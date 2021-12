North American Maiden Winners Dec. 4

Algorithms–Dilly by First Samurai; SCRIPT, c, 2, AQU, Msw, 12-4, 7f, 1:26 4/5. B-Stone Farm (KY.).

American Pharoah–Lonelily (IRE) by Medaglia d’Oro; MARKETSEGMENTATION, f, 2, AQU, Msw, 12-4, 1 1/16mT, 1:42 3/5. B-Marcus Stables LLC (KY.). $200,000 ’19 KEENOV.

Animal Kingdom–Rebooted by Mr. Greeley; NOVELERA, f, 2, TAM, Mcl 16000, 12-4, 1 1/16mT, 1:46 . B-Godolphin & Angela M Ingenito (FL.). $6,000 ’20 KEESEP.

Astern (AUS)–Riding Point by Speightstown; WARP RIDE, g, 2, WO, Msw, 12-4, 6f, 1:10 . B-Joey Gee Thoroughbreds (ON.).

Blueskiesnrainbows–Queenlasefa by Sefapiano; QUEENOFTHERAINBOW, f, 2, RP, Mcl 25000, 12-3, 1m, 1:44 1/5. B-Bad Boy Racing, LLC (OK.).

Cairo Prince–Theonewewaitedfor by Creative Cause; CAIRO CALLING, g, 2, CT, Msw, 12-3, 4 1/2f, :53 . B-Huntertown Farm LLC (KY.).

Candy Ride (ARG)–Taxable by Tapit; TOTALIZER, g, 2, DED, Mcl 10000, 12-4, 5f, :59 2/5. B-Winchell Thoroughbreds LLC (KY.).

Carpe Diem–Jules Best by Jules; CARPE’S DREAM, c, 2, AQU, Msw, 12-4, 6fT, 1:09 1/5. B-Mike Abraham (KY.). $25,000 ’20 KEESEP; $70,000 2021 OBSSPR. *1/2 to Conquest Boogaloo(MSW$378,188).

Danzing Candy–Moonlight Caper by Malibu Moon; O’NEILL’S LEGACY, f, 2, GG, Mcl 25000, 12-4, 6f, 1:12 2/5. B-Legacy Ranch Inc (CA.).

Danzing Candy–Public House by Tribal Rule; FRANKLIN ONE STAR, g, 2, LRC, Msw, 12-3, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-William Kerr & Jared Kerr (CA.). $32,000 2021 OBSSPR.

English Channel–Rutherienne (G1$1,298,671), by Pulpit; GREAT BRITAIN, g, 2, TAM, Mcl 32000, 12-4, 1 1/16mT, 1:44 2/5. B-Payson Stud, Inc. (KY.). $27,000 ’20 KEESEP.

Frosted–Diamonds Please by Mineshaft; PLATINUM GEM, f, 2, TAM, Msw, 12-4, 6f, 1:10 3/5. B-Montanari & Epstein (KY.). $16,000 ’20 KEESEP; $30,000 2021 OBSSPR.

Gattopardo–Toothache by Sunday Break (JPN); BONNIE BLUETOOTH, f, 2, CT, Mcl 12500, 12-3, 6 1/2f, 1:24 1/5. B-Patricia P Pennington (WV.).

Global Power–Be Mind Phil by Philanthropist; POWERFUL PHIL, g, 2, MVR, Msw, 12-4, 6f, 1:15 . B-Ronald J. Paolucci (OH.).

Grasshopper–Lucky Number One’s by Include; HOPGUN, g, 2, RP, Mcl 25000, 12-3, 1m, 1:44 3/5. B-Dusty Rose Ranch Llc (OK.).

Half Ours–Pastor Paige by Fayregammo; HALF PAGE, f, 2, RP, Msw, 12-3, 6f, 1:15 . B-Colonel Thoroughbreds, LLC (LA.). $10,000 2021 TEXAPR.

Hard Spun–Spring Leaf (FR) by Footstepsinthesand (GB); AUTUMN GLORY, f, 2, AQU, Msw, 12-4, 1 1/16mT, 1:43 3/5. B-Gallagher’s Stud (NY.).

Imagining–Littlemissperfect ($258,346), by Street Hero; LAP OF LUXURY, f, 2, TAM, Mcl 16000, 12-4, 6 1/2f, 1:20 . B-Housatonic Bloodstock LLC (MD.).

Into Mischief–Coy Cat by Hold That Tiger; PRESSURE, c, 2, OP, Msw, 12-4, 6f, 1:10 4/5. B-SF Bloodstock & Tuscany Bloodstock (KY.). $350,000 ’19 KEENOV.

Jess’s Dream–Sherrie Belle by Outflanker; MORGAN POINT, g, 2, TAM, Msw, 12-4, 6f, 1:11 3/5. B-Robert C. Roffey Jr. (FL.). *1/2 to Graves Island($464,400).

Kantharos–The Niagara Queen (G2$581,172), by Langfuhr; AMAZON QUEEN, f, 2, TAM, Msw, 12-4, 1mT, 1:37 4/5. B-Hedberg Hall, Inc (KY.). $80,000 ’20 FTMYRL. *1/2 to Mayas Queen Neetee(MSW$305,523).

Kitten’s Joy–Anne’s Purse (MSW$325,871), by Porto Foricos; KITTYBE QUICK, f, 2, GG, Mcl 12500, 12-4, 1m, 1:42 3/5. B-Hill ‘N’ Dale Farms & Kitten’s Joy Syndicate (ON.). $4,000 ’20 KEESEP. *1/2 to Lokinforpursemonee(MSW$359,652).

Malibu Moon–Seeking Atlantis by Seeking the Gold; SIR LONDON, c, 2, LRC, Msw, 12-4, 1m, 1:37 4/5. B-Castleton Lyons & Kilboy Estate (KY.). $700,000 2021 FTMTYO.

Mshawish–Fab Flowers by Lewis Michael; GRUMLEY, c, 2, TAM, Msw, 12-4, 1mT, 1:37 . B-Steve Feiger (KY.). $48,000 ’20 FTKOCT. *1/2 to Flower Point(G3P$319,562).

Outwork–Fantasy Forest by Forestry; SURREAL FANTASY, f, 2, TAM, Msw, 12-4, 1m 40y, 1:41 1/5. B-Woodford Thoroughbreds, LLC (KY.). $70,000 ’20 KEESEP. *1/2 to Last Judgment(MG3$550,465).

Peace and Justice–Aquatint by Not for Love; AMIGOS GUITAR, g, 2, PEN, Mcl 25000, 12-3, 6f, 1:12 4/5. B-Elizabeth R. Houghton (PA.).

Pioneerof the Nile–Livi Makenzie (G2P$354,069), by Macho Uno; TAWNY PORT, c, 2, TP, Msw, 12-4, 1m, 1:37 3/5. B-WinStar Farm, LLC (KY.). $430,000 ’20 KEESEP.

Souper Speedy–Rush Crush by Eskendereya; DIAMOND CRUSH, f, 2, WO, Mcl 15000, 12-4, 6f, 1:12 . B-Ballycroy Training Centre (ON.). C$5,000 ’20 ONTSEP.

Tapit–Duff One by Harlan’s Holiday; ARRABIATA, c, 2, LRC, Mcl 30000, 12-4, 5 1/2f, 1:05 . B-Gainesway Thoroughbreds Ltd. (KY.). $92,000 2021 OBSSUM.

Tapiture–Tippling Ways by Scat Daddy; MAJESTIC WAYS, f, 2, DED, Msw, 12-4, 6 1/2f, 1:22 2/5. B-Russell Jones (KY.). $20,000 ’19 KEENOV; $35,000 ’20 FTKOCT.

The Big Beast–Ragtime Road by Dixieland Band; BIG BAD BEAST, g, 2, WO, Moc 25000, 12-3, 6 1/2f, 1:20 . B-Lara Run LLC (FL.). $40,000 2021 OBSSUM.

Upstart–Song Memory by Unbridled’s Song; NOSTALGIC RUN, c, 2, PEN, Msw, 12-3, 1m, 1:40 . B-Smart Angle, LLP (PA.). $65,000 ’20 FTMYRL; $155,000 2021 FTMTYO.

Blame–Orate by A.P. Indy; BERATE, f, 3, TP, Msw, 12-3, 1 1/16m, 1:44 4/5. B-Claiborne Farm (KY.).

Broken Vow–Planeta by Giant’s Causeway; EL DURANGO, g, 3, LRC, Mcl 20000, 12-4, 5f, :58 1/5. B-Jose C Sarinana & Pin Oak Stud, LLC. (KY.). $2,000 ’19 KEESEP.

California Chrome–Hallnor by Horse Chestnut (SAF); COUSIN BOB, g, 3, WO, Mcl 10000, 12-3, 7f, 1:23 4/5. B-Robert G. Harvey (ON.).

Clubhouse Ride–Plan a Surprise by Plan; TROJAN CLUBHOUSE, f, 3, GG, Mcl 5000, 12-4, 1m, 1:39 . B-Barbara A Corey & Anthony Citarrella (CA.).

Cross Traffic–Sweet Analysis by Freud; PINBALLER, g, 3, HAW, Msw, 12-4, 1mT, 1:38 . B-Brad Grady & Misty Grady (KY.). $55,000 ’19 KEESEP.

Daredevil–Princess Claire by Free Thinking; DEVIL’S ADVOCATE, f, 3, MVR, Mcl 15000, 12-4, 5f, 1:01 2/5. B-Jim Nelson & Kathryn Nelson (OH.).

Exaggerator–Irish Pleasure by Awesome Again; BLARNEY GIRL, f, 3, TP, Mcl 7500, 12-3, 1m, 1:39 2/5. B-Murray Stroud (KY.). $30,000 ’19 OBSOCT; $32,000 2020 FTMTYO; $60,000 2020 OBSMAR.

Flat Out–Extended Credit by Rockport Harbor; FLAT OUT OF CREDIT, g, 3, MVR, Mcl 15000, 12-4, 5f, 1:01 1/5. B-Robin L. Murphy (OH.).

Flatter–Fergie’s Folly by Down the Aisle; SIR FLATTER, g, 3, LRC, Mcl 30000, 12-3, 6f, 1:10 4/5. B-Charles H. Deters (KY.). $175,000 ’19 FTSAUG. *Full to Rachel’s Temper(SW$401,655).

Forest Attack–Ladies Drink Free by Exclusive Quality; STACY ATTACK, f, 3, TP, Mcl 15000, 12-4, 6 1/2f, 1:17 2/5. B-Dr. Donald J. McCrosky DVM (IL.).

Gig Harbor–Sugar Cane Royalty by Dunkirk; SUGAR BEETS, g, 3, GG, Mcl 8000, 12-4, 1m, 1:38 4/5. B-Daniel O’Neil (CA.).

Goldencents–Dixie Bang by Dixie Union; DIXIE PENNY, f, 3, OP, Mcl 20000, 12-4, 6f, 1:11 3/5. B-Dream Walkin Farms Inc (KY.).

Handsome Mike–Traci’s Thunder by Thunder Gulch; C V THUNDER, f, 3, TP, Mcl 5000, 12-4, 6f, 1:11 3/5. B-Jim Gulick (FL.).

Hard Spun–Leading Edge by Tapit; HARD EDGE, f, 3, WO, Msw, 12-4, 6 1/2f, 1:16 . B-Chiefswood Stables Limited (ON.).

Khozan–In Luv With Willie by With Distinction; CHRISTINE’S COSMO, f, 3, CT, Mcl 12500, 12-3, 4 1/2f, :54 . B-Stonehedge, LLC (FL.).

Mr. Nightlinger–Fleet Talk’n Miss by Northern Afleet; JAN’S BABY, f, 3, RP, Msw, 12-3, 6f, 1:14 3/5. B-Mike C. Carlson (OK.).

Star Guitar–Moment of Majesty (MG2P$630,269), by Saint Liam; MOMENT OF STARDOM, g, 3, FG, Msw, 12-4, a1mT, 1:40 4/5. B-Brittlyn Inc. (LA.). *1/2 to Fools Gold(G3$316,520).

Street Sense–Elegantly Wild (IRE) by Galileo (IRE); NEW YEAR SURPRISE, c, 3, FG, Msw, 12-4, a1 1/16mT, 1:45 3/5. B-Three Chimneys Farm, LLC (KY.). $240,000 ’19 KEESEP.

Sum of the Parts–Cataballerina by Tabasco Cat; SUMITUP, f, 3, FG, Msw, 12-3, 6f, 1:11 1/5. B-J. Adcock (LA.). $5,000 ’19 ESLYRL. *1/2 to Lemon Chiffon(MG2P$282,109).

Tekton–Dovecot by Afleet Alex; GAR HOLE, g, 3, OP, Msw, 12-4, 6f, 1:09 3/5. B-Shortleaf Stable (AR.).

Unbridledsensation–Run Honey Run by Pine Bluff; BRIDLED UP, f, 3, DED, Msw, 12-4, 5f, 1:01 2/5. B-Jesse Ray Flores & Gerald Flores & Roy Boudreaux (LA.).

Windsor Castle–Cherokee Champion by Max’s Pal; CHEROKEE CASTLE, f, 3, CT, Msw, 12-3, 4 1/2f, :53 4/5. B-Law Legacy Stables LLC & Ronney Brown (WV.). *1/2 to Postino’s Champion(SP$253,557).

Broken Vow–Came Through by Came Home; IMAGINE GOLD, f, 4, HAW, Mcl 6250, 12-4, 6f, 1:14 1/5. B-Hardacre Farm LLC (FL.). $18,000 ’18 OBSOCT.

Giant Gizmo–Miss Ambition by Touch Gold; BORN TO BE GOOD, f, 4, WO, Mcl 7500, 12-4, 6f, 1:11 4/5. B-J. Pirone & P. Cooper (ON.).

Tapit–Share the Music by Unbridled’s Song; HOT TICKET, g, 4, RP, Msw, 12-3, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Twin Creeks Farm (KY.). $600,000 ’18 KEESEP.

The Factor–Seoul Unbridled by Unbridled’s Song; PYEONG CHANG, g, 4, LRC, Mcl 50000, 12-3, 6f, 1:10 2/5. B-Donald Valpredo (CA.).

Macho Uno–Madaket by Colonel John; ME MACHO, g, 5, LRC, Mcl 20000, 12-4, 1m, 1:38 3/5. B-Richard Barton Enterprises (CA.). $3,000 ’17 BESOCT.