,000 2020 OBSSPR. *1/2 to Ramsey Solution(G3P$441,063).

Laoban–May Who by Lion Heart; ROGUE LEADER, g, 3, TP, Mcl 5000, 12-31, 6 1/2f, 1:17 3/5. B-Powers’ Stables, LLC (NY.). $30,000 ’18 FTNOCT; $30,000 ’19 OBSOCT.

Midnight Lute–Sherika by Fusaichi Pegasus; MIDNIGHT SHIFT, c, 3, TP, Mcl 30000, 12-30, 6f, 1:11 1/5. B-Greg Foley & Tim Thornton (KY.). $45,000 ’18 KEENOV.

Palace Malice–Queen Victoria by Flatter; CASTLE CHAOS, c, 3, AQU, Msw, 12-31, 7f, 1:24 3/5. B-Dragon Slayer Stable (KY.).

Two Step Salsa–Sleeping Bird by Strong Hope; KING RAMOS, g, 3, TAM, Mcl 25000, 12-31, 1 1/16mT, 1:43 4/5. B-Dr. Myron Wilson (FL.). $18,000 ’19 OBSOCT. *Full to Atina Salsa($286,530).

Vancouver (AUS)–Cozinneta by Cozzene; CUZZYWUZZY, f, 3, TP, Mcl 15000, 12-30, 6f, 1:11 1/5. B-Jose Luis Espinoza (KY.). $12,000 ’19 FTKOCT. *1/2 to Devilish Love(MSW$355,108).

Ghostzapper–Ornate by Gilded Time; GHOSTLORE, g, 4, TAM, Msw, 12-31, 1m 40y, 1:40 2/5. B-Anita Cauley Breeding LLC (KY.). *1/2 to High Heels(G2$484,636) *1/2 to French Kiss(G3P$284,513) *1/2 to On Fire Baby(MG1$1,090,190).

Hard Spun–O Beautiful by Unbridled’s Song; HARD TWIST, g, 4, DED, Mcl 10000, 12-31, 1m, 1:44 3/5. B-Runnymede Farm Inc. & Manlius Stable LLC (KY.). $45,000 2019 FTMMAY.

Lemon Drop Kid–Elinvar by Elusive Quality; DANIELA BELLA, f, 4, GG, Msw, 12-31, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Mr. & Mrs. Jerome S. Moss (KY.).

Lion’s Ransom–Adens Walk by In a Walk; ADEN’S RANSOM, f, 4, DED, Mcl 20000, 12-31, 5f, 1:01 . B-Charles Milburn (LA.).